Traian Băsescu, avertisment privind Legea salarizării: „Este un dezastru”. Greșeala pe care i-o reproșează lui Nicușor Dan

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan a greșit prin anunțul că nu va promulga o Lege a salarizării care ar conduce la scăderea veniturilor angajaților din sectorul public. Băsescu susține că poziția exprimată de șeful statului poate afecta negocierile politice asupra proiectului și le oferă partidelor posibilitatea de a evita responsabilitatea în cazul neîndeplinirii jalonului din PNRR.

Traian Băsescu a analizat situația noii Legi a salarizării și efectele pe care declarațiile făcute anterior de Nicușor Dan le-ar putea avea asupra negocierilor.

Într-o intervenție la B1 TV, fostul șef al statului a afirmat că poziția președintelui transmite partidelor că eforturile pentru găsirea unei variante care să implice eventuale reduceri salariale nu vor avea rezultatul dorit.

„Pe legea salarizării, atât timp cât președintele a emis deja un punct de vedere, că nu va promulga această lege dacă ea reprezintă scădere de salarii, a devenit clar pentru toată lumea că își bat capul degeaba să încerce să ajungă la un rezultat. Mai mult decât atât, această declarație este bine notată și la Bruxelles. Și nimeni nu-și mai face iluzii că va putea să iasă o lege care să corespundă exigențelor situației de deficit excesiv pe care România o are”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a vorbit și despre consecințele pe care le-ar putea avea neîndeplinirea jalonului din PNRR referitor la reforma salarizării.

În opinia sa, situația ar reprezenta „un dezastru”, în condițiile în care România are deja stabilită, împreună cu instituțiile europene, o traiectorie pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

Băsescu susține că parametrii conveniți nu pot fi modificați pur și simplu prin negocieri purtate la Bruxelles, deoarece obiectivele programului au fost stabilite la nivelul Consiliului ECOFIN.

„Este un dezastru. Când depășești 60% din PIB, se întâmplă următorul lucru. La fel ca și atunci când depășești 3% din deficitul bugetar. Se face un plan de redresare, împreună cu Comisia Europeană și se supune aprobării ministrilor de finanțe din Uniunea Europeană, adică Consiliului ECOFIN. Cine crede că Pâslaru se duce la Bruxelles și modifică parametrii acolo dincolo de cei conveniți, e copil. Sau nu știe tratatul de la Lisabona, tratatul Uniunii Europene. Parametrii, obiectivele acestui program cu România sunt stabiliți în ECOFIN. Deci nu-i modifică nimeni”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu consideră că, în situația în care un jalon nu este îndeplinit integral, discuțiile ar putea viza gradul său de realizare și, implicit, partea din finanțare care poate fi acordată. În schimb, susține el, obiectivul propriu-zis al jalonului nu poate fi schimbat.

„Ce se poate negocia acolo unde nu se îndeplinesc 100% jaloanele să se constate că a făcut totuși 50%. Îi dăm jumătate din suma alocată a acestui jalon. Dar nu altceva, nu obiectul Efectivul jalonului nu se poate modifica. Deci marea problemă pe care o avem este la domnul președinte Nicușor Dan. Îmi pare rău că trebuie să o spun”, a mai spus Băsescu.

Fostul șef al statului și-a continuat criticile la adresa președintelui, afirmând că acesta ar fi trebuit să evite o poziționare atât de categorică înainte de finalizarea negocierilor asupra proiectului.

În interpretarea lui Băsescu, anunțul potrivit căruia orice diminuare a veniturilor ar determina nepromulgarea legii poate fi folosit de partidele politice pentru a transfera responsabilitatea unui eventual eșec asupra șefului statului.

„Dânsul a făcut foarte clar faptul că orice scădere înseamnă că dânsul nu va promulga legea. Deci, degeaba a chemat partidele. De fapt, le-a dat exact ce vreau să audă. Să li se ia responsabilitatea neîndeplinirii acestui jalon și implicit a pierderii banilor”, a mai spus Băsescu.

Discuțiile privind noua Lege a salarizării continuă, proiectul fiind legat atât de reforma sistemului de remunerare a personalului plătit din fonduri publice, cât și de angajamentele asumate de România prin PNRR.