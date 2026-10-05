Microplasticele sufocă solurile agricole! Oamenii de știință folosesc AI pentru a găsi enzime care pot descompune plasticul

Oamenii de știință din Australia folosesc inteligența artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) pentru a găsi enzime capabile să descompună plasticul și alți poluanți. Cercetătorii analizează milioane de variante din baze de date biologice, combinând învățarea automată cu biochimia. Cercetările urmăresc identificarea unor soluții pentru poluarea existentă în mediu.

Oameni de știință din Australia folosesc biotehnologii bazate pe inteligență artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) pentru a identifica enzime capabile să descompună plasticul și alți poluanți nocivi. Cercetătorii combină tehnologia de învățare automată (machine learning) cu biochimia pentru a analiza milioane de enzime stocate în baze de date biologice din întreaga lume și pentru a identifica variantele care ar putea degrada acești poluanți, potrivit unui comunicat recent al Universității Murdoch din Australia.

Joseph Boctor, doctorand la Universitatea Murdoch, a susținut în lucrarea sa de sinteză, publicată în revista „Nature Reviews: Earth & Environment”, că soluția biologică potrivită pentru combaterea fiecărui tip de poluant se află, cel mai probabil, deja în datele existente.

Instrumentele de învățare automată pot analiza volume uriașe de date biologice care nu au fost încă explorate pentru a identifica enzimele potrivite, a explicat Boctor. Potrivit cercetătorului, fluxurile de lucru bazate pe această tehnologie folosesc informații despre enzime deja caracterizate pentru a anticipa modul în care structurile enzimatice ar putea interacționa cu poluanții vizați și i-ar putea descompune.

Joseph Boctor a precizat că această abordare ar putea contribui la eliminarea mai rapidă a poluanților deja prezenți în mediu, în timp ce oamenii de știință dezvoltă alternative pe bază de bioplastic. Cercetătorul a atras atenția asupra poluanților persistenți, precum substanțele PFAS, supranumite „chimicalele eterne”, și microplasticele, care pot provoca probleme de sănătate.

În prezent, solurile agricole conțin de aproximativ 23 de ori mai multe microplastice decât oceanele. În acest context, echipa din cadrul Centrului de Inovare în Bioplastice al Universității Murdoch se concentrează pe testarea, validarea și extinderea producției enzimelor identificate, astfel încât acestea să poată fi utilizate în procese de bioremediere.

Proiectul este realizat în colaborare cu Organizația pentru Cercetare Științifică și Industrială a Commonwealth-ului (CSIRO), Agenția Națională de Științe a Australiei.