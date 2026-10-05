Japonia înaintează un protest împotriva SUA, după ce un militar american ar fi ucis o femeie japoneză

O crimă atribuită unui militar american readuce tensiunile dintre Japonia și SUA în prim-plan. Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a protestat luni, 5 octombrie, după uciderea unei femei în Okinawa, iar localnicii au ieșit în stradă.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a adresat luni, 5 octombrie 2026, un protest împotriva SUA, după ce un infanterist marin american a fost arestat sub acuzația că a ucis o femeie japoneză în vârstă de 39 de ani, într-un hotel din Naha, pe insula Okinawa. Cazul a provocat indignare în Japonia. Militarul a fost reținut la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit acuzațiilor, acesta ar fi ucis femeia și i-ar fi furat portofelul. Sanae Takaichi a calificat crima drept extrem de regretabilă și a transmis un protest SUA. Premierul Japoniei a cerut, de asemenea, Washingtonului să coopereze pe deplin cu ancheta privind incidentul.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Tokyo, Minoru Kihara, a declarat că Executivul va colabora cu SUA pentru a preveni producerea unor cazuri similare.

Ministrul de Externe și cel al Apărării din Japonia au convocat oficiali americani de rang înalt pentru a le transmite profunda dezamăgire a autorităților nipone în legătură cu incidentul.

Duminică, aproximativ 100 de localnici au participat la o adunare de protest organizată la Naha, după uciderea unei femei japoneze, într-un caz în care principalul suspect este un infanterist marin american.

În aceeași zi, Sorane Sakihama, în vârstă de 24 de ani și originară din Okinawa, a organizat o manifestație similară la Tokyo. Tânăra a anunțat că o nouă demonstrație va avea loc marți, în fața ambasadei SUA. Sakihama a afirmat că victima ar fi putut fi protejată, însă autoritățile și comunitatea nu au reușit să împiedice tragedia. Ea a spus că ar vrea să îi întrebe pe americani de ce soldații americani sunt staționați în Okinawa.

Tânăra a explicat că militarii americani ar putea susține că prezența lor are rolul de a proteja vieți și de a consolida securitatea, însă, în opinia sa, un asemenea argument este greu de susținut în condițiile în care unul dintre militarii americani a provocat moartea unei persoane.

Crima a avut loc la doar câteva săptămâni după alegerea lui Genta Koja în funcția de guvernator al Okinawa. Acesta este cunoscut pentru o atitudine mai favorabilă decât predecesorul său față de proiectul guvernamental privind menținerea principalelor baze militare americane pe insulă.

În Okinawa au loc frecvent proteste împotriva unor infracțiuni precum violurile și agresiunile, dar și împotriva accidentelor rutiere în care sunt implicați militari americani aflați în stare de ebrietate. Aproximativ 70% dintre instalațiile militare americane din Japonia sunt amplasate pe această insulă.

Agenția de presă AFP amintește că, anul trecut, un tribunal japonez a condamnat la șapte ani de închisoare un infanterist marin american care a strangulat și a încercat să violeze o femeie. În 2017, un fost infanterist marin american, angajat civil la o bază militară din Japonia, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru viol și omor. Victima era o femeie din Okinawa.