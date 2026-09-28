Poate interveni CCR în disputa privind alegerile anticipate? Tudorel Toader și Traian Băsescu explică limitele Curții

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader consideră că vicepreședintele PNL Alexandru Muraru „are dreptate” atunci când susține că liberalii ar putea sesiza Curtea Constituțională dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu primește votul de învestitură, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate. Poziția sa diferă de cea exprimată de fostul președinte Traian Băsescu, care susține că liberalii nu pot obține dizolvarea Parlamentului prin intermediul CCR.

Tudorel Toader spune însă că argumentul pentru o eventuală intervenție a Curții ar trebui căutat în obligația președintelui de a asigura funcționarea autorităților statului și în problema perioadei în care România poate rămâne cu un guvern interimar.

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a declarat luni, la Antena 3 CNN, că este de acord, în principiu, cu poziția exprimată de Alexandru Muraru. El a ridicat însă problema limitelor perioadei în care șeful statului poate continua încercările de instalare a unui nou guvern fără ca situația politică să fie deblocată.

„În principiu, sunt de acord cu domnul Muraru. Are dreptate, dar cu alte argumente, anume că președintele, spune Constituția, poate (n.r. – poate încerca să instaleze un nou guvern), dar întrebarea este cât timp ține la dispoziție acest «poate»”, a declarat Tudorel Toader.

Fostul ministru a invocat și Decizia 799 a Curții Constituționale, susținând că un președinte poate încălca Constituția inclusiv atunci când nu îndeplinește o obligație, iar acest lucru conduce la blocarea funcționării autorităților statului.

„Domnul Lăzăroiu (n.r. – fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu) știe, că eram judecători când a dat Curtea decizia 799, prin care spunea că președintele încalcă Constituția și atunci când nu îndeplinește o obligație care are ca efect blocarea funcționării autorităților statului. Unde ne aflăm? În ipoteza în care președintele nu poate ajunge la formarea unui guvern și rămânem cu un interimar”, a spus Tudorel Toader.

Fostul ministru al Justiției consideră că președintele Nicușor Dan a greșit prin implicarea în negocierile privind formarea unei majorități parlamentare.

În interpretarea sa, această responsabilitate îi revine premierului desemnat, în timp ce șeful statului trebuie să își îndeplinească obligațiile constituționale legate de funcționarea autorităților.

„Unde a greșit, în opinia mea? Acolo unde s-a implicat în formarea majorității. Trebuie să își îndeplinească obligațiile constituționale de asigurare a funcționalității autorităților. Nu a făcut asta pentru că s-a implicat în formarea majorităților. Premierul desemnat e cel care caută și identifică majoritatea parlamentară”, a declarat Tudorel Toader.

Întrebat dacă include în această critică și poziția președintelui exprimată prin formula „fără AUR”, fostul ministru și-a menținut opinia.

„Chiar și așa, am spus că a greșit pentru că s-a implicat în formarea majorității”, a adăugat Toader.

Poziția lui Tudorel Toader diferă de cea exprimată luni seară de fostul președinte Traian Băsescu. Acesta susține că liberalii nu pot obține prin intermediul Curții Constituționale dizolvarea Parlamentului, deoarece această prerogativă îi aparține președintelui.

„Nu pot să obţină nimic prin Curtea Constituţională pentru că, în Constituţie, dizolvarea Parlamentului este un atribut unic al preşedintelui. Nu poate fi substituit de nimic altceva, nici de judecătorii Curţii Constituţionale”, a afirmat Traian Băsescu la B1TV.

Fostul șef al statului a făcut o distincție între organizarea alegerilor anticipate și pasul constituțional care trebuie să le preceadă, respectiv dizolvarea Parlamentului.

„Ei spun «mergem la Curte să facem alegeri anticipate». Nu! Mergeţi la Curte să dizolvaţi Parlamentul. Cum îl dizolvaţi? Că numai preşedintele poate să-l dizolve. Ca să ajungi la anticipate trebuie să dizolvi Parlamentul, or acest lucru nu poate fi făcut decât de preşedinte”, a explicat Băsescu.

Disputa a pornit după ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a anunțat luni că liberalii au discutat în Biroul Politic Național despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale.

Scenariul luat în calcul presupune ca Guvernul Siegfried Mureșan să nu obțină votul de învestitură în Parlament, iar președintele Nicușor Dan să nu convoace ulterior alegeri anticipate.

Muraru susține că prelungirea fără o limită clară a încercărilor de instalare a unui nou Executiv, în timp ce România rămâne condusă de un guvern interimar, ar putea ridica o problemă constituțională.