Salariu de 3.500 €/lună în Germania pentru o meserie banală. Ce primesc angajații romani după două luni

Germania continuă să recruteze muncitori calificați, iar printre posturile disponibile se numără și cele pentru zugravi. O ofertă destinată candidaților din România prevede un salariu de până la 3.500 de euro pe lună, în funcție de condițiile menționate în anunț.

Postul este disponibil cu normă întreagă, iar angajarea se face pe perioadă nedeterminată. Oferta poate fi accesată de persoane care au experiență în lucrări de zugrăveli și amenajări, inclusiv pentru proiecte desfășurate atât la interior, cât și la exterior.

Unul dintre avantajele menționate în anunț este acordarea unei prime de pornire după primele două luni de activitate. Valoarea acesteia este de 300 de euro pentru oferta destinată candidaților din România.

Pentru ocuparea postului există însă și o condiție legată de cunoașterea limbii germane. Candidații trebuie să aibă un nivel conversațional de cel puțin B1, în timp ce permisul de conducere și mașina personală reprezintă un avantaj.

Potrivit ofertei publicate pe o platformă de recrutare, salariul este cuprins între 3.200 și 3.500 de euro pe lună. Postul este destinat zugravilor cu experiență, care pot executa mai multe tipuri de lucrări specifice domeniului.

Printre responsabilitățile menționate se află pregătirea suprafețelor, gletuirea și șlefuirea acestora, precum și aplicarea vopselei lavabile și a vopselelor decorative. În funcție de proiect, muncitorii pot realiza și lucrări de montare a tapetului sau intervenții la fațade.

Oferta indică un tarif de 17,20 euro pe oră, la care se adaugă încă 7 euro, rezultând aproximativ 25 de euro pe oră, conform informațiilor prezentate pentru candidații din România.

Pe lângă venitul salarial, angajații beneficiază de asigurare medicală și socială. Concediul de odihnă este acordat potrivit legislației germane, iar contractul de muncă este încheiat pe perioadă nedeterminată.

Oferta prevede și o primă de pornire în valoare de 300 de euro. Aceasta este acordată după cea de-a doua lună de muncă, potrivit informațiilor publicate în anunț.

Acordarea unei prime de acest tip apare și în alte oferte ale companiei. Un anunț recent pentru zugravi în Köln menționează aceeași sumă de 300 de euro, alături de contractul pe perioadă nedeterminată, plata concediului și alte beneficii.

Valoarea bonusului diferă însă în funcție de filială și de postul disponibil. O ofertă pentru zugravi și vopsitori din Dresda indică, de exemplu, o primă de pornire de 1.000 de euro brut.

Suma mai mare menționată pentru postul din Dresda nu se aplică automat și ofertei destinate candidaților din România. Pentru aceasta, valoarea primei de pornire indicată în anunț este de 300 de euro.

În ceea ce privește cazarea, aceasta poate fi pusă la dispoziția angajaților contra cost. Transportul din România până în Germania nu este însă decontat de angajator, potrivit informațiilor din ofertă.

Anunțul precizează și că pentru angajare nu se percepe comision. Candidații interesați trebuie să îndeplinească cerințele referitoare la experiența profesională și la nivelul de cunoaștere a limbii germane.

Recrutarea pentru posturi de zugravi continuă și în alte regiuni ale Germaniei. Oferte publicate recent de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă indică existența unor locuri de muncă disponibile, între altele, în zona Hanovra, Leipzig, Stuttgart și Magdeburg.

Pentru muncitorii români interesați de astfel de posturi, ofertele diferă în funcție de oraș, angajator, condițiile de muncă, salariu și beneficiile incluse. Cerințele privind experiența și cunoașterea limbii germane apar în oferta prezentată pentru postul de zugrav.

Datele menționate în material indică faptul că în Germania trăiesc oficial peste 900.000 de cetățeni români. Estimările arată că aproximativ 58% dintre aceștia sunt activi profesional, ceea ce înseamnă peste 500.000 până la 600.000 de persoane angajate.

O parte dintre românii aflați în Germania merg în această țară pentru perioade determinate, în funcție de locul de muncă și de contractul încheiat cu angajatorul.

Germania rămâne astfel o destinație pentru muncitorii români care caută locuri de muncă în domenii precum construcțiile și amenajările. Pentru posturile de zugrav, ofertele disponibile includ diferite niveluri de salarizare și beneficii, în funcție de angajator și de regiunea în care este vacant postul.

În cazul ofertei prezentate, potrivit newsweek.ro, contractul este pe perioadă nedeterminată, salariul poate ajunge la 3.500 de euro pe lună, iar prima de pornire este de 300 de euro după primele două luni de muncă.