Se caută urgent mii de angajați. Ce meserii sunt vizate de noul plan al Enel din Italia

Enel a ajuns la un acord cu sindicatele din Italia, după un conflict care s-a întins pe aproximativ un an. În urma înțelegerii, compania pregătește aproximativ 3.000 de angajări în zona rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Planul de recrutare este legat de reorganizarea activităților din rețeaua electrică italiană. Potrivit presei italiene, acordul stabilește direcțiile pentru modificarea modului în care sunt organizate operațiunile și intervențiile din teren.

Noile posturi sunt destinate atât activităților tehnice, cât și coordonării echipelor. Enel urmărește, de asemenea, să dispună de o structură mai flexibilă, care să permită intervenții mai rapide în situația apariției unor defecțiuni.

Reorganizarea are în vedere și o planificare mai eficientă a lucrărilor. Compania urmărește ca volumul de muncă să poată fi anticipat mai ușor, astfel încât operațiunile din rețeaua de distribuție să fie organizate mai bine.

Recrutările anunțate sunt asociate unui program amplu de investiții. Grupul Enel a prevăzut 53 de miliarde de euro pentru o perioadă de trei ani, cu o parte importantă a fondurilor direcționată către rețelele electrice.

Peste 26 de miliarde de euro sunt destinate rețelelor în perioada 2026-2028. Din această sumă, 55% urmează să fie investit în Italia, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial.

Alte aproximativ 20 de miliarde de euro sunt alocate sectorului energiei regenerabile. Suma este cu 8 miliarde de euro mai mare decât cea prevăzută în planul anterior al grupului.

Programul de investiții este legat și de extinderea capacității de producție din surse regenerabile. Enel își propune să ajungă la o capacitate instalată de peste 80 GW până în 2028, ceea ce presupune adăugarea a aproximativ 15 GW din surse regenerabile.

O parte importantă a recrutărilor vizează personalul necesar pentru rețeaua de distribuție. Printre profilurile căutate se află tehnicieni care desfășoară activități pe teren, coordonatori de echipe și specialiști cu pregătire relevantă pentru sectorul energetic.

Sunt importante competențele în electrotehnică, întreținerea instalațiilor și gestionarea infrastructurilor. Pregătirea și experiența legate de securitatea muncii reprezintă, de asemenea, elemente relevante pentru unele dintre pozițiile disponibile.

Reorganizarea aduce și un rol nou, cel de conducere a echipei Blue. Persoanele care ocupă aceste poziții au responsabilitatea de a organiza mai eficient intervențiile desfășurate pe teren și de a coordona activitatea echipelor.

Pe lângă cunoștințele tehnice, pentru aceste funcții sunt necesare competențe de management, planificare și coordonare a personalului. Extinderea activităților din zona energiei regenerabile generează, la rândul său, necesar de personal specializat.

Dezvoltarea parcurilor eoliene și a sistemelor de stocare presupune recrutarea unor specialiști cu pregătire diferită. Printre profilurile vizate se află ingineri, specialiști în mentenanță și manageri de proiect.

Pozițiile disponibile sunt legate de activitățile tehnice, de întreținerea echipamentelor și de gestionarea proiectelor. Necesarul de personal este astfel distribuit între operațiunile din rețeaua de distribuție și proiectele asociate dezvoltării energiei regenerabile.

Pentru cei interesați de posturile disponibile, ofertele sunt publicate în secțiunea „Cariere” de pe site-ul Enel. Lista include oportunități din Italia, dar și poziții disponibile în alte țări.

Candidații pot utiliza filtrele disponibile pentru a căuta posturi după cuvânt-cheie, echipă sau tipul locului de muncă. Procesul de înscriere presupune încărcarea CV-ului și completarea unui formular online, iar după etapa de preselecție, persoanele care corespund cerințelor pot fi contactate de echipa de recrutare.

Procesul de selecție poate varia în funcție de poziția pentru care este depusă candidatura. Evaluarea poate lua în calcul experiența, competențele și motivația candidaților, în funcție de cerințele specifice fiecărui post.