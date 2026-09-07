Lidl face angajări pentru noul magazin. Ce salarii oferă și ce primesc angajații o dată pe an

Lidl a început recrutările pentru noul magazin. Retailerul german caută persoane pentru posturile de vânzător și responsabil de tură, iar veniturile medii brute lunare pot ajunge la 7.300 de lei pentru un vânzător și la 9.100 de lei pentru un responsabil de tură.

Pe lângă salariu, compania oferă un pachet de beneficii care include asigurare privată de sănătate, asigurare de viață și accidente, zile libere în perioadele de sărbători, dar și o zi liberă plătită de ziua de naștere.

Pentru postul de vânzător, candidații trebuie să fi absolvit cel puțin opt clase. Experiența anterioară în retail constituie un avantaj, însă nu este o condiție obligatorie pentru ocuparea postului.

Responsabilitățile vânzătorilor includ sprijinirea clienților, aprovizionarea rafturilor, verificarea termenelor de valabilitate și a prospețimii produselor, operarea caselor de marcat, participarea la inventare și menținerea ordinii în magazin.

Programul de lucru pentru postul de vânzător presupune activitate în ture și în weekend. Angajații beneficiază însă de două zile libere în timpul săptămânii. Salariul de bază pentru această poziție este de 5.300 de lei, în timp ce venitul mediu brut lunar poate ajunge la 7.300 de lei.

Venitul total este alcătuit din salariul brut, tichetele de masă, sporurile legale și bonusurile acordate de companie. Astfel, suma menționată pentru venitul mediu lunar nu reprezintă doar salariul de bază, ci include și celelalte componente oferite de angajator.

Lidl mai oferă instruire alături de un mentor, plata orelor suplimentare și cel puțin un weekend liber în fiecare lună. Angajații au, de asemenea, zile libere de Crăciun și Paște, precum și acces la asigurare privată de sănătate și la asigurare de viață și accidente.

Unul dintre beneficiile incluse în pachet este o zi liberă plătită cu ocazia zilei de naștere. Facilitatea se adaugă celorlalte zile libere și beneficii prevăzute pentru angajații companiei, potrivit celor relatate de timponline.ro.

Pentru noul magazin din Bistrița, compania recrutează și un responsabil de tură. Candidații pentru această poziție trebuie să fi absolvit cel puțin 11 clase sau o școală profesională și să aibă minimum un an de experiență profesională în domeniul comercial.

Responsabilul de tură va avea atât atribuții operative, cât și administrative. Printre responsabilități se numără plasarea comenzilor, gestionarea stocurilor, organizarea inventarelor și coordonarea echipei din magazin.

Persoana care va ocupa postul va avea, de asemenea, un rol în motivarea și coordonarea angajaților. Pentru această poziție, salariul de pornire este de 6.850 de lei, iar venitul mediu brut lunar poate ajunge la 9.100 de lei.

Suma aferentă venitului mediu lunar pentru responsabilul de tură include salariul de bază, tichetele de masă, primele și sporurile acordate de companie. Beneficiile sunt, în linii mari, similare celor oferite pentru postul de vânzător.

Pentru responsabilii de tură sunt disponibile și programe dedicate dezvoltării profesionale și posibilității de avansare în carieră. Acestea completează pachetul de beneficii asociat postului și sunt orientate către evoluția profesională a angajaților.

Noul magazin Lidl de pe strada Compozitorilor nr. 1 din Bistrița a fost deja recepționat din punct de vedere tehnic și al construcției. Compania nu a anunțat însă, până în prezent, data oficială la care va avea loc deschiderea magazinului.