Lidl investește miliarde într-un centru de date în Germania. Complexul va avea o capacitate uriașă până în 2033

Grupul german Schwarz, proprietarul lanțului de magazine Lidl, intenționează să investească până la 5,6 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 6,5 miliarde de dolari, până în 2033 într-un centru de date din nordul Germaniei. Proiectul vine în contextul eforturilor statelor europene de a-și reduce dependența de furnizorii din străinătate pentru serviciile de cloud și inteligență artificială.

Construcția complexului urmează să înceapă în 2027, în apropierea orașului Rostock. Anunțul a fost făcut joi de directorul general al Schwarz, Gerd Chrzanowski, și de premierul landului Mecklenburg-Pomerania de Vest, Manuela Schwesig, în cadrul unei conferințe de presă.

Centrul de date ar urma să creeze aproximativ 120 de locuri de muncă. Până în 2033, acesta este planificat să atingă o capacitate de 240 de megawați, conform Reuters.

Potrivit Grupului Schwarz, această capacitate este echivalentă cu consumul mediu de energie al aproximativ 600.000 de gospodării. Complexul va putea fi extins ulterior, cu posibilitatea de a ajunge la o capacitate de 1 gigawatt până în 2045.

Planurile pentru centrul de date prevăd utilizarea exclusivă a energiei regenerabile în timpul funcționării normale. Proiectul include și un sistem de răcire cu circuit închis, conceput pentru limitarea consumului de apă.

Autoritățile locale analizează, de asemenea, posibilitatea valorificării căldurii reziduale produse de centrul de date. Manuela Schwesig a precizat că sunt purtate discuții cu orașul Rostock pentru utilizarea excesului de căldură în sistemele de încălzire a locuințelor.

Astfel, proiectul este gândit nu doar ca o investiție în infrastructura digitală, ci și ca o facilitate care să utilizeze resursele într-un mod mai eficient, prin folosirea energiei regenerabile, reducerea consumului de apă și eventuala recuperare a căldurii generate.

Investiția are loc într-un context în care liderii politici germani sunt preocupați atât de riscurile de securitate cibernetică, cât și de dependența de companiile care furnizează servicii digitale din Statele Unite și din alte țări din afara Europei.

Potrivit Manuelei Schwesig, proiectul răspunde acestor preocupări și reprezintă o oportunitate pentru Germania de a-și dezvolta propria infrastructură în domeniul datelor, al serviciilor cloud și al inteligenței artificiale.

Premierul landului a făcut referire și la faptul că Germania și Europa au pierdut teren în ceea ce privește platformele de social media și a subliniat necesitatea ca țara să nu rateze o nouă oportunitate de a-și construi propriile capacități tehnologice.

Proiectul Schwarz Group este anunțat într-un moment important pentru Mecklenburg-Pomerania de Vest. Landul va organiza alegeri regionale în luna septembrie.

Manuela Schwesig, actualul premier al landului, candidează pentru un nou mandat și se confruntă cu o provocare din partea formațiunii de dreapta Alternative für Deutschland (AfD).

Noul centru de date urmează să fie construit în apropiere de Rostock, iar lucrările sunt programate să înceapă în 2027. Dacă proiectul va fi realizat conform planurilor, până în 2033 complexul va avea 240 de megawați și aproximativ 120 de angajați, cu posibilitatea extinderii capacității la 1 gigawatt până în 2045.