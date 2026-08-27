Bursele sociale pentru elevi s-ar putea schimba. Mihai Dimian: Trebuie să stabilim suma totală pe care o alocăm

Ministerul Educației analizează noi modificări pentru bursele sociale acordate elevilor. Pe lângă perioada în care vor fi plătiți banii, în discuție a intrat acum și cuantumul lunar al bursei.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a declarat că în această perioadă sunt analizate două componente importante ale sistemului de burse sociale. Este vorba despre suma totală acordată unui beneficiar într-un an și perioada în care aceasta este plătită.

În prezent, bursa socială are o valoare de 300 de lei pe lună, ceea ce înseamnă un cuantum anual de 3.600 de lei pentru fiecare beneficiar.

Mihai Dimian susține însă că stabilirea valorii lunare ar trebui făcută după ce autoritățile decid mai întâi suma totală pe care statul o alocă într-un an pentru fiecare elev beneficiar.

Ministrul a explicat că definiția actuală a bursei sociale o prezintă drept o formă de sprijin destinată participării elevilor la activitățile didactice. În analiza politicilor publice din educație sunt luate în calcul și practicile existente în țări precum Finlanda, Suedia și Polonia.

„Sunt anumite argumente legate de definiția pe care o avem pentru bursa socială, care se referă la o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Sunt practici în țări la care ne uităm atunci când analizăm politicile publice în Educație: Finlanda, Suedia, Polonia. Deci, primul lucru, trebuie să stabilim suma totală pe care o alocăm într-un an și o distribuim. În momentul de față, în dezbaterea publică sunt puse în dezbatere atât perioada de acordare, cât și cuantumul lunar”, a declarat Mihai Dimian pentru TVR Info.

Controversa a început după ce Ministerul Educației a publicat, pe 17 august 2026, un proiect de Hotărâre de Guvern care propune o nouă metodologie pentru acordarea burselor. În forma pusă în dezbatere, bursele sociale ar urma să fie plătite numai în perioada cursurilor școlare, nu și în timpul vacanțelor.

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat atunci că raționamentul Ministerului Educației pornește de la scopul acestui sprijin financiar. Bursa socială este privită ca un instrument destinat elevilor care se confruntă cu probleme sociale, astfel încât aceștia să poată participa la procesul de învățământ, și nu ca o alocație generală acordată indiferent de perioada anului.