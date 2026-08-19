Burse elevi: World Vision România cere menținerea burselor sociale pentru elevi și în vacanțe

Decizia Ministerului Educației de a propune eliminarea burselor sociale în vacanțe stârnește reacții din partea organizațiilor care sprijină copiii vulnerabili. World Vision România avertizează că întreruperea ajutorului financiar poate pune presiune suplimentară pe familiile cu venituri reduse și poate crește riscul ca elevii să renunțe la școală.

World Vision România solicită Ministerului Educației menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioadele de vacanță, în contextul proiectului aflat în consultare publică privind acordarea burselor școlare. Organizația avertizează că întreruperea sprijinului financiar în lunile fără cursuri îi poate afecta în special pe copiii din familii cu venituri reduse și poate crește riscul de abandon școlar.

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, 19 august, World Vision România atrage atenția că nevoile financiare ale unei familii nu dispar în perioada vacanțelor, iar lunile de vară pot aduce cheltuieli suplimentare, inclusiv înaintea începerii unui nou an școlar. Organizația consideră că acordarea bursei sociale doar în lunile în care au loc cursuri nu reflectă situația socioeconomică reală a elevilor vulnerabili, care se menține pe tot parcursul anului.

World Vision România subliniază că, pentru copiii proveniți din familii vulnerabile, perioada fără cursuri face parte din același parcurs care trebuie să le permită revenirea la școală la începutul următorului an școlar. În lipsa sprijinului financiar, cheltuielile pentru hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și transport pot deveni bariere în calea participării la educație.

Organizația arată că bursele sociale au un rol important în susținerea participării școlare. Sărăcia și deprivarea materială pot afecta direct accesul copiilor la resursele necesare pentru educație, de la alimente și haine până la rechizite și transport. În cazul adolescenților din comunități rurale izolate, costurile continuării studiilor la un liceu aflat la distanță de casă pot reprezenta o povară suplimentară pentru familie.

Potrivit datelor citate de World Vision România, aproape jumătate dintre copiii din mediul rural trăiesc în familii în care banii abia ajung sau nu ajung pentru strictul necesar. În același timp, 42% dintre gospodăriile rurale cu copii nu au venituri salariale. Organizația mai arată că 23% dintre copii afirmă că merg uneori sau întotdeauna la culcare flămânzi, deoarece familia nu are suficientă mâncare.

World Vision România avertizează că dificultățile economice se pot cumula cu alți factori și pot contribui la abandonul școlar. Potrivit organizației, acesta este rareori rezultatul unei singure probleme și apare, de regulă, pe fondul acumulării mai multor dezavantaje, precum veniturile insuficiente, rezultatele școlare slabe, accesul limitat la sprijin educațional, distanța față de școală sau presiunea ca adolescentul să muncească și să contribuie la veniturile familiei.

În acest context, World Vision România cere Ministerului Educației ca bursele sociale să fie acordate și în perioada vacanțelor, considerând că sprijinul financiar trebuie să țină cont de nevoile reale și constante ale copiilor aflați în situații vulnerabile.

Ministerul Educației a pus, la începutul acestei săptămâni, în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede eliminarea plății burselor sociale în perioada vacanțelor școlare. Măsura ar modifica actualul sistem, în care elevii beneficiari primesc acest sprijin financiar și în lunile în care nu au loc cursuri.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, bursele sociale vor fi acordate doar pe durata cursurilor școlare, fără a mai fi plătite în perioadele de vacanță. Astfel, elevii care beneficiază de acest sprijin ar urma să primească banii doar pentru lunile în care sunt prevăzute cursuri, ceea ce ar reduce perioada în care familiile vulnerabile beneficiază de ajutorul financiar.