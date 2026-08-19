Ce se schimbă la admiterea la liceu din 2027. Precizarea făcută de ministrul Educației

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a făcut miercuri precizări referitoare la posibilitatea organizării unui concurs separat de admitere la liceu, începând cu anul 2027. Ministrul susține că măsura nu reprezintă o propunere recentă a Ministerului Educației, ci este prevăzută în Legea învățământului preuniversitar adoptată de Parlament în anul 2023.

Potrivit explicațiilor transmise de Mihai Dimian, legea prevede că unitățile de învățământ liceal pot organiza, începând cu admiterea din 2027, un concurs pentru intrarea în clasa a IX-a, pentru cel mult 50% din numărul de locuri atribuite. Ministrul subliniază că Ministerul are obligația de a pune în aplicare prevederile legale aflate în vigoare.

„1. Concursul de admitere nu este o propunere făcută acum de Minister. Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, că unitățile de învățământ liceal pot organiza, începând cu admiterea din 2027, concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite. Concluzie: Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar Ministerul are obligația să pună în aplicare legea în vigoare. Nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister. Aceeași lege stabilește o diferență clară între Evaluarea Națională și concursul de admitere. Evaluarea Națională este organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. În schimb, în cazul concursului de admitere, legea prevede: „Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ.”, arată Mihai Dimian în postarea sa de pe social media.

Ministrul explică faptul că legea atribuie responsabilități distincte Ministerului Educației și unităților de învățământ în ceea ce privește cele două forme de evaluare. În cazul Evaluării Naționale, metodologia este aprobată prin ordin al ministrului, în timp ce regulile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite de consiliul de administrație al liceului care optează pentru această variantă.

Mihai Dimian precizează că nici această modalitate de organizare nu a fost decisă recent de Minister. Potrivit ministrului, Parlamentul a stabilit prin lege, în 2023, că organizarea și criteriile concursului sunt stabilite de unitatea de învățământ.

„Concluzie: Nu Ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învățământ. Parlamentul a stabilit acest lucru prin lege, în urmă cu trei ani. Din acest motiv proiectul de ordin conține detalii privind organizarea Evaluării Naționale – inclusiv aspecte precum supravegherea video și anonimizarea lucrărilor –, deoarece acestea intră, potrivit legii, în atribuțiile Ministerului. În schimb, detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite, în limitele legii, de unitatea de învățământ care decide să utilizeze această posibilitate. Dar, rolul dezbaterii publice a unui proiect de ordin este tocmai acela de a îmbunătăți proiectul. Toate propunerile formulate oficial în cadrul procesului de consultare vor fi analizate, iar cele care sunt compatibile cu prevederile legii vor fi evaluate inclusiv din perspectiva integrării lor în forma finală a proiectului”, mai scrie ministrul.

Ministrul arată, totodată, că Ministerul Educației are responsabilități stabilite explicit prin aceeași lege și în ceea ce privește concursul de admitere. Printre acestea se numără elaborarea subiectelor pentru concurs și stabilirea datei la care acesta urmează să se desfășoare.

Data concursului trebuie corelată cu calendarul Evaluării Naționale, iar aceste elemente trebuie stabilite din timp pentru anul școlar 2026–2027, potrivit explicațiilor prezentate de Mihai Dimian.

„Ministerul are și obligații stabilite explicit prin aceeași lege în legătură cu acest concurs.Legea din 2023 atribuie Ministerului responsabilități privind elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere și stabilirea datei desfășurării acestuia, în corelare cu calendarul Evaluării Naționale. Aceste elemente trebuie stabilite în timp util pentru anul școlar 2026–2027. În concluzie, educația nu trebuie sa fie tărâmul războiului politic! Apelez la înțelepciunea parlamentarilor să continuăm buna colaborare avută până acum în cadrul celor 5 luni de mandat și să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educatiei si Cercetarii la nerespectarea legii, ci să initieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc, sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere”, mai arată Mihai Dimian.

Ministrul Educației precizează că, la nivel personal, nu se consideră un susținător al introducerii unui concurs separat de admitere la liceu. El spune însă că nu se declară nici împotriva acestei variante, deoarece există, în opinia sa, anumite argumente rezonabile care pot fi luate în considerare.

Mihai Dimian face distincția între poziția sa personală și responsabilitățile pe care le are ca ministru, subliniind că prevederile legale trebuie respectate indiferent de opiniile sale asupra măsurii.