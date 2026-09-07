De la Timișoara la vârful ideologiei AfD. Cine este politicianul din spatele programului radical

Victoria obținută de partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt are o legătură directă cu România. Hans-Thomas Tillschneider, unul dintre principalii ideologi ai formațiunii din acest land și unul dintre politicienii implicați în elaborarea programului electoral, s-a născut în 1978 la Timișoara.

AfD a obținut duminică un rezultat record în Saxonia-Anhalt, ajungând la aproximativ 43,8% din voturi. Rezultatul reprezintă mai mult decât dublul scorului înregistrat de formațiune la alegerile din 2021. AfD a câștigat 39 dintre cele 83 de mandate ale parlamentului regional, rămânând astfel la trei locuri distanță de majoritatea absolută.

CDU s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2% din voturi. Victoria AfD a propulsat în prim-plan candidatura lui Ulrich Siegmund, politicianul desemnat de partid pentru conducerea landului. În spatele campaniei electorale se află însă și Hans-Thomas Tillschneider, una dintre vocile cele mai radicale din punct de vedere ideologic ale organizației regionale.

Publicația germană Die Zeit îl descrie pe Tillschneider drept „Vordenker”, termen folosit pentru a desemna unul dintre principalii ideologi ai AfD din Saxonia-Anhalt. Potrivit publicației, el a avut o contribuție importantă la redactarea programului electoral prezentat de partid. Organizația de investigații Correctiv afirmă, la rândul său, că programul provine „în mare parte” din condeiul lui Tillschneider.

Hans-Thomas Tillschneider s-a născut în 1978 la Timișoara, într-o perioadă în care România se afla sub regimul comunist. Politicianul susține că s-a născut ca membru al minorității germane din România și că a ajuns în Germania la o vârstă foarte fragedă. Și-a petrecut copilăria și adolescența la Freudenstadt, în landul Baden-Württemberg, din sud-vestul Germaniei.

Într-un interviu acordat presei germane în 2016, Tillschneider afirma că o persoană care vine dintr-o altă țară poate deveni „germană pe deplin” doar prin asimilare culturală. El și-a sintetizat atunci poziția prin formula: „Pentru mine, integrarea înseamnă asimilare”.

Mitteldeutsche Zeitung observa la acea vreme contrastul dintre această poziție și faptul că politicianul fusese el însuși născut în România. Parcursul său academic este diferit de profilul asociat în mod obișnuit politicienilor populiști. Tillschneider a studiat islamistica, arabistica, filosofia și literatura germană, inclusiv la Damasc. Ulterior, a obținut un doctorat în studii islamice și a lucrat în mediul universitar.

Potrivit biografiei oficiale publicate de AfD, politicianul a activat inclusiv la Universitatea din Bayreuth. A intrat în AfD în 2013, iar din 2016 este membru al parlamentului landului Saxonia-Anhalt.

Într-o intervenție susținută în parlamentul regional, Tillschneider a pledat pentru ca bisericile germane să promoveze ceea ce el a numit un „patriotism rezonabil”. Pentru a-și susține poziția, politicianul a indicat drept exemple bisericile ortodoxe din Bulgaria, România, Serbia și Rusia, despre care a afirmat că promovează în mod firesc acest tip de patriotism.

Declarația sa s-a încheiat cu afirmația: „Avem nevoie de un patriotism sănătos în Biserică”, iar intervenția a generat imediat reacții din partea altor parlamentari.

Wulf Gallert, politician al formațiunii Die Linke, l-a acuzat pe Tillschneider că propune transformarea bisericilor în instrumente pentru promovarea unei agende politice. El a indicat relația dintre stat și Biserica Ortodoxă Rusă ca exemplu pentru direcția pe care o considera problematică.

Influența lui Hans-Thomas Tillschneider este vizibilă mai ales în capitolele programului AfD referitoare la educație și cultură. Una dintre temele centrale este „remigrația”, concept pe care formațiunea îl include în politica sa privind migrația și azilul.

Potrivit analizei Correctiv, AfD din Saxonia-Anhalt propune măsuri mai stricte pentru expulzarea persoanelor care nu au drept de ședere în Germania și schimbări în politica de azil. Propunerile fac parte dintr-o abordare mai restrictivă a migrației susținută de partid.

În domeniul educației, programul prevede modificarea priorităților din programa școlară și acordarea unei importanțe mai mari simbolurilor naționale. Un reportaj realizat de NDR despre planurile formațiunii menționează inclusiv propunerea ca drapelul german să fie arborat zilnic în școli.

AfD susține, de asemenea, introducerea cântării imnului național în școli. Tillschneider își justifică această abordare prin ceea ce el numește o „tulburare de identitate” a Germaniei.

Politicianul leagă această problemă de felul în care societatea germană se raportează la perioada nazistă și la anii 1933-1945. Tema identității naționale ocupă astfel un loc important în viziunea politică asociată lui Tillschneider.

În domeniul culturii, AfD propune inclusiv modificarea sloganului oficial al Saxoniei-Anhalt, de la „Gândește Modern” la „Gândește german”. Formațiunea a lansat totodată critici la adresa moștenirii Bauhaus, mișcarea artistică și arhitecturală legată în special de orașul Dessau.

Partidul consideră că Bauhaus nu este suficient de bine ancorat în identitatea națională germană și susține necesitatea unei politici culturale descrise drept „patriotică”.

Poziționarea lui Tillschneider față de Rusia reprezintă un alt element important al profilului său politic. Politicianul este favorabil unei normalizări a relațiilor dintre Germania și Moscova. În octombrie 2025, Tillschneider a participat la un eveniment organizat la Ambasada Rusiei din Berlin cu ocazia zilei de naștere a lui Vladimir Putin. Prezența sa la eveniment se înscrie în pozițiile sale publice favorabile unei relații mai apropiate cu Rusia.

Programul electoral al AfD din Saxonia-Anhalt include, printre propuneri, reluarea schimburilor de elevi cu Rusia. Formațiunea susține, de asemenea, păstrarea sau extinderea predării limbii ruse în școlile din land.

Poziția lui Tillschneider este compatibilă cu orientarea mai largă a AfD în ceea ce privește politica externă. Partidul solicită restabilirea relațiilor economice cu Moscova și oprirea sprijinului acordat de Germania Ucrainei.

Această poziționare este opusă direcției promovate de guvernul cancelarului Friedrich Merz. Relația cu Rusia rămâne astfel una dintre temele prin care AfD se diferențiază de politica externă a guvernului federal german.

Ascensiunea AfD în Saxonia-Anhalt i-a adus în prim-plan pe Ulrich Siegmund și Hans-Thomas Tillschneider, însă cei doi au avut roluri diferite în campanie și în construcția politică a organizației regionale.

Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, și-a construit o imagine mai accesibilă, în special pe rețelele sociale. În timpul campaniei, el a evitat unele dintre formulările radicale asociate altor lideri ai formațiunii.

Associated Press apreciază că strategia i-a permis AfD să proiecteze o imagine mai „prietenoasă” în fața unui electorat mai larg. Siegmund a devenit astfel figura publică asociată rezultatului electoral și candidatul partidului pentru conducerea landului.

Die Zeit descrie relația dintre cei doi drept o împărțire deliberată a rolurilor: Siegmund urmărește extinderea bazei electorale, în timp ce Tillschneider păstrează legătura cu nucleul radical al partidului și contribuie la elaborarea unei părți importante din direcția politică testată în Saxonia-Anhalt.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată, din 2023, de serviciul regional pentru protecția Constituției drept formațiune extremistă de dreapta confirmată („gesichert rechtsextremistische Bestrebung”). Autoritatea germană afirmă că a identificat în pozițiile organizației elemente care contravin unor principii fundamentale ale ordinii democratice, inclusiv protecției demnității umane.

Rezultatul obținut duminică îi oferă AfD 39 de mandate din totalul de 83 al parlamentului regional. Formațiunea nu are astfel singură majoritatea necesară pentru a conduce landul, iar CDU și celelalte partide tradiționale au exclus până acum posibilitatea unei coaliții cu extrema dreaptă.