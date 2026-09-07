Cum se pot informa corect românii despre siguranța alimentară. Precizări importante de la ANSVSA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează populația cu privire la informațiile false care circulă în spațiul public și pe rețelele de socializare despre presupuse retrageri sau rechemări de produse alimentare. Instituția atrage atenția că au fost răspândite informații eronate și în ceea ce privește evoluția unor focare de boli la animale.

ANSVSA le cere consumatorilor și reprezentanților mass-media să verifice informațiile înainte de a le distribui și să consulte sursele oficiale.

Potrivit Autorității, în ultima perioadă au circulat mesaje referitoare la presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare care nu corespund informațiilor oficiale.

Instituția avertizează că astfel de materiale pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate atât în rândul consumatorilor, cât și al crescătorilor de animale.

ANSVSA precizează că siguranța alimentară este monitorizată permanent și că toate alertele reale referitoare la rechemarea sau retragerea unor produse de pe piață sunt publicate transparent prin canalele oficiale ale instituției.

În același timp, Autoritatea susține că situația epidemiologică este sub control și că orice focar oficial de boală este raportat și gestionat potrivit procedurilor legale.

Românii, îndemnați să verifice alertele înainte de a le distribui

ANSVSA face un apel atât către cetățeni, cât și către reprezentanții mass-media să nu distribuie informații neverificate.

„Facem un apel ferm către cetățeni și reprezentanții mass-media să nu propage materiale neverificate. Vă rugăm să verificați orice informație direct pe canalele noastre oficiale, care sunt actualizate în permanență”, transmite instituția.

Alertele și comunicatele oficiale privind siguranța alimentară pot fi verificate pe site-ul oficial ANSVSA. Pentru situațiile locale, Autoritatea recomandă consultarea site-urilor direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor (DSVSA) din fiecare județ.

De asemenea, informațiile și noutățile sunt comunicate prin canalele oficiale ale instituției.

Mesajul Autorității vine în contextul în care informațiile despre retragerea unor produse alimentare pot avea un impact direct asupra consumatorilor.

ANSVSA subliniază că o informație privind o rechemare sau o retragere trebuie verificată în sursele oficiale înainte de a fi distribuită. Instituția le solicită cetățenilor să contribuie la limitarea dezinformării și să evite propagarea mesajelor neverificate.