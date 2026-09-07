Peste 48.000 de firme din România au datorii la stat. Restanțele au urcat la 77,6 miliarde de lei

Din cuprinsul articolului Datorii mari și în industria chimică și transporturi

Peste 48.000 de firme din România figurează cu obligații neachitate către bugetul de stat și bugetele sociale, iar numărul acestora a crescut în numai trei luni. Datele RisCo.ro arată că, în trimestrul al doilea din 2026, 48.028 de companii aveau restanțe, comparativ cu 47.012 în primele trei luni ale anului.

Creșterea se vede și în valoarea sumelor datorate. Restanțele totale au ajuns la 77,6 miliarde de lei, după ce la finalul trimestrului I se situau la 77 de miliarde de lei. Construcțiile, comerțul și transporturile se numără printre domeniile care concentrează valori importante ale obligațiilor neachitate.

Aproape trei sferturi din restanțe sunt către bugetul de stat

Din cele 77,6 miliarde de lei datorate, cea mai mare sumă revine obligațiilor către bugetul de stat: 57,6 miliarde de lei. Aproximativ 1,7 miliarde de lei din această valoare sunt însă contestate de companii.

O altă componentă importantă este reprezentată de obligațiile către bugetul asigurărilor sociale, care însumează 14,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 46 de milioane de lei sunt contestate.

La bugetul de sănătate, companiile au acumulat restanțe de peste 4,6 miliarde de lei, inclusiv 18,5 milioane de lei contestate. Cele mai mici sume sunt înregistrate în cazul bugetului asigurărilor pentru șomaj: 502 milioane de lei, dintre care mai puțin de un milion de lei sunt contestate.

Capitala concentrează peste 40% din datoriile firmelor

O parte foarte mare a restanțelor este concentrată în București. Cele 19.045 de firme cu datorii din Capitală cumulează 31,9 miliarde de lei, echivalentul a peste 41% din totalul național.

Diferența față de restul țării este considerabilă. Ilfov ocupă următoarea poziție, cu aproximativ 6 miliarde de lei, în timp ce firmele din Constanța au acumulat restanțe de 3,8 miliarde de lei.

Timiș ajunge la 2,7 miliarde de lei, iar Buzău și Sibiu depășesc fiecare pragul de 2,1 miliarde de lei.

La polul opus sunt Covasna, Vâlcea și Sălaj. În fiecare dintre aceste județe, valoarea obligațiilor neachitate rămâne sub 170 de milioane de lei.

Aproape 6.000 de firme dintr-un singur sector au restanțe

Privită în funcție de activitatea companiilor, situația scoate în evidență sectorul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Nu mai puțin de 5.977 de firme din acest domeniu figurează cu restanțe, iar valoarea cumulată a acestora este de 5,14 miliarde de lei.

Comerțul apare, de asemenea, în partea superioară a clasamentului. Firmele care desfășoară activități de comerț cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului datorează aproape 3 miliarde de lei. În comerțul cu ridicata specializat al altor produse, suma trece de 2,5 miliarde de lei.

În industria chimică, restanțele se ridică la 2,3 miliarde de lei, în timp ce firmele din activitățile de protecție și gardă cumulează aproape 2 miliarde de lei.

Alte 1,9 miliarde de lei provin din activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata. Serviciile anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale generează restanțe de peste 1,8 miliarde de lei.

Transportul rutier de mărfuri și construcția de drumuri și căi ferate înregistrează, fiecare, datorii de aproximativ 1,7 miliarde de lei.

Comparativ cu trimestrul precedent, datele arată astfel o deteriorare pe două direcții: firmele cu obligații neachitate sunt mai numeroase cu peste 1.000, iar suma totală restantă a crescut cu aproximativ 600 de milioane de lei.