EDF Energy negociază preluarea So Energy. Compania franceză vizează portofoliul de 300.000 de clienți

Piața britanică de energie se pregătește pentru o nouă mișcare de consolidare, iar EDF Energy ar putea juca un rol important. Compania franceză negociază preluarea So Energy, furnizor cu aproximativ 300.000 de clienți. Tranzacția ar permite EDF să-și extindă rapid portofoliul.

Compania franceză EDF Energy poartă discuții pentru preluarea furnizorului britanic So Energy, în contextul unui nou val de consolidări pe piața de furnizare a gazelor și energiei electrice din Marea Britanie.

EDF Energy se numără printre companiile care negociază cu proprietarii So Energy și se confruntă cu cel puțin un ofertant rival, a cărui identitate nu a fost dezvăluită. Dacă va câștiga licitația, experții din industrie se așteaptă ca EDF să fie interesată în principal de portofoliul de clienți al So Energy, mai degrabă decât de preluarea întregii companii.

So Energy, fondată în 2015, are aproximativ 300.000 de clienți casnici de energie electrică. Compania a fost preluată în proporție majoritară în 2021 de ESB, compania-mamă irlandeză, iar în această vară a fost lansată o analiză privind vânzarea afacerii. ESB a desemnat PwC să coordoneze procesul de vânzare.

Un purtător de cuvânt al So Energy a declarat în iulie că ESB a început să analizeze mai multe opțiuni pentru o posibilă retragere din afacerea So Energy. Potrivit lui, decizia a venit în urma unei analize strategice, iar ESB intenționează să își concentreze activitatea asupra operațiunilor sale principale.

„Compania noastră-mamă, ESB, a inițiat un proces de evaluare a opțiunilor potențiale de dezinvestire pentru So Energy”, a declarat un purtător de cuvânt al So Energy în luna iulie, adăugând că a urmat unei analize strategice și că „ESB intenționează să se concentreze pe activitatea sa principală”.

Pentru EDF Energy, preluarea portofoliului de clienți ar putea reprezenta o modalitate de a-și consolida poziția pe piața britanică. Compania face parte dintre cei șase mari furnizori care dominau în trecut sectorul energetic din Marea Britanie. EDF Energy are în prezent aproximativ trei milioane de clienți și cinci milioane de conturi, însă se află la o distanță considerabilă de liderii pieței, Octopus Energy și British Gas, companie deținută de Centrica. Scottish Power se află într-o situație similară.

Achiziția unui portofoliu de clienți, în locul preluării unei companii în ansamblu, este considerată o modalitate mai puțin costisitoare de extindere. O astfel de tranzacție permite furnizorului cumpărător să își mărească rapid numărul de conturi, evitând în același timp complexitatea operațională asociată integrării unei întregi companii.

Discuțiile privind tranzacția au loc într-un moment dificil pentru gospodăriile britanice. Autoritatea de reglementare Ofgem a majorat cu 4% plafonul de preț pentru perioada de toamnă, până la 1.723 de lire sterline pe an, ceea ce înseamnă că facturile gospodăriilor vor crește în timp ce piața furnizorilor de energie trece printr-un proces de reorganizare.

În același timp, politica guvernamentală urmărește reducerea presiunii asupra consumatorilor. Andy Burnham și-a folosit prima săptămână în funcția de prim-ministru pentru a anunța eliminarea TVA-ului din facturile de energie ale gospodăriilor, măsură inclusă într-un plan mai amplu destinat combaterii costului ridicat al vieții.

Până în prezent, între EDF Energy și So Energy nu a fost încheiat niciun acord.