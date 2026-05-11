E.ON a anunțat luni semnarea acordului pentru achiziția furnizorului britanic de energie OVO Energy, una dintre cele mai importante companii de profil de pe piața britanică.

Prin această mutare, grupul german își consolidează semnificativ prezența într-una dintre cele mai mari și mai competitive piețe de energie din Europa.

În prezent, E.ON deservește aproximativ 5,6 milioane de clienți în Regatul Unit. După finalizarea tranzacției, compania va adăuga în portofoliu încă aproximativ 4 milioane de clienți proveniți de la OVO.

Noua bază extinsă de consumatori este văzută de companie drept un avantaj strategic major pentru dezvoltarea și testarea noilor tehnologii și servicii energetice.

Reprezentanții E.ON spun că piața britanică este una dintre cele mai avansate din Europa în ceea ce privește digitalizarea serviciilor energetice, flexibilitatea consumului și integrarea tehnologiilor inteligente în relația cu clienții.

Compania germană afirmă că achiziția OVO face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare a serviciilor energetice digitale și de accelerare a tranziției energetice.

„Regatul Unit este o piață importantă de creștere pentru E.ON, în special în ceea ce privește flexibilitatea și soluțiile energetice orientate către clienți”, a declarat Mark Spieker.

Oficialul companiei susține că tranzacția consolidează activitatea de retail a grupului și întărește poziția E.ON pe piața soluțiilor energetice inteligente.

„Achiziția planificată a OVO ne consolidează activitatea de retail și subliniază angajamentul nostru de a fi partenerul de încredere ales de clienții noștri. Flexibilitatea energetică și electrificarea devin din ce în ce mai importante și sunt esențiale pentru succesul tranziției energetice. La E.ON, suntem dedicați dezvoltării de soluții care le permit clienților din întreaga Europă să joace un rol activ în transformarea sistemelor energetice în unele fiabile și accesibile ca preț”, a mai spus Mark Spieker.

Potrivit companiei, unul dintre obiectivele majore ale integrării este extinderea unui model energetic complet digitalizat și orientat către consumator.

E.ON și OVO au împreună aproximativ 7 milioane de contoare inteligente instalate în Regatul Unit, iar după finalizarea tranzacției, cele două companii vor conecta digital peste 60% dintre clienții lor britanici.

Compania consideră că acest nivel ridicat de digitalizare oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unor noi servicii și produse energetice, în special în domenii precum:

electricitatea inteligentă;

încălzirea eficientă;

mobilitatea electrică;

optimizarea consumului energetic;

integrarea soluțiilor digitale în locuințe.

Reprezentanții E.ON spun că experiența acumulată în Regatul Unit va fi utilizată ulterior și pe alte piețe europene, inclusiv în Germania și în Europa continentală.

Un accent important este pus pe dezvoltarea soluțiilor de flexibilitate energetică, considerate esențiale pentru viitorul sistemelor energetice europene.

Aceste soluții permit consumatorilor să își adapteze consumul de energie în funcție de cererea din rețea și de prețurile din piață, contribuind atât la stabilitatea sistemului energetic, cât și la reducerea costurilor pentru utilizatori.

Compania afirmă că flexibilitatea energetică va avea un rol tot mai important în contextul electrificării accelerate și al extinderii surselor regenerabile de energie.

În prezent, E.ON oferă aproximativ 100 de soluții energetice diferite în Regatul Unit, iar cererea pentru astfel de servicii continuă să crească.

Potrivit companiei, investițiile realizate în ultimii ani în:

digitalizare;

tarife inteligente;

infrastructură digitală;

servicii noi pentru clienți

au contribuit la poziționarea E.ON printre furnizorii de energie cu cea mai bună reputație din Marea Britanie.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de părțile implicate.

Achiziția este condiționată de aprobarea autorităților de reglementare din Regatul Unit, inclusiv a Competition and Markets Authority (CMA), instituția responsabilă cu monitorizarea concurenței pe piața britanică.

Finalizarea tranzacției este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.

Până la obținerea tuturor aprobărilor, E.ON Next și OVO Energy vor continua să funcționeze separat, ca entități independente din punct de vedere juridic și operațional.

Tranzacția anunțată de E.ON apare într-un context în care marile companii energetice europene încearcă să își accelereze transformarea digitală și să își adapteze modelele de business la noile cerințe ale pieței.

Creșterea consumului electric, extinderea mobilității electrice, investițiile în energie verde și digitalizarea serviciilor pentru clienți schimbă rapid piața energetică europeană.

În acest context, companiile investesc tot mai mult în:

infrastructură digitală;

contoare inteligente;

aplicații de gestionare a consumului;

servicii integrate pentru locuințe și mobilitate.

E.ON susține că preluarea OVO reprezintă un pas strategic important pentru consolidarea poziției sale în noua economie energetică europeană.