Florin Cîțu cere reducerea TVA și a impozitului pe dividende: „Dacă măsurile au fost atât de nocive, de ce nu își asumă nimeni corectarea lor?”
SURSA FOTO: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu - Florin Cîțu
Florin Cîțu lansează un nou atac la adresa politicilor fiscale și pune viitorii guvernanți în fața unei dileme: dacă majorările de taxe au afectat economia și populația, de ce nu sunt acum corectate? Fostul premier cere reduceri de taxe și avertizează asupra consecințelor menținerii actualei politici fiscale.
Florin Cîțu cere reducerea TVA și a impozitului pe dividende: „Dacă măsurile au fost atât de nocive, de ce nu își asumă nimeni corectarea lor?”
Fostul premier Florin Cîțu critică actualele discuții privind formarea viitorului Guvern și susține că niciunul dintre politicienii vehiculați pentru funcția de prim-ministru nu își asumă public reducerea TVA și a impozitului pe dividende. În opinia sa, aceste măsuri ar trebui adoptate chiar din prima zi de mandat.
Cîțu consideră „foarte ciudat” faptul că politicienii despre care se discută pentru funcția de premier nu anunță clar că intenționează să reducă TVA și impozitul pe dividende. El a susținut că acestea ar trebui să fie printre primele măsuri ale viitorului Executiv și a precizat că lista reducerilor de taxe pe care le consideră necesare este mai lungă.
Fostul premier a afirmat că îl înțelege pe ministrul Finanțelor, despre care spune că ar avea dificultăți în a susține o astfel de schimbare, deoarece ar trebui să își asume politic efectele măsurilor fiscale promovate anterior. În opinia lui Cîțu, majorările de taxe au afectat consumul, au alimentat inflația și au contribuit la intrarea economiei în recesiune.
În schimb, Cîțu consideră că ceilalți politicieni care ar putea ajunge la conducerea Guvernului ar putea să își asume reducerea taxelor în beneficiul populației. El a apreciat că o astfel de decizie nu ar genera nemulțumiri, ci, dimpotrivă, ar putea fi primită favorabil de români.
Fostul premier și-a susținut argumentația și prin referire la poziția Băncii Naționale a României (BNR). Potrivit acestuia, BNR arată că politica fiscală restrictivă și diminuarea veniturilor reale afectează puternic consumul, care a devenit principalul factor de frânare a economiei în 2026.
Cîțu a făcut referire și la motivele invocate în susținerea moțiunii de cenzură prin care a fost demis Guvernul. El a arătat că acuzația formulată de cei care au votat demiterea Executivului a fost că măsurile adoptate de acesta afectează economia și duc la sărăcirea populației.
În acest context, fostul premier se întreabă de ce măsurile considerate suficient de nocive pentru a justifica demiterea Guvernului nu sunt acum corectate de cei care ar urma să formeze noua guvernare.
Dacă viitorul Guvern va păstra aceleași politici fiscale, premierul demis ar putea folosi situația ca argument politic pentru a reveni, avertizează Florin Cîțu
El a avertizat că, dacă viitorul Guvern va păstra aceleași politici fiscale, premierul demis ar putea folosi situația ca argument politic pentru a reveni în prim-plan. În opinia lui, menținerea măsurilor ar putea alimenta ideea că demiterea fostului premier a fost doar un „spectacol” destinat înlăturării sale de la putere, iar argumentul privind protejarea românilor a fost doar un pretext.
În finalul mesajului publicat vineri, 4 septembrie, pe Facebook, Cîțu și-a reafirmat poziția favorabilă reducerii taxelor, invocând o declarație atribuită economistului Milton Friedman, potrivit căreia taxele ar trebui reduse ori de câte ori acest lucru este posibil, indiferent de circumstanțe sau de motivul invocat.
„Foarte ciudat ce se întâmplă acum în România. Nu aud pe niciunul dintre cei propuși „pe surse” pentru funcția de premier spunând clar: în prima zi de mandat, îmi voi angaja răspunderea în Parlament pentru reducerea TVA și a impozitului pe dividende. Măcar astea. Lista e mai lunga.
Pe ministrul Finanțelor îl înțeleg. Pentru el, ar echivala cu un autodenunț politic: ar trebui să recunoască efectele devastatoare/nocive ale măsurilor pe care chiar el le-a promovat anul trecut. Creșteri de taxe care au lovit consumul, au alimentat inflația și au contribuit la intrarea economiei în recesiune.
Dar restul? Ei ar putea să-și asume aceste reduceri in favoarea românilor. Cred ca nu se supară nimeni. Din contră.
Inclusiv BNR arată că politica fiscală restrictivă și scăderea veniturilor reale afectează puternic consumul, devenit principalul factor de frânare a economiei în 2026.
Mai mult, justificarea moțiunii de cenzură a fost tocmai aceasta: guvernul a luat măsuri care distrug economia și sărăcesc populația, deci trebuie să plece. Aceasta a fost acuzația celor care l-au demis.
Dacă măsurile au fost atât de nocive încât au justificat demiterea guvernului, de ce nu își asumă nimeni corectarea lor?
Dacă viitorul guvern păstrează aceleași politici, îi oferă premierului demis un argument puternic de atac și de revenire: totul a fost doar un spectacol pentru înlăturarea lui de la putere. Grija pentru români a fost doar pretextul.
Eu rămân la ce zice Milton Friedman:
”Sunt în favoarea reducerii taxelor în orice împrejurări, sub orice pretext, din orice motiv, ori de câte ori este posibil.””, este mesajul lui Cîțu/
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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