Florin Cîțu cere reducerea TVA și a impozitului pe dividende: „Dacă măsurile au fost atât de nocive, de ce nu își asumă nimeni corectarea lor?”

Florin Cîțu lansează un nou atac la adresa politicilor fiscale și pune viitorii guvernanți în fața unei dileme: dacă majorările de taxe au afectat economia și populația, de ce nu sunt acum corectate? Fostul premier cere reduceri de taxe și avertizează asupra consecințelor menținerii actualei politici fiscale.

Fostul premier Florin Cîțu critică actualele discuții privind formarea viitorului Guvern și susține că niciunul dintre politicienii vehiculați pentru funcția de prim-ministru nu își asumă public reducerea TVA și a impozitului pe dividende. În opinia sa, aceste măsuri ar trebui adoptate chiar din prima zi de mandat.

Cîțu consideră „foarte ciudat” faptul că politicienii despre care se discută pentru funcția de premier nu anunță clar că intenționează să reducă TVA și impozitul pe dividende. El a susținut că acestea ar trebui să fie printre primele măsuri ale viitorului Executiv și a precizat că lista reducerilor de taxe pe care le consideră necesare este mai lungă.

Fostul premier a afirmat că îl înțelege pe ministrul Finanțelor, despre care spune că ar avea dificultăți în a susține o astfel de schimbare, deoarece ar trebui să își asume politic efectele măsurilor fiscale promovate anterior. În opinia lui Cîțu, majorările de taxe au afectat consumul, au alimentat inflația și au contribuit la intrarea economiei în recesiune.

În schimb, Cîțu consideră că ceilalți politicieni care ar putea ajunge la conducerea Guvernului ar putea să își asume reducerea taxelor în beneficiul populației. El a apreciat că o astfel de decizie nu ar genera nemulțumiri, ci, dimpotrivă, ar putea fi primită favorabil de români.

Fostul premier și-a susținut argumentația și prin referire la poziția Băncii Naționale a României (BNR). Potrivit acestuia, BNR arată că politica fiscală restrictivă și diminuarea veniturilor reale afectează puternic consumul, care a devenit principalul factor de frânare a economiei în 2026.

Cîțu a făcut referire și la motivele invocate în susținerea moțiunii de cenzură prin care a fost demis Guvernul. El a arătat că acuzația formulată de cei care au votat demiterea Executivului a fost că măsurile adoptate de acesta afectează economia și duc la sărăcirea populației.

În acest context, fostul premier se întreabă de ce măsurile considerate suficient de nocive pentru a justifica demiterea Guvernului nu sunt acum corectate de cei care ar urma să formeze noua guvernare.

El a avertizat că, dacă viitorul Guvern va păstra aceleași politici fiscale, premierul demis ar putea folosi situația ca argument politic pentru a reveni în prim-plan. În opinia lui, menținerea măsurilor ar putea alimenta ideea că demiterea fostului premier a fost doar un „spectacol” destinat înlăturării sale de la putere, iar argumentul privind protejarea românilor a fost doar un pretext.

În finalul mesajului publicat vineri, 4 septembrie, pe Facebook, Cîțu și-a reafirmat poziția favorabilă reducerii taxelor, invocând o declarație atribuită economistului Milton Friedman, potrivit căreia taxele ar trebui reduse ori de câte ori acest lucru este posibil, indiferent de circumstanțe sau de motivul invocat.