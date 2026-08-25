Nicușor Dan a promulgat o lege importantă pentru contribuabili. Ce obligații de TVA pot fi anulate

Nicușor Dan a anunțat promulgarea unei legi menite să corecteze o inechitate apărută în aplicarea regimului TVA și să vină în sprijinul contribuabililor afectați de anumite situații fiscale.

Una dintre situațiile vizate este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au înscris TVA distinct pe facturi și nu au colectat taxa de la clienți, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligații de plată a TVA. La aceste sume s-au adăugat dobânzi și penalități, potrivit informațiilor publicate de șeful statului pe Facebook.

Pentru numeroasele întreprinderi afectate, acumularea unor astfel de obligații pentru perioade fiscale anterioare a reprezentat o sarcină financiară importantă, cu efecte negative directe asupra activității desfășurate.

„Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați. Prima situație pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la clienți, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligații de TVA, la care s-au adăugat dobânzi și penalități. Pentru multe dintre întreprinderile afectate, acumularea acestor obligații pentru perioade fiscale anterioare a generat o sarcină financiară importantă, cu efecte negative directe asupra activității lor”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Noua lege prevede anularea obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor aferente în cazurile expres stabilite. Măsura se aplică atât obligațiilor care au fost deja stabilite prin decizii de impunere, cât și situațiilor în care decizia de impunere a fost emisă, dar nu a fost încă comunicată contribuabilului. De asemenea, sunt vizate cazurile în care organul fiscal nu a emis încă decizia pentru perioadele fiscale prevăzute de lege.

Totuși, măsura nu reprezintă o anulare generală și necondiționată a obligațiilor de TVA. Legea nu se aplică operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat integral sau parțial taxa de la beneficiari.

Prin urmare, atunci când TVA a fost facturată distinct sau a fost efectiv colectată de la clienți, obligația fiscală rămâne în vigoare.

„Legea corectează această situație prin anularea obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor aferente pentru cazurile expres prevăzute de lege. Sunt acoperite atât obligațiile deja stabilite prin decizii de impunere, cât și situațiile în care decizia a fost emisă, dar nu a fost încă comunicată, precum și cele în care organul fiscal nu a emis încă decizia pentru perioadele vizate de lege. Este important de subliniat că nu vorbim despre o anulare generală și necondiționată a obligațiilor de TVA. Legea nu se aplică operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa de la beneficiari”, a mai scris șeful statului.

Anularea obligațiilor fiscale care intră sub incidența legii se va face din oficiu de către administrația fiscală. În același timp, contribuabilii care au achitat deja sumele stabilite prin deciziile de impunere vizate de lege vor putea solicita restituirea acestora.

Astfel, măsura produce efecte și în cazul contribuabililor care și-au executat deja obligațiile stabilite de administrația fiscală. În acest fel, aceștia nu vor fi dezavantajați în raport cu persoanele sau întreprinderile ale căror obligații fiscale nu au fost încă achitate.

Prin aplicarea noilor prevederi sunt înlăturate, pentru situațiile expres prevăzute de lege, consecințele patrimoniale considerate disproporționate. În același timp, resursele financiare eliberate prin anularea obligațiilor vor putea rămâne în activitatea întreprinderilor afectate.

Măsura urmărește instituirea unui tratament fiscal mai echitabil și mai predictibil, fără ca aceasta să însemne scutirea de la plata TVA în situațiile în care taxa a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari.

ANAF are la dispoziție un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Potrivit mesajului transmis de Nicușor Dan, un sistem fiscal echitabil presupune atât respectarea obligațiilor de către contribuabili, cât și capacitatea statului de a corecta situațiile în care aplicarea regulilor fiscale ajunge să producă efecte disproporționate.

„Acolo unde TVA a fost facturată distinct sau efectiv colectată de la clienți, obligația fiscală rămâne. Anularea obligațiilor vizate de lege se face din oficiu de către administrația fiscală.

Contribuabilii care au achitat sumele stabilite prin deciziile de impunere care intră sub incidența legii le vor putea solicita înapoi. Astfel, măsura produce efecte și pentru cei care au executat deja obligațiile stabilite de administrația fiscală, evitând ca aceștia să fie dezavantajați față de contribuabilii ale căror obligații nu au fost încă stinse. Prin această lege sunt înlăturate, pentru situațiile expres prevăzute, consecințe patrimoniale disproporționate și sunt eliberate resurse care vor rămâne în activitatea întreprinderilor.

Este o măsură care urmărește un tratament fiscal mai echitabil și mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari.

ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Un sistem fiscal echitabil presupune atât respectarea obligațiilor de către contribuabili, cât și capacitatea statului de a corecta situațiile în care aplicarea regulilor fiscale produce efecte disproporționate”, a conchis Nicușor Dan.

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