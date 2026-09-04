Gazele europene se îndreaptă spre a patra săptămână consecutivă de scumpiri. Depozitele sunt la cel mai redus nivel sezonier

Prețurile gazelor naturale din Europa se îndreaptă spre a patra săptămână consecutivă de creșteri, după ce intensificarea luptelor din Orientul Mijlociu a amplificat temerile privind aprovizionarea. Presiunea este cu atât mai mare cu cât sezonul rece se apropie, iar depozitele europene de gaze sunt umplute în proporție de numai 66%.

Contractele futures europene de referință au fluctuat vineri, însă acumulau o creștere de peste 7% de la începutul săptămânii.

În ultimele zile, prețurile gazelor din Europa și Asia au ajuns la cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani, după intensificarea atacurilor reciproce dintre Statele Unite și Iran.

Contractele olandeze cu livrare în luna următoare, referința pentru piața europeană, se tranzacționau vineri dimineață la aproximativ 72,06 euro/MWh, fără modificări importante față de sesiunea precedentă.

Dacă avansul săptămânal se menține, aceasta va fi a patra săptămână consecutivă de creștere a prețurilor gazelor europene.

Una dintre principalele surse de îngrijorare este situația din Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru transporturile mondiale de energie.

Înainte de război, aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate (GNL) comercializate la nivel mondial erau transportate din Orientul Mijlociu prin această strâmtoare.

Unele petroliere continuă să tranziteze Hormuz, însă exporturile de GNL din Qatar prin această rută sunt aproape complet blocate.

Emiratele Arabe Unite par să continue încărcarea de GNL în petroliere în Golful Persic, în ciuda perturbărilor. Volumele totale transportate din regiune rămân însă mult sub cele înregistrate înainte de război.

„Escaladarea din Golful Persic amână speranțele privind orice revenire a exporturilor de GNL din regiune”, au arătat strategii ING Warren Patterson și Ewa Manthey.

Problemele de aprovizionare apar într-un moment sensibil pentru Europa, care trebuie să refacă rapid stocurile înaintea sezonului de încălzire.

Depozitele de gaze ale Europei sunt umplute în proporție de aproximativ 66%, cel mai redus nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă.

Situația este și mai dificilă în Germania, unde gradul de umplere a depozitelor este de numai 54%.

Europa se confruntă astfel simultan cu necesitatea de a cumpăra cantități importante pentru refacerea rezervelor și cu reducerea livrărilor de GNL din Orientul Mijlociu.

Menținerea problemelor din Golful Persic ar putea intensifica în lunile următoare concurența dintre cumpărătorii europeni și cei asiatici.

Analiștii ING avertizează că această competiție este probabil să crească pe măsură ce se apropie iarna, în special dacă gazele naturale lichefiate din Qatar vor continua să lipsească în mare parte de pe piața internațională până la sfârșitul anului.

Pentru Europa, o asemenea situație ar complica suplimentar procesul de umplere a depozitelor. În lipsa unei reveniri a exporturilor din Orientul Mijlociu, statele europene vor trebui să concureze pentru volumele disponibile pe piața mondială într-o perioadă în care necesarul pentru sezonul rece devine tot mai urgent.