UE a încasat peste 38 de miliarde de euro din TVA pentru comerțul online în 2025. Veniturile au crescut cu 17%
SURSA FOTO: Colaj Capital, Dreamstime - TVA, taxa pe valoarea adăugată
Statele membre ale Uniunii Europene au colectat în 2025 peste 38 de miliarde de euro din TVA prin sistemele simplificate destinate comerțului electronic, în creștere cu 17% față de anul precedent. La cinci ani de la introducerea noilor reguli, peste 193.000 de companii s-au înregistrat pentru utilizarea mecanismelor europene destinate vânzărilor online.
Peste 125 de miliarde de euro colectate de la introducerea noilor reguli
Pachetul european privind TVA pentru comerțul electronic a intrat în vigoare la 1 iulie 2021 și a schimbat modul în care este declarată și colectată taxa pentru o serie de tranzacții online transfrontaliere.
De la introducerea sistemului și până la sfârșitul anului 2025, statele membre au colectat cumulat peste 125 de miliarde de euro prin mecanismele europene dedicate comerțului electronic.
Numai în 2025, valoarea TVA colectate a depășit 38 de miliarde de euro, cu 17% mai mult decât în anul precedent.
Creșterea vine pe fondul dezvoltării accelerate a comerțului electronic și al utilizării tot mai extinse a sistemelor simplificate de declarare a TVA de către companii.
Peste 193.000 de companii folosesc sistemele simplificate pentru TVA
La sfârșitul anului 2025, peste 193.000 de companii erau înregistrate pentru a declara TVA aferentă vânzărilor online prin sistemele europene.
Este vorba despre One Stop Shop (OSS) și Import One Stop Shop (IOSS), mecanisme concepute pentru a simplifica obligațiile fiscale ale companiilor care desfășoară tranzacții transfrontaliere.
Prin intermediul unei singure înregistrări într-un stat membru, companiile pot declara și plăti TVA pentru vânzările transfrontaliere de bunuri și servicii din UE, precum și pentru importurile de bunuri cu valoare redusă în cazul sistemului destinat acestora.
Scopul este reducerea birocrației și evitarea necesității unor înregistrări separate pentru TVA în fiecare stat membru în care sunt realizate anumite vânzări.
Regulile europene privind TVA vor fi extinse în următorii ani
Sistemul urmează să treacă printr-o nouă etapă de dezvoltare odată cu implementarea treptată a pachetului „TVA în era digitală”, cunoscut sub denumirea ViDA.
Pachetul a fost adoptat în 2025, iar aplicarea sa etapizată în următorii ani va extinde domeniul de utilizare a sistemului OSS.
Printre schimbările prevăzute se numără includerea mai multor tipuri de tranzacții dintre companii și consumatori și introducerea unui nou sistem special pentru transferurile de bunuri proprii.
Direcția urmărită este reducerea în continuare a situațiilor în care o companie trebuie să se înregistreze separat în scopuri de TVA în mai multe state membre și apropierea de principiul unei singure înregistrări TVA în Uniunea Europeană.
Noile date arată evoluția sistemului de la introducerea sa în 2021
Cele mai recente cifre provin din raportul anual privind aplicarea pachetului pentru comerțul electronic și se bazează pe statisticile transmise de statele membre pentru 2025.
Documentul analizează cele trei sisteme One Stop Shop: OSS pentru Uniune, OSS pentru companiile din afara Uniunii și Import OSS.
Raportul prezintă atât numărul total al înregistrărilor existente la 31 decembrie 2025, cât și valoarea TVA declarate prin fiecare dintre aceste mecanisme.
Datele permit și urmărirea evoluției sistemului începând din iulie 2021, când noile reguli europene privind TVA pentru comerțul electronic au intrat în vigoare.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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