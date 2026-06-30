UE a returnat mai multe persoane în afara blocului comunitar în 2026. Numărul expulzărilor efective a crescut cu peste 8%.

Statele membre ale Uniunii Europene au intensificat returnările către țări terțe în primul trimestru al anului 2026, în pofida unei scăderi a numărului de cetățeni din afara UE cărora li s-a ordonat să părăsească teritoriul comunitar.

Potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), în perioada ianuarie-martie 2026, un număr de 108.475 de cetățeni din afara Uniunii Europene au primit ordin să părăsească un stat membru al UE. În același interval, 34.550 de persoane au fost returnate în țări terțe în urma unei astfel de decizii.

Comparativ cu primul trimestru al anului 2025, numărul cetățenilor din afara UE cărora li s-a ordonat să plece a scăzut cu 12,8%. În schimb, numărul persoanelor efectiv returnate în țări terțe a crescut cu 8,1%.

Raportat la trimestrul anterior, numărul cetățenilor non-UE care au primit ordin de părăsire a teritoriului Uniunii a scăzut cu 7,9%, în timp ce numărul persoanelor returnate către țări terțe a înregistrat o creștere de 2%.

În rândul cetățenilor din afara Uniunii Europene cărora li s-a ordonat să părăsească un stat membru în primul trimestru din 2026, cei mai numeroși au fost cetățenii din Algeria, cu 11.105 persoane, urmați de cei din Maroc, cu 6.435 de persoane, și de cetățenii sirieni, cu 5.355 de persoane.

În ceea ce privește persoanele returnate efectiv în țări terțe, cele mai numeroase grupuri au fost formate din cetățeni ai Turciei, cu 3.555 de persoane, ai Georgiei, cu 2.060 de persoane, și ai Albaniei, cu 2.050 de persoane.

La nivelul statelor membre, cele mai multe ordine de părăsire a teritoriului au fost emise în Franța, unde au fost înregistrate 34.880 de cazuri. Aceasta a fost urmată de Germania, cu 10.360 de cazuri, și de Spania, cu 9.275 de cazuri.

În ceea ce privește returnările efective către țări terțe, Germania a înregistrat cel mai mare număr de persoane returnate, respectiv 7.300. Pe următoarele locuri s-au situat Franța, cu 3.775 de persoane returnate, și Polonia, cu 2.660 de persoane.

Datele evidențiază o tendință de reducere a numărului de ordine de expulzare emise de statele membre ale Uniunii Europene, concomitent cu o creștere a numărului de persoane care au fost efectiv returnate în afara blocului comunitar.