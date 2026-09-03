Schimbări importante la conducerea CFR SA. Radu Miruță caută profesioniști pentru mandatul 2027-2031: Urmărim următoarele apecte

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat demararea procedurilor de selecție pentru viitoarea echipă de conducere a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA. Potrivit ministrului, procedurile pentru numirea unor profesioniști în conducerea companiilor de stat au fost începute la mai multe societăți importante, iar CFR SA este una dintre companiile vizate.

Radu Miruță a transmis într-un mesaj publicat pe Facebook că Ministerul Transporturilor profită de o fereastră de oportunitate pentru a pune în mișcare mecanismul prin care în conducerea companiilor de stat să ajungă profesioniști. Ministrul a susținut că, odată început, acest proces devine mai greu de oprit și că unele dintre etapele parcurse sunt ireversibile.

În cazul CFR SA, Ministerul Transporturilor caută persoane care să facă parte din viitorul Consiliu de Administrație al companiei, pentru mandatul 2027-2031. Detaliile privind procedura de selecție și profilul viitorilor administratori sunt prezentate în documentația publicată de minister.

„Fructificăm fereastra de oportunitate, în care la Ministerul Transporturilor nu mai miroase a bani în cutii de pantofi și am pus rapid în mișcare mecanismul prin care în conducerea companiilor de stat să ajungă doar profesioniști. Odată început, e mai greu de oprit, iar unele borne sunt ireversibile. Am pornit procedurile de selecție serioasă la câteva companii mari de stat. Azi e despre CFR SA”, a scris Miruță pe Facebook.

Viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA va fi format din cinci administratori neexecutivi. O condiție importantă stabilită pentru noua echipă este ca majoritatea membrilor să fie independenți.

Noua conducere își va începe oficial activitatea la 14 februarie 2027. Administratorii vor fi aleși pentru un mandat de cel mult patru ani, corespunzător perioadei pentru care este prevăzută noua echipă de conducere.

Selecția urmărește identificarea unor specialiști care să poată contribui la o transformare reală a companiei și care să aibă experiență relevantă în domenii esențiale pentru activitatea CFR SA.

„În sinteză pentru noul management urmărim următoarele apecte: Echipă de 5 membri: Viitorul consiliu va fi format din 5 administratori neexecutivi. De asemenea, este o regulă importantă ca majoritatea acestora să fie independenți. Mandat de 4 ani: Noua echipă de conducere își va începe oficial activitatea pe 14 februarie 2027. Aceștia vor fi aleși pentru un mandat de cel mult 4 ani”, a mai scris el.

Printre competențele urmărite se numără administrarea infrastructurii feroviare, finanțele, auditul și digitalizarea. Candidații trebuie, de asemenea, să aibă experiență dovedită în managementul marilor contracte de lucrări și în coordonarea unor organizații de dimensiuni mari.

Ministerul Transporturilor pune accent nu doar pe pregătirea tehnică și managerială a viitorilor membri ai Consiliului de Administrație, ci și pe integritatea acestora.

Candidații trebuie să demonstreze corectitudine și să aibă o reputație profesională impecabilă. Obiectivul anunțat este formarea unei echipe de administratori profesioniști, orientați spre rezultate și capabili să gestioneze responsabil compania.

„Ce experiență este necesară? Căutăm experți pregătiți pentru o transformare reală! Viitorii membri trebuie să aibă competențe solide în administrarea infrastructurii feroviare, finanțe, audit și digitalizare. Totodată, este nevoie de experiență dovedită în managementul marilor contracte de lucrări și în coordonarea organizațiilor mari. Integritate și orientare spre rezultate: Pe lângă expertiza tehnică, se pune un accent deosebit pe corectitudine și pe o reputație profesională impecabilă. Ne dorim administratori profesioniști orientați spre rezultate. Urmăriți site-urile MTI și CNCF CFR S.A. pentru noi anunțuri referitoare la procedura de selecție!”, a conchis ministrul interimar.

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