Radu Miruță anunță noi reguli la CNAIR. Bonusuri doar pentru performanță, GPS pe utilaje și controale pentru poduri: Se termină cu sinecurile

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță schimbarea regulilor pentru viitorul Consiliu de Administrație al CNAIR, pentru mandatul 2027-2031. Acesta a semnat ordinul prin care este aprobată Scrisoarea de așteptări, document care introduce obiective și indicatori de performanță pentru conducerea companiei. Printre măsuri se numără monitorizarea GPS publică a utilajelor de întreținere, verificarea podurilor, reducerea restricțiilor de circulație, reguli privind depășirea termenelor și costurilor contractelor și condiționarea remunerației variabile de atingerea indicatorilor de performanță.

Ministrul interimar la Transporturilor a anunțat că a semnat ordinul care aprobă Scrisoarea de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CNAIR, al cărui mandat va acoperi perioada 2027-2031.

Radu Miruță susține că documentul stabilește criterii concrete după care vor putea fi evaluate rezultatele administratorilor companiei.

„Săptămâna trecută vă arătam cum schimbăm regulile jocului la calea ferata. Azi trecem la drumuri – și facem un pas în plus. Am semnat ordinul care aprobă Scrisoarea de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CNAIR, mandatul 2027–2031. Poate ca vi se pare ca este doar o simplă hârtie, dar nu este. Statul român, ca acționar, le spune negru pe alb administratorilor unei mari companii ce au de livrat – și îi măsoară, le da criteriile foarte precise de verificare. Pe scurt: se termină cu sinecurile. Consiliul de administrație redevine ce trebuia să fie dintotdeauna – o echipă de profesioniști plătită pentru rezultate. Și da, din moment ce această competiție a început astfel, e greu să mai fie schimbată pe parcurs”, a transmis Radu Miruță.

Una dintre cerințele introduse este realizarea anuală a unui raport public intitulat „Starea Rețelei”. Documentul ar urma să prezinte situația drumurilor pe baza unei scale clare și a unor date verificate independent.

Banii pentru întreținere ar urma să fie alocați în funcție de starea drumurilor, trafic și risc, iar deficitul de întreținere va fi făcut public.

„Raport public anual „Starea Rețelei”: starea drumurilor, pe o scală clară, cu date verificate independent. Banii de întreținere se alocă pe stare, trafic și risc – nu pe inerție și pe pile. Iar deficitul de întreținere se publică, negru pe alb, ca cifră”, a precizat ministrul.

Ținta stabilită este ca, în fiecare an, un procent din rețeaua rutieră să urce cel puțin o treaptă de calificativ. Totodată, dacă programul de întreținere este subexecutat, indicatorul de profit nu va mai fi luat în calcul în evaluarea performanței.

Noile criterii vizează și situația podurilor administrate de CNAIR. Obiectivul anunțat este ca niciun pod să nu rămână fără o inspecție tehnică valabilă pentru o perioadă mai mare de doi ani.

„Niciun pod fără inspecție tehnică validă în cel mult 2 ani. Registru public al podurilor, cu clasa de stare a fiecăruia”, a transmis Radu Miruță.

În același timp, CNAIR va trebui să urmărească reducerea anuală a indicatorului „zile × kilometri de restricții”. Ministrul vorbește și despre șantiere care să funcționeze 24 de ore din 24 acolo unde o asemenea organizare este justificată de analiza cost-beneficiu.

O altă schimbare vizează prelungirea termenelor contractuale. Orice extindere care depășește, individual sau cumulat, 10% din durata contractului va trebui aprobată exclusiv de Consiliul de Administrație, iar justificarea va fi publicată.

Extensiile de termen vor fi centralizate într-un raport anual public. Pentru contractele majore este prevăzută și o limită privind abaterea finală față de valoarea contractată.

„Gata cu prelungirile semnate pe bandă rulantă, sub radar: orice extindere de termen care depășește, singură, sau cumulat 10% din durata contractului se aprobă exclusiv în consiliul de administrație, cu justificare publicată – iar toate extensiile se sintetizează într-un raport anual public. Aceeași disciplină la costuri: abaterea finală față de valoarea contractată – maximum 10% pe contractele majore”, a transmis ministrul.

Scrisoarea de așteptări introduce și un indicator privind perioada dintre finalizarea funcțională a unei lucrări și deschiderea efectivă a circulației.

„Drumul gata se deschide, nu așteaptă panglica: numărul de zile dintre finalizarea funcțională și deschiderea circulației se raportează public, pentru fiecare obiectiv”, a precizat Miruță.

În privința întreținerii drumurilor, compania ar urma să treacă la contracte multianuale bazate pe niveluri de serviciu. Sistemul va fi testat într-un proiect-pilot în primele 18 luni, urmat de o evaluare publică și, ulterior, de extindere.

Un capitol important este dedicat transparenței. Contractele, actele adiționale și plățile ar urma să fie publicate în format deschis, iar pe marile șantiere sunt prevăzute camere web.

Utilajele folosite pentru întreținerea drumurilor vor putea fi urmărite printr-un sistem public de monitorizare GPS.

„Transparență totală: contractele, actele adiționale și plățile – publicate în format deschis. Camere web pe marile șantiere. Monitorizare GPS publică a utilajelor de întreținere: vedem cu toții unde lucrează, nu doar în rapoarte”, a transmis ministrul.

Printre obiective apare și programul „Traversări sigure”, care prevede intervenții în localități pentru trecerile de pietoni, trotuare și capetele de podeț.

De asemenea, este prevăzută realizarea unei hărți publice a punctelor negre și urmărirea stadiului intervențiilor pentru fiecare dintre acestea.

„Program „Traversări sigure” în localități: treceri de pietoni cu insulă, trotuare, capete de podeț tratate. Hartă publică a punctelor negre, cu stadiul fiecăruia. Sistemul e-SIGUR, cu măsurarea vitezei medii – operațional integral cel târziu în 2028”, a anunțat Miruță.

CNAIR va avea și obiective clare privind spațiile de servicii de pe autostrăzi. Licitația de concesiune ar urma să fie lansată în cel mult trei luni de la recepția autostrăzii, iar benzinăriile și parcările ar trebui să devină funcționale în maximum trei ani.

„Spații de servicii pe autostrăzi: licitația de concesiune se lansează în cel mult 3 luni de la recepția autostrăzii, iar benzinăriile și parcările devin funcționale în cel mult 3 ani. Gata cu autostrăzile pe care nu găsești o parcare la zeci de kilometri”, a transmis ministrul.

Una dintre cele mai importante prevederi privește remunerația conducerii CNAIR. Componenta variabilă va fi acordată numai dacă gradul de realizare a indicatorilor depășește 85%.

„Și partea care schimbă cu adevărat jocul: componenta variabilă a remunerației se plătește DOAR peste 85% grad de realizare a indicatorilor. Sub prag – zero. Evaluare în fiecare an, cu rezultatele transmise la AMEPIP. Trimiterea în judecată pentru fapte de corupție înseamnă revocare. Iar cine nu performează nu primește un nou mandat”, a precizat Radu Miruță.

Procedura de selecție pentru viitorul Consiliu de Administrație este în desfășurare atât la CNAIR, cât și la celelalte companii mari din domeniul transporturilor, potrivit ministrului.