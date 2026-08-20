SURSA FOTO: Facebook, Cristian Pistol﻿ - două noi benzinării vor fi construite pe Autostrada Moldovei A7, în apropiere de Milcovul

Două noi benzinării vor apărea pe Autostrada Moldovei A7, într-o zonă în care șoferii vor avea la dispoziție mai multe servicii pentru călătorii lungi. Amplasamentele de la kilometrul 131, în apropiere de Milcovul, au fost concesionate pentru 30 de ani și vor include facilități pentru șoferi și stații de încărcare electrică.

Două noi spații de servicii vor fi amenajate pe Autostrada Moldovei A7, în apropierea localității Milcovul, după atribuirea contractelor de concesiune pentru cele două amplasamente. Acestea sunt situate pe ambele sensuri de mers, la kilometrul 131 al autostrăzii.

Contractele au fost atribuite companiei OSCAR DOWNSTREAM SRL, pentru o perioadă de 30 de ani, a anunțat joi, 20 august, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe Facebook.

Cele două spații de servicii vor trebui să fie dotate, înainte de deschidere, cu parcări pentru autoturisme, autocamioane și autocare, toalete publice, dușuri, stații de distribuție a carburanților, spații comerciale și snack baruri.

Fiecare amplasament va trebui să dispună de stații de încărcare pentru vehicule electrice, cu cel puțin patru puncte destinate vehiculelor ușoare. Proiectele trebuie să includă și parcări securizate, dotate cu toalete și dușuri, precum și câte două stații de încărcare pentru vehicule electrice grele.

Contractul de concesiune va putea fi semnat în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații.

CNAIR a depus documentația necesară pentru revizuirea Acordului de mediu aferent Secțiunii 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești A1, după ce constructorii au transmis documentele necesare finalizării procedurii. Dosarul a fost înaintat Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate pe 12 august 2026.

Pistol a anunțat miercuri, 19 august, că după finalizarea procedurilor de revizuire a Acordului de mediu este așteptată eliberarea urgentă, de către Ministerul Transporturilor, a autorizațiilor de construire pentru toate sectoarele șantierului.

În prezent, în lipsa Acordului de mediu revizuit, constructorii turci Mapa-Cengiz pot interveni pe aproximativ 45% din șantier. Lucrările se desfășoară la tuneluri, structuri, respectiv poduri, pasaje și viaducte, precum și la terasamente. Pe șantier se află 646 de muncitori și 161 de utilaje, iar stadiul fizic general al secțiunii se apropie de 15%.

La tunelul Boița 1, cu lungimi de 264 de metri și 247 de metri pentru cele două galerii, stadiul fizic a ajuns la 39,80%. Galeria stângă a fost străpunsă, în timp ce pe galeria dreaptă au fost excavați 109 metri, urmând să mai fie săpați 138 de metri până la străpungere.

Tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, are un stadiu fizic de 36,25%. Excavația ambelor galerii a fost finalizată, iar lucrările se concentrează în prezent pe hidroizolație și pe realizarea căptușelii interioare.

La tunelul Balota, lung de 500 de metri, stadiul fizic este de 5,21%. Până în prezent au fost excavați 104 metri din galeria dreaptă.

În ceea ce privește podurile, pasajele și viaductele, lucrările de pe cele trei sectoare pentru care a fost emisă Autorizația de Construire au ajuns la un stadiu fizic general de 45,82%. Cele mai avansate sunt Viaductul 3, cu 85,41%, și Viaductul 2, cu 83,41%.

Secțiunea montană Boița-Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri și este considerată una dintre cele mai complexe din punct de vedere tehnic. Traseul include șapte tuneluri, cu o lungime cumulată de aproximativ cinci kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte, care însumează aproximativ 11 kilometri.

Contractul pentru realizarea secțiunii are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport. Tronsonul face parte din Autostrada Sibiu-Pitești A1 și din Coridorul European Rin-Dunăre-Marea Neagră, având o importanță strategică atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană.

Primele două spații de servicii de pe Autostrada Moldovei A7 vor fi amenajate în zona localității Valea Râmnicului, după ce CNAIR a desemnat câștigătorul procedurii de concesionare. Cele două benzinării vor fi construite pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii, la kilometrul 91.

Pistol a anunțat marți, 18 august, că societatea MOL România Petroleum Products SRL a fost desemnată câștigătoarea procedurii. Contractul de concesiune va avea o durată de 20 de ani.

După semnarea contractului, compania va avea responsabilitatea de a proiecta, amenaja, opera și întreține cele două spații de servicii. Fiecare dintre acestea va trebui să ofere o serie de facilități obligatorii pentru participanții la trafic.

Astfel, spațiile vor fi dotate cu parcări pentru autoturisme, autocamioane și autocare, toalete publice și dușuri. Vor fi amenajate stații de distribuție a carburanților, spații comerciale și snack baruri.

Proiectul prevede și instalarea unor stații pentru reîncărcarea vehiculelor electrice, fiecare spațiu urmând să aibă cel puțin patru puncte de încărcare.

Contractul de concesiune va putea fi semnat după expirarea perioadei legale în care pot fi depuse contestații sau, în cazul în care acestea vor fi formulate, după soluționarea lor, potrivit anunțului transmis de șeful CNAIR.