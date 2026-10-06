Iarna 2026-2027. Costul facturilor pentru cei cu apartamente cu 2 sau 3 camere. Situația dintr-un mare oraș al României

Ploieștenii racordați la sistemul centralizat beneficiază de menținerea prețului local al energiei termice la 350 de lei pe gigacalorie fără TVA până în aprilie 2027. În iarna 2026–2027, cu o cotă redusă de TVA de 11%, costul total normat ajunge la aproximativ 2.388 de lei pentru un apartament cu două camere și la peste 3.100 de lei pentru trei camere.

Ploieștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare intră în sezonul rece 2026–2027 beneficiază de o decizie importantă privind cheltuielile cu utilitățile. Prețul local al energiei termice facturate populației rămâne fixat la nivelul de 350 lei/Gcal fără TVA, o măsură valabilă până la data de 30 aprilie 2027. Această decizie a Consiliului Local Ploiești garantează că eventualele fluctuații extreme ale pieței energetice nu vor afecta direct buzunarele cetățenilor în lunile iernii.

Decizia în favoarea gospodăriilor este posibilă prin acoperirea diferențelor direct de la bugetul local, notează Observatorul Prahovean. În timp ce costul real de producție, transport, distribuție și furnizare al gigacaloriei este mult mai ridicat, administrația locală suportă diferența pentru a evita un șoc financiar asupra populației.

Pe baza consumurilor medii prevăzute de legislația națională pentru zona climatică a județului Prahova, s-a realizat o estimare detaliată a cheltuielilor totale pe care le vor avea de achitat proprietarii de apartamente.

Decizia Consiliului Local Ploiești stabilește că prețul de bază al energiei termice destinate populației va fi de 350 lei/Gcal fără TVA pe întreaga perioadă cuprinsă între 1 iulie 2026 și 30 aprilie 2027.

Pentru lunile de iarnă, respectiv intervalul 1 noiembrie – 31 martie, cadrul legislativ aplică o cotă redusă de TVA de 11% pentru furnizarea de energie termică. Astfel, prețul final pe care îl vor regăsi cetățenii în calculele aferente sezonului rece este de 388,50 lei/Gcal cu TVA inclus.

Costul total al funcționării sistemului de termoficare din oraș depășește semnificativ suma achitată de populație. Spre exemplu, pentru perioada iulie–octombrie 2026, tariful aprobat pentru energia termică produsă la CET Brazi și distribuită prin rețeaua locală a fost de 713,67 lei/Gcal fără TVA.

Deși această valoare reflectă efortul financiar uriaș susținut din bugetul local sub formă de subvenție, valoarea respectivă este stabilită strict pentru un interval limitat și nu se extinde automat asupra perioadei de iarnă.

Pentru a calcula sumele orientative pe care le vor achita cetățenii, au fost utilizate valorile de consum mediu lunar stabilite prin Legea 226/2021 pentru zona temperată.

În cazul unui apartament cu două camere, normativele legale estimează un consum de 1,19 Gcal în noiembrie, 1,36 Gcal în decembrie, 1,36 Gcal în ianuarie, 1,18 Gcal în februarie și 1,06 Gcal în martie. În total, pe parcursul celor cinci luni de iarnă, consumul însumează 6,15 Gcal.

La prețul fixat de 388,50 lei/Gcal cu TVA, proprietarii unui apartament cu două camere vor scoate din buzunar aproximativ 462 de lei în luna noiembrie. Costul urcă la nivelul maxim de 528 de lei în lunile cele mai reci, decembrie și ianuarie, urmând să scadă la 458 de lei în februarie și la 412 lei în luna martie.

Trăgând linie, încălzirea pe tot sezonul rece noiembrie–martie este estimată la un total de 2.388 de lei. Aceasta reprezintă o medie de aproximativ 478 de lei pe lună, însă facturile efective vor fluctua considerabil de la o lună la alta în funcție de temperaturile exterioare.

Pentru locuințele mai spațioase, respectiv apartamentele cu trei camere, legiuitorul prevede indici de consum superior. Astfel, normele stabilesc un consum estimat de 1,55 Gcal pentru noiembrie, 1,76 Gcal pentru decembrie, 1,76 Gcal pentru ianuarie, 1,55 Gcal pentru februarie și 1,38 Gcal pentru luna martie. Totalul necesar pentru asigurarea confortului termic pe întreg sezonul rece ajunge în acest caz la 8 Gcal.

Odată aplicat tariful de 388,50 lei/Gcal, cheltuielile estimate debutează cu aproximativ 602 lei în noiembrie. Vârful de plată va fi atins în lunile decembrie și ianuarie, când factura pentru încălzire va fi de aproximativ 684 de lei pe lună.

În februarie, suma scade la 602 lei, iar în martie ajunge la 536 de lei. Prin urmare, valoarea totală calculată pentru întregul sezon rece în cazul unui apartament cu trei camere ajunge la 3.108 lei, ceea ce echivalează cu o medie de aproximativ 622 de lei pe lună.

Specialiștii atrag atenția că toate aceste cifre au un caracter strict orientativ și nu reprezintă garanții pentru sumele exacte de pe listele de întreținere. Factura reală trimisă fiecărei gospodării depinde de un ansamblu complex de factori tehnici și organizatorici.

Consumul efectiv înregistrat la contorul general al imobilului, eficiența izolației termice a clădirii, gradul de modernizare a subsolului și existența sau absența repartitoarelor de căldură influențează direct suma de plată.

Totodată, sistemul intern de contorizare, pierderile din instalațiile comune și modul de repartizare a costurilor între vecini pot genera diferențe mari de la un bloc la altul. În plus, calculele prezentate vizează exclusiv energia termică necesară pentru încălzirea spațiului de locuit.

În factura finală de întreținere se adaugă consumul de apă caldă menajeră, precum și celelalte cheltuieli administrative sau de curățenie ale asociației de proprietari.

Cea mai mare siguranță pentru locuitorii municipiului Ploiești este stabilitatea prețului pe tot parcursul sezonului rece. Deoarece tariful local de 350 lei/Gcal fără TVA rămâne nemodificat până la 30 aprilie 2027, cetățenii nu vor avea parte de surprize cauzate de scumpirea gigacaloriei. Singurele variații ale sumelor lunare vor fi determinate de condițiile meteorologice și de volumul efectiv de energie consumat de fiecare imobil în parte.

Situația de după data de 30 aprilie 2027 rămâne însă deschisă. În primăvara anului viitor, Consiliul Local Ploiești va trebui să reanalizeze costurile totale ale sistemului de termoficare și să adopte o nouă hotărâre privind oportunitatea și nivelul subvenției acordate din bugetul local pentru sezoanele viitoare.