Reacțiile partidelor după desemnarea lui Luca Niculescu. Ce transmit liderii PSD, AUR, PNL și USR

Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru a provocat reacții în rândul principalelor partide parlamentare. PSD va analiza marți propunerea, dar Sorin Grindeanu îl acuză pe Nicușor Dan că „continuă să sfideze matematica parlamentară”, în timp ce AUR anunță deja că nu va acorda niciun vot noului Guvern.

PNL va discuta cu premierul desemnat înainte de a lua o decizie, iar USR salută nominalizarea lui Luca Niculescu, dar pune o condiție clară pentru susținerea viitorului Executiv: acesta să nu includă miniștri PSD și să nu fie controlat de social-democrați.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, susținând că șeful statului nu ține cont de rezultatul alegerilor parlamentare.

Grindeanu a anunțat că PSD va analiza marți propunerea în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național.

„După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere”, a transmis liderul PSD.

Grindeanu susține că România are nevoie urgentă de un Guvern care să schimbe actuala direcție, să realizeze rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027.

PSD nu este însă dispus să ofere o susținere necondiționată.

„PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD spune că Luca Niculescu trebuie să prezinte programul pe care intenționează să îl aplice și principalele măsuri economice avute în vedere.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit”, a transmis Grindeanu.

Liderul social-democrat a adus în discuție inclusiv posibilitatea alegerilor anticipate. Potrivit acestuia, dacă premierul desemnat va continua politicile de austeritate adoptate de Ilie Bolojan, anticipatele ar rămâne singura variantă pentru schimbarea direcției politice.

„Îmi doresc să punem punct României interimatelor!”, și-a încheiat Sorin Grindeanu mesajul.

AUR a adoptat o poziție categorică imediat după desemnarea lui Luca Niculescu. Președintele partidului, George Simion, a exclus orice susținere parlamentară pentru noul premier desemnat.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis George Simion.

Poziția a fost confirmată de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor vota Guvernul și nici nu vor participa la vot.

„Nu vom vota. Nu suntem parte din guvernul Luca Niculescu, nu votăm pentru guvern. Nu va vota nimeni din AUR acest guvern, nici nu vom participa la vot. Un guvern care nu e politic azi nu are șanse să treacă”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta consideră că Nicușor Dan nu ar fi făcut nominalizarea fără discuții prealabile cu PSD.

„Cred că PSD se va gândi. Se va consulta cu domnul președinte Dan. Nu putea să facă o nominalizare fără să se consulte cu PSD. Noi ne dorim normalitatea pentru România, dar această normalitate este de negăsit pentru situația actuală a României”, a adăugat liderul senatorilor AUR.

PNL nu a anunțat deocamdată dacă va susține noul Guvern. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, a precizat că partidul va avea discuții cu Luca Niculescu și va analiza programul de guvernare, prioritățile și componența viitorului Executiv.

„Partidul Naţional Liberal ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru. În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune. Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură”, a transmis Ionel Bogdan.

Președintele USR, Dominic Fritz, a avut o reacție favorabilă față de persoana desemnată pentru funcția de premier, pe care a descris-o drept un diplomat respectat.

USR nu a luat însă o decizie definitivă privind votul de învestitură. Partidul vrea să analizeze programul de guvernare, lista miniștrilor și majoritatea parlamentară pe care se va baza Luca Niculescu.

„USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE. USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului”, a transmis Dominic Fritz.

Liderul USR a stabilit însă o limită clară pentru eventualele negocieri.

„Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi «independent»”, a afirmat Fritz.

Acesta a susținut că România are nevoie rapid de un nou Executiv, dar a respins varianta revenirii PSD la guvernare.

„România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”, a mai transmis președintele USR.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan la finalul unei zile de consultări cu partidele politice. Este a patra nominalizare pentru funcția de prim-ministru făcută de șeful statului.