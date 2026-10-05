Consultări la Cotroceni. Robert Alecu cere dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate: Singura soluţie sănătoasă o reprezintă întoarcerea la voinţa poporului

Deputatul neafiliat Robert Alecu a declarat, luni, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, că, în opinia sa, singura soluție pentru ieșirea din criza politică este dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate.

Robert Alecu, membru al Partidului Acțiunea Conservatoare, a transmis în cadrul consultărilor că prevederile Constituției trebuie respectate atât în litera, cât și în spiritul lor. În opinia sa, dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate reprezintă soluția pentru revenirea la voința poporului.

Deputatul neafiliat consideră că nicio nominalizare nu beneficiază de sprijinul popular necesar. De asemenea, el susține că o nominalizare făcută în acest moment, la cinci luni de la declanșarea crizei politice, nu ar putea să coaguleze o majoritate confortabilă și să obțină susținerea populară necesară unui Guvern cu atribuții depline pentru adoptarea reformelor.

Prin urmare, Alecu consideră că revenirea la voința alegătorilor prin declanșarea alegerilor anticipate reprezintă soluția pentru actuala criză politică.

„I-am transmis domnului preşedinte că legea fundamentală a ţării, Constituţia, trebuie respectată atât în literă, dar mai ales şi în spirit. De asemenea, considerăm că singura soluţie sănătoasă o reprezintă dizolvarea Parlamentului şi declanşarea alegerilor anticipate. Nicio nominalizare nu se bucură de sprijinul popular şi nu considerăm că o nominalizare făcută chiar astăzi, la cinci luni de la declanşarea crizei, poate să coaguleze o majoritate confortabilă şi să aibă susţinerea populară de care are nevoie un Guvern cu abilităţi depline de a adopta reforme. (…) Considerăm că singura soluţie sănătoasă o reprezintă întoarcerea la voinţa poporului şi declanşarea alegerilor anticipate”, a declarat Alecu, membru al Partidului Acţiunea Conservatoare.

La rândul său, deputata Dumitrița Albu, reprezentanta Partidului UNIT, a declarat că actuala criză politică generează costuri de șase milioane de euro în fiecare zi pentru români.

Dumitrița Albu a precizat că România are nevoie de un Guvern stabil și că i-a transmis lui Nicușor Dan că formațiunea sa va susține un Guvern care prezintă un program concret.

Deputata a explicat că nu va susține un program considerat doar unul de decor, cu sute de măsuri, dar fără termene și fără bugete clare.

De asemenea, Albu a transmis că nu va susține un Guvern care păstrează aceeași conducere a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ANSVSA.

Reprezentanta Partidului UNIT a mai precizat că formațiunea nu va susține un Guvern care se gândește la românii din diaspora doar în apropierea alegerilor.

În schimb, aceasta dorește un Guvern care să poată explica românilor cum își vor putea plăti utilitățile în această iarnă și care să adopte măsuri pentru creșterea natalității și pentru persoanele cu dizabilități.

În cazul persoanelor cu dizabilități, măsurile dorite ar trebui să fie orientate către creșterea autonomiei acestora și integrarea lor în câmpul muncii. Dumitrița Albu a mai precizat că orice propunere care va fi lansată în spațiul public va fi analizată de formațiunea sa cu bună credință.