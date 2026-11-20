Bursa de Valori București (BVB) a lansat vineri, 20 noiembrie 2026, Piața de Creștere pentru întreprinderile mici și mijlocii. Pe noul segment sunt tranzacționate acțiunile a 23 de companii și 14 emisiuni de obligațiuni. Directorul general al BVB, Remus Vulpescu, spune că piața le oferă companiilor o etapă de pregătire înainte de trecerea pe Piața Principală.

Cele 23 de companii provin de pe piața AeRO. Printre ele se numără Agroland Business System, Visual Fan, Arctic Stream, Connections Consult, Softbinator Technologies și 2Performant Network. Pe listă mai apar Agroserv Măriuța, Norofert, Life Is Hard, Foraj Sonde Videle și IT Genetics.

Dintre cele 14 emisiuni de obligațiuni, cinci aparțin unor companii ale căror acțiuni se tranzacționează tot pe Piața de Creștere. BVB a publicat lista completă a acțiunilor și obligațiunilor în anexele comunicatului privind reorganizarea sistemului de tranzacționare.

„Astăzi lansăm o piață de creștere cu 23 de companii, un număr foarte, foarte mulțumitor atât pentru bursă, cât și pentru ei înșiși (emitenți, n.r.), pentru că întotdeauna piața de capital e mai benefică pentru emitenți când ei sunt mai mulți. În 1995 începeam piața cu 9 emitenți. Cifrele, le știți cu toții, au crescut, suntem într-o dezvoltare fulminantă. Cel puțin în ultimii ani, Bursa a bătut propriile recorduri și a întrecut multe piețe de capital din Europa din punct de vedere al dezvoltării, al creșterii, randamentelor, indicilor, emitenților”, a declarat Remus Vulpescu la lansare.

BVB a actualizat pe 19 noiembrie regulile indicelui BET AeRO pentru a include Piața de Creștere printre segmentele eligibile. Astfel, companiile care făceau deja parte din indice pot rămâne în componența lui după transfer. Vulpescu a vorbit și despre perspectiva unor indici dedicați, pe baza cărora administratorii de active ar putea lua în calcul lansarea unor ETF-uri.

„O piață de creștere este o piață care are anumite caracteristici la nivel european. Piețele de creștere sunt acele piețe în care companiile se maturizează înainte de a trece în piețele principale. Sunt piețe care oferă pentru emitenții lor condiții mai ușoare de acces în piața principală și sunt piețe foarte dinamice și populate cu investitorii retail și instituționali care caută potențialul de creare de valoare în viitorul acestor emitenți. Așa ne așteptăm să se întâmple și la noi și, pentru acest motiv, ne-am preocupat ca emitenții noștri din piața de creștere să aibă încă de astăzi, în continuare, pentru că ei vin din piața Aero, un indice. Momentan, colegii mei ne vor explica cum va funcționa tranzitoriu indicele BET AeRO. Colegii noștri ne vor explica ce se va întâmpla în continuare, astfel încât să avem indici dedicați. Și acest mesaj este, bineînțeles și pentru emitenți, dar și pentru asset managers care pot deja să înceapă să-și planifice lansarea eventuală de ETF-uri, care, așa cum știm, au fost o mare, mare componentă a succesului pieței de capital din România din ultima perioadă”, a explicat directorul general al BVB.

Din 20 noiembrie, Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB funcționează cu trei segmente. Pe lângă Piața de Creștere pentru IMM-uri, noua structură include Piața de Bază și SMT International. Modificările se aplică în baza noului Cod BVB–SMT, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în august.

La lansare, Piața de Bază cuprinde 217 instrumente de tip acțiuni, dintre care 27 în categoria Premium și 190 în categoria Standard. Pe acest segment se mai tranzacționează 12 emisiuni de obligațiuni și un fond. SMT International pornește cu 16 instrumente, respectiv 15 acțiuni și o obligațiune.

Lansarea a avut loc la 31 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București. Vulpescu a spus că accesul la capital le poate ajuta pe companiile românești să își pună în practică planurile de dezvoltare.