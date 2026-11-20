Ministerul Dezvoltării a finalizat proiectul privind comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Premierul Luca Niculescu a anunțat că documentul urmează să fie pus în dezbatere publică vineri, 20 noiembrie. Peste 420 de comune ar putea beneficia de sprijin și stimulente. Șeful Executivului a anunțat și constituirea unui comitet care va pregăti reorganizarea instituțiilor centrale și a companiilor de stat.

Premierul a spus, la începutul ședinței de Guvern, că proiectul urmărește reducerea costurilor administrative și îmbunătățirea serviciilor publice locale. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, precizase pe 12 noiembrie că prima etapă vizează 426 de comune.

„Continuăm să lucrăm la reformele care să ofere oamenilor şi mediului de afaceri un stat care să nu mai consume atâtea resurse. Ministerul Dezvoltării a realizat deja actul normativ pentru comasarea voluntară a comunelor sub 1500 de locuitori. Este primul pas concret pentru reforma administrativă a ţării după 35 de ani. În baza acestui cadru, ce va fi publicat azi în procedură de transparenţă, peste 420 de comune vor beneficia de sprijin şi stimulente pentru a fi primele care le vor oferi cetăţenilor servicii mai bune, la costuri mai mici, respectând tradiţiile, identitatea şi istoria locală. Vreau să îi mulţumesc domnului ministru Stoica pentru toată munca de până acum, dar această muncă este doar primul pas. Va urma şi mai multă în curând”, a declarat Luca Niculescu.

Printre stimulentele descrise în versiunea consultată de Digi24 se numără alocări pentru primăriile care acceptă comasarea. Documentul ar prevedea și reducerea la jumătate, timp de cinci ani, a unor impozite locale. Aceste măsuri apar în forma de proiect consultată de presă.

Separat de proiectul pentru comune, premierul a anunțat că Executivul constituie un comitet interministerial pentru reforma administrației centrale și a companiilor de stat. Luca Niculescu va prezida comitetul și va lucra împreună cu vicepremierul Marian Neacșu.

„De asemenea, constituim astăzi şi Comitetul Interministerial pentru analiza, fundamentarea şi coordonarea reformelor administraţiei centrale şi companiilor de stat şi aprobăm tot astăzi calendarul de acţiuni. Este un comitet pe care îl voi prezida, unde vom lucra împreună cu domnul viceprim-ministru Marian Neacşu. Va oferi un calendar clar şi măsuri concrete pentru comasarea şi reorganizarea instituţiilor din administraţia naţională şi a companiilor aflate în proprietatea statului”, a explicat premierul.

Potrivit calendarului prezentat anterior de Neacșu, analiza datelor de la instituții și companii ar urma să fie finalizată până la 20 ianuarie 2027. Elaborarea proiectului de act normativ este prevăzută până la 1 februarie, iar consultarea publică și avizarea ar urma să se încheie până la 20 februarie.

Premierul a mai anunțat că termenul pentru depunerea proiectelor în cadrul schemei de sprijinire a industriei va fi prelungit până la sfârșitul anului 2026. Schema este gestionată de Ministerul Finanțelor.