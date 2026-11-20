Prognoza meteo până la Crăciun: ANM anunță o perioadă neobișnuită. Ce se întâmplă cu temperaturile
Vremea. Sursa foto: Pixabay
Prognoza meteo până la Crăciun, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), anunță variații de temperatură și precipitații în următoarele patru săptămâni.
Prognoza meteo până la Crăciun: Surprize în decembrie. Regiunile în care temperaturile vor crește
Finalul lunii noiembrie va aduce valori termice sub cele obișnuite pentru această perioadă. La începutul lunii decembrie, precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării. În săptămâna dinaintea Crăciunului, temperaturile vor crește ușor în regiunile intracarpatice.
Administrația Națională de Meteorologie a prezentat estimările pentru intervalul 23 noiembrie – 21 decembrie. Datele indică diferențe de temperatură și precipitații de la o regiune la alta.
În ultima parte a lunii noiembrie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit. Cele mai mari abateri de la mediile climatologice sunt estimate pentru zonele montane și submontane.
Prognoza meteo pentru 23–30 noiembrie. Temperaturi sub mediile normale
În perioada 23–30 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în toate regiunile României. Abaterile vor fi mai pronunțate în zonele montane și submontane.
În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități peste mediile obișnuite în vestul și centrul țării. În aceste regiuni, regimul pluviometric va fi excedentar.
În celelalte zone, precipitațiile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă.
Prognoza meteo pentru 30 noiembrie–7 decembrie. Deficit de precipitații în majoritatea regiunilor
Prima săptămână din decembrie va aduce temperaturi medii ușor mai coborâte decât cele normale în regiunile sud-estice. În restul teritoriului, valorile termice vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice.
O schimbare este estimată în privința precipitațiilor. Potrivit ANM, cantitățile de apă vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării.
Cele mai importante abateri sunt prognozate pentru regiunile vestice și sudice, dar și pentru zonele montane aferente. Astfel, începutul lunii decembrie va fi caracterizat de precipitații mai puține decât cele obișnuite în aceste zone.
Prognoza meteo pentru 7–14 decembrie. Temperaturi apropiate de normal
În intervalul 7–14 decembrie, temperaturile medii vor reveni la valori apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor țării.
Estimările meteorologilor nu indică abateri importante de la mediile climatologice în această săptămână. Valorile termice vor fi, în general, în limitele obișnuite pentru prima jumătate a lunii decembrie.
Regimul precipitațiilor va avea însă diferențe regionale. În sudul țării, cantitățile de apă vor fi ușor peste mediile specifice perioadei.
În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi apropiate de valorile normale. Această evoluție este estimată pentru cea mai mare parte a intervalului 7–14 decembrie.
Prognoza meteo înainte de Crăciun. Încălzire ușoară în regiunile intracarpatice
Ultima săptămână inclusă în prognoza ANM este 14–21 decembrie. În acest interval, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile intracarpatice.
În restul țării, valorile termice se vor menține în jurul mediilor specifice perioadei. Estimările indică, astfel, o încălzire ușoară doar în anumite zone ale României.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii anticipează cantități apropiate de cele obișnuite pe întreg teritoriul țării. Regimul pluviometric nu va înregistra abateri importante față de mediile climatologice în săptămâna premergătoare Crăciunului.
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