Cod roșu de vânt puternic. Rafalele au provocat întreruperi de energie electrică în 11 localități, unde aproximativ 1.750 de consumatori au rămas fără curent. Mai mulți copaci au căzut pe carosabil, iar pompierii au intervenit pentru degajarea drumurilor. În comuna Soveja, școlile și grădinițele au suspendat cursurile. Avertizarea meteorologică este valabilă pe parcurul zilei de vineri.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, problemele din rețeaua de distribuție a energiei electrice afectează localități din patru comune: Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri.

Reprezentanții instituției au precizat că aproximativ 1.750 de consumatori sunt afectați de întreruperile de curent. Echipele operatorului de distribuție au fost mobilizate pentru remedierea defecțiunilor și reluarea alimentării cu energie electrică.

„La nivelul județului Vrancea, 11 localități din comunele Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri sunt afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Sunt afectați aproximativ 1.750 de consumatori. Echipele operatorului de distribuție intervin pentru remedierea defecțiunilor”, au transmis reprezentanții ISU Vrancea.

Vremea severă a provocat și probleme pe drumurile din județ. Pompierii militari de la Punctul de Lucru Soveja au intervenit pentru îndepărtarea a doi arbori prăbușiți pe carosabil.

Acțiunea s-a desfășurat în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Soveja. Intervenția a vizat eliberarea drumului și înlăturarea pericolelor generate de copacii doborâți de rafalele puternice.

Problemele provocate de vânt au determinat și suspendarea activităților școlare în comuna Soveja. Decizia a vizat unitățile de învățământ, școlile și grădinițele, pe fondul condițiilor meteorologice dificile.

Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, a anunțat suspendarea cursurilor, vineri, în timpul unei intervenții în direct la Digi24.

Edilul a explicat că intensitatea vântului a crescut semnificativ în jurul orei 05:00. Rafalele puternice au continuat și în primele ore ale dimineții, afectând comunitatea locală.

Primarul și-a exprimat speranța că vremea se va ameliora după ora 10:00, când expiră intervalul de valabilitate al avertizării de cod roșu. Până atunci, condițiile meteorologice au impus măsuri de precauție, inclusiv întreruperea temporară a cursurilor.

Efectele fenomenelor meteorologice s-au resimțit și în alte regiuni ale țării. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că, în intervalul 19 noiembrie, ora 08:00 – 20 noiembrie, ora 08:00, vântul și ploile au afectat 81 de localități din 24 de județe și municipiul București.

Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor produse de vremea nefavorabilă. Printre cele mai numeroase intervenții s-au numărat cele pentru degajarea copacilor și a stâlpilor de electricitate prăbușiți.

„Forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 3 curţi, 1 beci, precum şi pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la acoperişurile a 11 imobile şi degajarea a 88 de copaci şi 6 stâlpi de electricitate prăbuşiţi din cauza vântului puternic. În urma acestor evenimente au fost avariate 5 autovehicule. Din fericire, manifestarea acestor fenomene meteorologice nu a provocat victime şi nu au fost raportate persoane rănite”, a mai anunțat IGSU.

Bilanțul intervențiilor arată că cinci autovehicule au fost avariate de copacii sau stâlpii căzuți. De asemenea, pompierii au acționat pentru evacuarea apei din trei curți și un beci. Alte misiuni au vizat îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de pe acoperișurile a 11 imobile.

Fenomenele meteorologice au afectat temporar și circulația rutieră. Două drumuri naționale din județul Harghita au fost blocate sau afectate de copacii prăbușiți pe carosabil.

Este vorba despre DN 12A și DN 13B. Intervențiile au vizat îndepărtarea arborilor și restabilirea condițiilor de circulație.

La momentul informării transmise de IGSU, pompierii desfășurau în continuare misiuni pentru degajarea drumurilor în județele Caraș-Severin, Harghita, Neamț, Sibiu și Tulcea.

Autoritățile au precizat că nu au fost raportate persoane blocate și nici urgențe medicale pentru care intervenția echipajelor să nu poată fi asigurată din cauza fenomenelor hidrometeorologice.

Pe lângă misiunile generate de vremea nefavorabilă, echipajele de pompieri au gestionat și alte situații de urgență la nivel național.

Potrivit bilanțului prezentat de instituție, salvatorii au intervenit pentru stingerea a 40 de incendii. Totodată, au acordat măsuri de prim ajutor în urma celor aproximativ 1.400 de solicitări primite din partea populației.

Alte 220 de misiuni au vizat protecția comunităților și a bunurilor acestora. În timpul intervențiilor desfășurate, 19 persoane aflate în situații critice au fost salvate.

„Concomitent cu misiunile pentru înlăturarea efectelor generate de vremea nefavorabilă, pompierii militari au acţionat pentru stingerea celor 40 de incendii izbucnite la nivel naţional, acordarea măsurilor de prim ajutor în urma celor aproximativ 1.400 de solicitări din partea populaţiei, precum şi pentru gestionarea a 220 de misiuni pentru protecţia comunităţilor şi a bunurilor acestora. Pe timpul misiunilor desfăşurate, 19 de persoane aflate în situaţii critice au fost salvate”, a transmis IGSU.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă cetățenilor să ia măsuri pentru prevenirea incidentelor provocate de rafalele puternice.

Obiectele din curți și de pe balcoane care pot fi luate de vânt trebuie asigurate. De asemenea, ușile și ferestrele trebuie închise corespunzător pentru a limita riscul producerii unor accidente.

Pompierii atrag atenția asupra pericolului reprezentat de cablurile electrice căzute la pământ. Acestea nu trebuie atinse, iar oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de copaci, stâlpi de electricitate și panouri publicitare.

Recomandările sunt transmise în contextul avertizărilor meteorologice care vizează mai multe zone ale țării și care se află încă în vigoare.