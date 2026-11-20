Cifra de afaceri din industria prelucrătoare a crescut cu 3,9% în septembrie 2026 față de aceeași lună din 2025. În același timp, valoarea comenzilor noi din acest sector a scăzut cu 1,7%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Pe ansamblul industriei, care include și sectorul extractiv, cifra de afaceri a crescut cu 6%.

Cea mai mare scădere anuală a comenzilor noi din industria prelucrătoare a fost înregistrată la bunurile de uz curent, de 10,6%. În industria bunurilor de capital, valoarea comenzilor a scăzut cu 8,8%. În această grupă a coborât și cifra de afaceri, cu 8,6% față de septembrie 2025.

Comenzile noi au crescut în celelalte două grupe urmărite de INS. Industria bunurilor de folosință îndelungată a înregistrat un avans de 17,4%, iar cea a bunurilor intermediare, de 13,5%.

Scăderea anuală din septembrie a venit după o creștere în august. Atunci, valoarea comenzilor noi din industria prelucrătoare fusese cu 4,1% mai mare decât în august 2025.

Pe ansamblul industriei, cifra de afaceri a crescut cu 6% în septembrie față de aceeași lună a anului trecut. Sectorul extractiv a avut un avans de 60,6%, iar industria prelucrătoare, de 3,9%.

Dintre marile grupe industriale, energia a consemnat cea mai mare creștere a cifrei de afaceri, de 57,9%. Au urmat bunurile intermediare, cu 10,3%, și bunurile de folosință îndelungată, cu 8,2%. În industria bunurilor de uz curent, cifra de afaceri a crescut cu 7,6%.

Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în toate cele patru grupe față de luna precedentă. Cel mai mare avans a fost la bunurile de capital, de 47,9%, urmate de bunurile de folosință îndelungată, cu 42,7%. Comenzile de bunuri de uz curent au crescut cu 21%, iar cele de bunuri intermediare, cu 16,1%.

În aceeași comparație lunară, cifra de afaceri a crescut cu 21,2% pe ansamblul industriei. Sectorul extractiv a înregistrat un plus de 40,8%, iar industria prelucrătoare, de 20,2%. Variațiile față de august sunt calculate pe baza seriilor brute publicate de INS.

În perioada ianuarie–septembrie, cifra de afaceri din industria prelucrătoare a crescut cu 0,9%, iar valoarea comenzilor noi a scăzut cu 2,7%. Comenzile au coborât cu 10,1% la bunurile de uz curent și cu 4,3% la bunurile de capital. La bunurile de folosință îndelungată au crescut cu 2,3%, iar la bunurile intermediare, cu 1,4%.

Pe ansamblul industriei, cifra de afaceri a crescut cu 1,6% în primele nouă luni. În sectorul extractiv, avansul a fost de 19,6%. Dintre marile grupe industriale, energia a avut cea mai mare creștere, de 25,1%, iar bunurile de capital au înregistrat o scădere de 4,6%.

Ambii indicatori sunt calculați la prețuri curente, în termeni nominali. Cifra de afaceri reflectă valoarea facturată de companii. Comenzile noi arată valoarea contractelor semnate în perioada analizată, indiferent de data la care urmează să fie onorate.