Euro a urcat la 5,3482 lei, iar dolarul american a ajuns la 4,8782 lei, potrivit cotațiilor din 20 noiembrie. Francul elvețian s-a apreciat, în timp ce lira sterlină a scăzut ușor. Cea mai mare mișcare a fost la aur. Gramul a coborât la 563,6174 lei, cu aproape 19,43 lei sub nivelul de joi.

Moneda europeană a urcat vineri cu 0,0040 lei, de la 5,3442 la 5,3482 lei. Creșterea vine după două ședințe consecutive de scădere. Miercuri, euro fusese cotat la 5,3459 lei, iar marți, la 5,3485 lei.

La noul curs de referință, 1.000 de euro echivalează cu 5.348,20 lei, cu 4 lei mai mult decât joi. Cotația de vineri este cu aproape un ban peste cursul mediu din octombrie, de 5,3385 lei.

Dolarul american a crescut cu 0,0229 lei, de la 4,8553 la 4,8782 lei. La această cotație, 1.000 de dolari echivalează cu 4.878,20 lei, cu 22,90 lei mai mult decât joi. În raport cu dolarul, euro a coborât de la 1,1007 la 1,0963 dolari.

Francul elvețian s-a apreciat cu 0,0287 lei și a ajuns la 5,7953 lei, față de 5,7666 lei joi. Lira sterlină a coborât de la 6,3930 la 6,3916 lei, după ce miercuri fusese cotată la 6,4192 lei.

Cotația gramului de aur a scăzut vineri cu aproximativ 3,33% față de joi, când era de 583,0471 lei. Declinul s-a accentuat după scăderea de 7,29 lei din ședința precedentă.

Marți, gramul de aur era cotat la 603,7755 lei, iar miercuri coborâse la 590,3388 lei. De marți până vineri, prețul de referință a pierdut 40,16 lei pe gram, echivalentul unei scăderi de aproximativ 6,65%.

Indicele ROBOR la trei luni a rămas la 6,07% pe 20 noiembrie, potrivit centralizării zilei. Indicele la șase luni s-a menținut la 6,13%, iar cel la 12 luni, la 6,18%. Aceleași valori au fost publicate și pentru joi.

IRCC aplicabil în perioada octombrie–decembrie 2026 este de 5,57%. Indicele a fost calculat pe baza datelor din trimestrul al doilea și este cu 0,01 puncte procentuale peste valoarea aplicată în trimestrul anterior.