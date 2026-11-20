Românii care consideră că au plătit rate nejustificat de mari între 2018 și 2026 își pot semnala cazul Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS). Formularul se adresează și celor care și-au achitat deja creditele cu dobândă legată de ROBOR. Demersul vine după ce Consiliul Concurenței a amendat zece bănci cu 3,73 miliarde de lei pentru coordonarea cotațiilor.

FACIAS strânge informații de la clienții care au avut sau au încă împrumuturi cu dobândă calculată în funcție de ROBOR. Fundația vrea să documenteze cazurile semnalate și să identifice căile legale prin care pot fi recuperate eventualele sume plătite în plus. Perioada 2018–2026 este cea pentru care FACIAS solicită sesizări.

Formularul cere numele, numărul de telefon, domiciliul, banca și tipul creditului. Clienții pot trece și adresa de e-mail sau data la care au contractat împrumutul. FACIAS cere acordul pentru prelucrarea datelor și pentru contactarea persoanelor care s-ar putea alătura unor acțiuni în instanță.

ROBOR intră în calculul dobânzii la unele credite în lei cu dobândă variabilă. Pentru persoanele fizice, indicele se regăsește în contracte mai vechi, inclusiv în cele pentru care clienții au păstrat formula bazată pe ROBOR. O creștere a indicelui se poate reflecta în rată la următoarea actualizare a dobânzii, potrivit condițiilor din contract.

FACIAS dă un exemplu pentru a arăta cât se pot aduna diferențele în timp. O sumă de 100 de lei în plus pe lună înseamnă 1.200 de lei într-un an și 6.000 de lei în cinci ani. Calculul este ilustrativ. Fundația spune că încearcă să afle în ce măsură practicile sancționate au influențat dobânzile efectiv plătite de clienți.

Consiliul Concurenței a anunțat sancțiunile pe 7 iunie 2026, după o investigație deschisă la sfârșitul anului 2022. Autoritatea a constatat că băncile au făcut schimb de informații confidențiale și și-au coordonat comportamentul în timpul procedurii de stabilire a ROBOR. În această etapă, fiecare bancă participantă trebuia să transmită cotații independente.

Cea mai mare amendă a fost aplicată Băncii Transilvania, în valoare de 875,74 milioane de lei. Banca a primit o sancțiune suplimentară de 85,03 milioane de lei pentru fapta atribuită OTP Bank România. Pe listă mai figurează BCR, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, BRD, ING Bank, CEC Bank, Exim Banca Românească, Libra Internet Bank și Intesa Sanpaolo Bank România.

Raiffeisen Bank a respins concluziile autorității într-un raport transmis Bursei de Valori București în iunie. Banca a susținut că transparența cotațiilor făcea parte din mecanismul de stabilire a indicelui și a anunțat că va contesta sancțiunea în instanță.

Pe 16 noiembrie, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a anunțat că instanțele respinseseră trei cereri de suspendare a deciziilor de sancționare. În aceste cazuri, băncile trebuie să pună în aplicare deciziile și să prezinte autorității planuri pentru schimbarea modului în care transmit cotațiile. ANAF se ocupă de încasarea amenzilor.

Hotărârile anunțate privesc aplicarea sancțiunilor în timpul proceselor. Instanțele urmează să stabilească separat, în dosarele judecate pe fond, dacă amenzile au fost aplicate legal.

Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, persoanele care se consideră prejudiciate pot cere deja despăgubiri în instanță, în baza deciziei Consiliului Concurenței. El a precizat că instanțele civile ar putea aștepta soluționarea pe fond a litigiilor privind sancțiunile. Amenzile încasate de stat intră la buget, iar cererile clienților pentru eventualele sume plătite în plus se judecă separat.

Miza pentru fiecare client este să stabilească dacă practicile vizate i-au afectat costul creditului și cu ce sumă. Prin formular, FACIAS centralizează situațiile semnalate. În paralel, fundația spune că solicită informații despre efectul asupra dobânzilor și urmărește procesele deschise de bănci împotriva Consiliului Concurenței.