Grevă în Belgia pe 23 noiembrie. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Regatul Belgiei, tranzitează această țară sau intenționează să ajungă acolo.

Sindicatele au anunțat o grevă și o manifestație la nivel național. Sunt așteptate perturbări importante ale transportului public, în special în Bruxelles și în Regiunea Flamandă.

MAE atrage atenția că problemele de circulație pot afecta rețeaua STIB din Bruxelles și serviciile operatorului De Lijn din Regiunea Flamandă. Acestea pot influența deplasările zilnice ale călătorilor, inclusiv pe cele ale cetățenilor români.

Autoritățile recomandă verificarea informațiilor despre transport înainte de plecare. Călătorii sunt sfătuiți să ia în calcul trasee alternative și să își rezerve mai mult timp pentru deplasări. Recomandarea vizează în special zona capitalei belgiene.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, acțiunea sindicală programată pentru 23 noiembrie poate provoca modificări importante ale circulației mijloacelor de transport în comun.

Rețeaua STIB, care asigură transportul public din Bruxelles, se numără printre serviciile vizate de posibilele perturbări. Situația poate afecta și transportul public din Regiunea Flamandă, operat de compania De Lijn.

Pentru informații actualizate despre trasee, orare și eventualele modificări ale serviciilor, călătorii pot consulta direct site-urile operatorilor de transport. Datele oficiale sunt disponibile pe site-ul stib-mivb.be și www.delijn.be.

Cetățenii români care au nevoie de informații sau de sprijin consular pot contacta Ambasada României la Bruxelles. MAE pune la dispoziție trei numere de telefon pentru solicitarea asistenței.

Acestea sunt: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Solicitările sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență. Astfel, românii pot obține sprijin și informații indiferent de ora la care contactează serviciul.

Pentru situațiile dificile, speciale, care au caracter de urgență, cetățenii români pot apela și numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea informațiilor publicate pe site-ul Ambasadei României la Bruxelles, bruxelles.mae.ro, precum și pe portalul instituției, mae.ro/.

Totodată, MAE reamintește că românii care călătoresc în afara țării au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță”, „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi utile pentru deplasările în străinătate.