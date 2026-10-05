Apple schimbă regulile pentru aplicațiile care accesează datele utilizatorilor. Ce se modifică în macOS?

Apple modifică regulile de acces la date în macOS, după controverse privind agentul AI Muse al Meta. Compania va impune „acțiuni foarte clare” pentru activarea funcției „Full Disk Access”, astfel încât utilizatorii să înțeleagă mai bine riscurile.

În urma unui incident în care un jurnalist american a acuzat compania Meta că agentul Muse accesează informații personale fără acordul utilizatorilor, Apple a anunțat că va modifica modul în care sistemul de operare macOS permite aplicațiilor terțe să acceseze datele stocate pe dispozitive.

Compania va schimba procedura prin care utilizatorii acordă aplicațiilor terțe acces complet la informațiile salvate pe dispozitivele care folosesc macOS. Funcția „Full Disk Access” va putea fi activată pentru anumite aplicații instalate doar în urma unor „acțiuni foarte clare” din partea utilizatorilor, potrivit Apple, fără ca firma să ofere deocamdată detalii suplimentare.

Descrierea Apple sugerează că acordarea accesului complet la datele stocate va deveni mai dificilă decât simpla apăsare a unui buton, așa cum se întâmplă în prezent. Măsura urmărește să îi determine pe utilizatori să fie mai atenți atunci când oferă unei aplicații drepturi extinse asupra datelor de pe dispozitiv.

Apple avertizează că acordarea accesului „Full Disk Access” poate expune utilizatorii și informațiile stocate unor riscuri. Compania susține că unii dezvoltatori folosesc această permisiune în moduri care pot pune în pericol datele utilizatorilor, fără ca aceștia să înțeleagă pe deplin consecințele acordării unui astfel de acces.

Apple mai avertizează că agenții de inteligență artificială au devenit tot mai capabili, iar riscurile asociate acordării unor drepturi extinse de acces la computere cresc exponențial. Compania consideră că evoluția acestor tehnologii impune o atenție mai mare asupra permisiunilor acordate aplicațiilor.

Decizia Apple vine la câteva zile după ce un jurnalist american a relatat că agentul Muse, dezvoltat de Meta, ar fi cunoscut informații personale la care, potrivit acestuia, nu ar fi trebuit să aibă acces. Meta a negat acuzațiile și a susținut că Muse nu citește informații personale fără acordul utilizatorilor.