Germania se pregătește să aplice noi reguli privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), iar schimbările au provocat deja controverse în rândul comunităților locale. Așa-numita „taxă pe cârnați” (Bratwurststeuer) ar putea obliga inclusiv pompierii voluntari să plătească TVA pentru produsele alimentare vândute la festivalurile sătești, la focurile de tabără de Paște și la alte evenimente organizate în comunitățile locale.

Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie și să se aplice în toate municipalitățile din Germania. În anumite situații, organizațiile locale care desfășoară activități în cadrul administrațiilor publice ar putea ajunge să aibă obligații fiscale pentru veniturile obținute din vânzarea unor produse precum cârnații tradiționali germani.

Modificările provin din articolul 2b al Legii germane privind TVA, a cărui aplicare a fost amânată în repetate rânduri, conform Euronews. Acum, prevederile sunt așteptate să intre în vigoare, introducând obligații fiscale pentru organismele publice, inclusiv municipalități și administrații locale, atunci când acestea desfășoară activități comerciale.

În consecință, organizațiile care funcționează în cadrul administrațiilor municipale ar putea fi afectate de noile reglementări. Un exemplu este reprezentat de brigăzile de pompieri voluntari care nu funcționează ca asociații independente, ci fac parte din structura municipalității.

Într-o asemenea situație, vânzările realizate la evenimentele locale ar putea deveni operațiuni supuse TVA. Astfel, dacă pompierii voluntari vând cârnați la festivalurile organizate în sate sau la alte manifestări comunitare, administrația de care aparțin ar putea avea obligația de a achita taxa aferentă acestor încasări.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Germania aplică o cotă redusă de TVA de 7% pentru alimentele comercializate la standurile de gustări sau în restaurante. Totuși, persoanele și organizațiile vizate de aceste prevederi trebuie să respecte și anumite obligații administrative. Acestea sunt obligate să păstreze evidențe detaliate ale vânzărilor și să emită bonuri fiscale.

Subiectul a provocat reacții ironice și critici în spațiul public german. Pe site-ul Kommunal.de, Christian Erhardt-Maciejewski a publicat un material satiric intitulat „Ura, fiscul pune pompierii la grătar”, în care ironizează consecințele noilor reguli fiscale.

Autorul anticipează că brigăzile de pompieri voluntari care vor să continue să vândă cârnați la evenimentele locale ar putea găsi soluții administrative pentru a evita noile obligații. Mai exact, acestea ar putea înființa asociații de sprijin independente, prin intermediul cărora să organizeze în continuare vânzările.

Într-un asemenea scenariu, festivalul pompierilor ar deveni un festival al asociației, responsabilul cu grătarul ar ajunge trezorier, iar până și folosirea muștarului ar putea deveni o chestiune care trebuie reglementată prin statutul organizației.

Christian Erhardt-Maciejewski ironizează astfel apariția unei noi forme de voluntariat în Germania, în care o parte din efortul organizațiilor locale ar urma să fie dedicată găsirii unor modalități de evitare a obligațiilor fiscale.

Controversa a ajuns și în parlamentul landului Schleswig-Holstein. Reprezentanții CDU, ai Verzilor și ai FDP solicită suspendarea aplicării noilor reglementări sau introducerea unor excepții suplimentare pentru activitățile desfășurate de organizațiile comunitare.

Christopher Vogt, liderul grupului parlamentar al FDP, a criticat situația, considerând că aplicarea TVA pentru cârnații vânduți la focurile de tabără organizate de Paște arată că ceva nu funcționează în mod corespunzător în sistemul fiscal.

Potrivit NDR, acesta a cerut guvernului landului, cu sediul la Kiel, să ofere urgent sprijin voluntarilor care desfășoară activități în comunitățile locale.

Solicitarea politicienilor vizează protejarea activităților de voluntariat și evitarea unor sarcini administrative și fiscale suplimentare pentru organizațiile care contribuie la viața comunităților.

În timp ce în Schleswig-Holstein sunt cerute suspendarea regulilor sau introducerea unor excepții, în landul Renania de Nord-Westfalia au fost luate deja măsuri pentru clarificarea situației.

Ministrul regional de Finanțe, Marcus Optendrenk, ar fi emis un ordin prin care a precizat că vânzările de cârnați realizate de brigăzile de pompieri voluntari sunt scutite de TVA.

Decizia oferă o soluție pentru organizațiile vizate și urmărește să evite aplicarea unor obligații fiscale suplimentare asupra activităților desfășurate de voluntari.

Marcus Optendrenk a subliniat că persoanele care își dedică timpul liber activității în cadrul brigăzilor locale de pompieri merită sprijin și condiții favorabile pentru continuarea voluntariatului, nu mai multă birocrație.