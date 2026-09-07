Hidroelectrica scumpește energia din octombrie. Cât vor plăti în plus clienții și de ce crește prețul

Hidroelectrica va modifica din octombrie prețul energiei active pentru clienții noi, precum și pentru contractele care ajung la termen. Tariful va crește de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13% a componentei de energie activă. La nivelul facturii finale, compania estimează un impact de circa 7%, diferențele urmând să depindă și de zona de distribuție.

Hidroelectrica explică decizia printr-un cumul de factori, de la costurile mai mari suportate în activitatea curentă până la seceta care a redus producția hidro și prețurile ridicate ale energiei de pe piața angro.

Compania arată că tariful de 0,45 lei/kWh a fost păstrat o perioadă îndelungată, chiar dacă între timp cheltuielile necesare desfășurării activității au crescut. Conducerea Hidroelectrica susține că noul nivel de preț a fost stabilit astfel încât efectul asupra consumatorilor să fie limitat.

„Am urmărit ca această ajustare să fie una echilibrată și responsabilă. În ultimii ani, Hidroelectrica a absorbit o parte importantă din creșterea costurilor, menținând un preț foarte competitiv pentru clienții săi”, a declarat Iulius-Dan Plaveti, CEO Hidroelectrica.

Pentru consumatori, efectul concret va depinde de cantitatea de energie folosită. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă citate în material, factura ar putea crește cu aproximativ 16 lei pe lună în cazul unui consum de 200 kWh și cu circa 24 de lei la un consum lunar de 300 kWh. Prețul final ar urma să se situeze aproximativ între 1,19 și 1,27 lei/kWh.

O parte importantă a explicației pentru scumpire ține de condițiile hidrologice din acest an. Începând din aprilie, situația s-a deteriorat, iar din iunie deficitul de apă s-a accentuat. La aproape toate amenajările hidro importante, debitele au ajuns sub 50% din mediile multianuale.

Problemele de pe Dunăre au un impact deosebit de important pentru companie. Porțile de Fier asigură aproximativ 40% din producția totală de energie a Hidroelectrica.

În iulie, debitul mediu lunar al Dunării a reprezentat numai 39,7% din media multianuală, iar în august procentul a coborât la 36,1%. Debitele se mențin la niveluri istorice scăzute, sub 1.400 de metri cubi pe secundă.

O producție hidro mai mică reduce cantitatea de energie pe care compania o poate asigura din surse proprii. În aceste condiții, Hidroelectrica devine mai dependentă de achizițiile de energie de pe piață pentru acoperirea necesarului.

Un alt element care a pus presiune pe cheltuieli este costul apei uzinate. În urma modificării mecanismului de contribuții aferente energiei produse, acesta a urcat cu 7,32% începând din iunie 2026, de la 37 lei/MWh la 39,71 lei/MWh.

În același timp, energia cumpărată de pe piața angro este mai scumpă. Pentru produsele de energie în bandă aferente trimestrului IV din 2026 și primului trimestru din 2027, cotațiile au ajuns în jurul valorii de 900 lei/MWh, conform datelor prezentate de companie.

Compania argumentează că procentul cu care își majorează tariful este mai mic decât inflația cumulată în perioada în care prețul energiei active a rămas la 0,45 lei/kWh.

„Astăzi ne confruntăm cu o combinație de factori obiectivi: inflație, creșterea costurilor operaționale și ale carburanților, condiții hidrologice nefavorabile și prețuri ridicate ale energiei pe piața angro. Cu toate acestea, am ales să păstrăm o ofertă cât mai avantajoasă pentru consumatori”, a mai declarat CEO-ul companiei.

Hidroelectrica deține în prezent aproximativ 20% din piața de furnizare către consumatorii casnici și susține că modificarea tarifului trebuie să asigure un echilibru între menținerea unor prețuri competitive și sustenabilitatea activității.

Majorarea nu va fi aplicată retroactiv tuturor clienților existenți. Tariful de 0,515 lei/kWh va intra în vigoare din octombrie pentru contractele noi și pentru cele care ajung la termen.

Chiar și după ajustare, Hidroelectrica susține că oferta destinată consumatorilor casnici rămâne printre cele mai competitive de pe piață.

Scumpirea intervine într-un an în care rezultatele financiare ale companiei au crescut. În primul semestru din 2026, Hidroelectrica a raportat un profit net de aproximativ 2,57 miliarde de lei, cu 62% peste nivelul menționat pentru perioada de comparație, potrivit datelor citate de Asociația Energia Inteligentă.