Companiile europene intră într-o perioadă de prudență. Energia și tensiunile geopolitice apasă profiturile, avertizează Deloitte

Directorii financiari ai companiilor europene sunt mai pesimiști decât în orice alt moment din ultimii patru ani, pe fondul riscurilor geopolitice, al presiunilor asupra marjelor de profit și al costurilor ridicate cu energia. Aproape jumătate dintre CFO spun că sunt mai puțin optimiști în privința perspectivelor financiare ale propriilor companii, potrivit studiului Deloitte European CFO Survey Spring 2026, realizat în 12 țări europene. Peste 40% dintre companii au fost deja afectate de creșterea costurilor cu energia.

Aproape 48% dintre directorii financiari europeni afirmă că sunt mai puțin optimiști în privința perspectivelor financiare ale companiilor pe care le reprezintă decât erau cu trei luni înainte.

Procentul a crescut puternic față de toamna anului 2025, când doar 25% dintre respondenți indicau o deteriorare a optimismului.

Potrivit Deloitte, acesta este cel mai ridicat nivel de pesimism consemnat de studiu după criza energetică și problemele din lanțurile de aprovizionare provocate de războiul din Ucraina în 2022.

Riscurile geopolitice au devenit principala preocupare a directorilor financiari europeni, depășind riscurile asociate evoluției economiei.

Printre cele mai mari motive de îngrijorare se numără posibilele șocuri pe piața energiei, escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu și perturbările în aprovizionarea cu materiale critice.

În ultimii doi ani, 42% dintre companiile europene au raportat că majorarea costurilor cu energia le-a afectat negativ profitabilitatea și deciziile de investiții.

În același timp, 48% dintre directorii financiari chestionați se așteaptă ca tensiunile din Orientul Mijlociu să afecteze negativ marjele și investițiile în următoarele 12 luni.

Datele arată că firmele europene continuă să își majoreze vânzările, însă creșterea cifrei de afaceri nu se transformă în aceeași măsură într-o îmbunătățire a profitabilității.

Peste jumătate dintre CFO estimează o creștere a veniturilor în următoarele 12 luni. În schimb, 36% se așteaptă la diminuarea marjelor de profit și numai 35% anticipează o îmbunătățire.

Chiar și în rândul companiilor care se așteaptă la venituri mai mari, 42% estimează că marjele lor vor rămâne constante sau vor scădea.

Presiunile economice și geopolitice determină companiile să fie mai prudente atunci când decid unde investesc și ce riscuri își asumă.

Analiza de scenarii și evaluarea impactului diferitelor riscuri sunt folosite de 51% dintre companiile analizate pentru gestionarea incertitudinii.

Totodată, controlul costurilor a devenit, pentru prima dată, una dintre primele trei priorități strategice în toate cele 12 țări incluse în studiul Deloitte.

Prudența nu înseamnă însă abandonarea planurilor de dezvoltare. Companiile își modifică mai degrabă strategiile prin care urmăresc creșterea.

Așteptările privind creșterea organică au coborât la 45%, cel mai redus nivel înregistrat în afara perioadei pandemiei. Prin comparație, în primăvara anului 2024 procentul era de 83%.

În schimb, interesul pentru extinderea pe piețele existente a urcat la 45%, cel mai ridicat nivel începând din primăvara anului 2022. Tendința indică o preferință pentru consolidarea poziției pe piețele în care companiile sunt deja prezente, în detrimentul intrării pe piețe noi.

Zeno Căprariu, Partener Audit, Deloitte România și coordonatorul CFO Program în România, arată că firmele nu răspund incertitudinilor prin oprirea investițiilor, ci printr-o selecție mai atentă a acestora.

„Rezultatele studiului arată că directorii financiari europeni nu reacționează la incertitudinile actuale prin blocarea investițiilor sau amânarea deciziilor strategice, ci printr-o abordare mai prudentă și mai selectivă. În prezent, accentul este pus pe protejarea marjelor, reducerea expunerii la risc și consolidarea rezilienței organizaționale. În același timp, companiile performante privesc dincolo de măsurile tactice de reducere a costurilor și investesc în transformarea modelelor operaționale, automatizare și lanțuri de aprovizionare mai robuste. Această combinație între disciplină financiară și investiții orientate spre productivitate poate crea premisele unei profitabilități sustenabile și ale unei creșteri accelerate atunci când contextul economic va deveni mai clar”, a declarat Zeno Căprariu.

Aceeași tendință este vizibilă și pe piața muncii. Peste 40% dintre directorii financiari estimează că numărul de angajați din companiile lor va rămâne stabil.

În locul unei extinderi accelerate a forței de muncă, organizațiile pun un accent mai mare pe productivitate și eficiență operațională.

Principalele direcții urmărite sunt automatizarea și transformarea digitală, dezvoltarea pe piețele unde companiile sunt deja prezente și investițiile selective în tehnologii și capabilități care pot îmbunătăți profitabilitatea pe termen mediu și lung.

Studiul Deloitte European CFO Survey Spring 2026 a fost realizat în perioada martie-aprilie 2026 și are la bază răspunsurile a peste 1.100 de directori financiari din 12 țări europene: Austria, Danemarca, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit.