Piețele americane intră într-o săptămână decisivă. Inflația și Oracle pot influența direcția Wall Street

După raportul privind locurile de muncă din august, care a depășit cu mult așteptările, investitorii intră într-o săptămână de tranzacționare mai scurtă din cauza unei sărbători, cu atenția concentrată asupra datelor privind inflația și asupra rezultatelor financiare ale Oracle, ultimul mare furnizor de infrastructură cloud de tip hyperscaler care își publică rezultatele în acest ciclu.

Două întrebări principale vor domina evoluția piețelor în această săptămână, potrivit Yahoo! Finance. Prima este dacă datele economice vor determina Rezerva Federală să se îndrepte spre o majorare a dobânzii, iar a doua este ce informații va oferi Oracle Wall Street-ului despre situația datoriilor contractate de marile companii de tehnologie pentru finanțarea investițiilor în inteligența artificială.

La începutul săptămânii, Nasdaq a scăzut cu 0,3%, S&P 500 a coborât cu 0,4%, iar Dow Jones Industrial Average a pierdut 0,5%.

Evoluția indicilor vine după raportul privind piața muncii, care a determinat așteptările pieței să se deplaseze într-o oarecare măsură spre scenariul unei majorări a dobânzii de către Federal Reserve în septembrie. Investitorii își vor concentra însă atenția în special asupra indicelui prețurilor de consum, care va fi publicat vineri și care va oferi Comitetului Federal pentru Piața Deschisă, FOMC, o imagine asupra situației inflației, aflată peste ținta băncii centrale de aproximativ cinci ani.

Datele privind indicele prețurilor de producție, PPI, vor fi publicate joi și vor oferi o primă imagine asupra presiunilor asupra prețurilor din zona angro.

Înainte de publicarea datelor de vineri, pariurile din piață erau practic împărțite în mod egal, 50%-50%, între o majorare a dobânzii de către Federal Reserve în septembrie și menținerea nivelului actual.

Raportul privind locurile de muncă non-agricole era estimat să arate crearea a 55.000 de noi locuri de muncă în august, un rezultat considerat relativ modest și cu un impact limitat asupra piețelor.

Datele publicate de Bureau of Labor Statistics au arătat însă că economia americană a creat 162.000 de locuri de muncă în august. Rezultatul a depășit cu mult așteptările și chiar și cele mai optimiste estimări de pe Wall Street. Cu toate acestea, pariurile privind reuniunea Fed din septembrie s-au deplasat doar marginal în direcția unei majorări a dobânzii.

Economiștii și analiștii pieței consideră că adevăratul test pentru președintele Fed, Kevin Warsh, și pentru FOMC va fi reprezentat de datele privind inflația din această săptămână. Warsh și-a concentrat în mod repetat mesajele asupra stabilității prețurilor, transformând acest obiectiv în principala prioritate a Federal Reserve.

Datele CPI și PPI pentru luna august au potențialul de a înclina balanța între o majorare a dobânzii și menținerea acesteia la nivelul actual.

În cadrul primului său discurs principal susținut la simpozionul anual de la Jackson Hole, Warsh a transmis că ținta Fed de 2% pentru creșterea prețurilor rămâne neschimbată și că banca centrală are responsabilitatea de a limita inflația ridicată. Stabilitatea prețurilor nu apare automat, iar inflația nu revine în mod obligatoriu de la sine la niveluri mai scăzute, ceea ce face ca intervenția Fed să fie esențială pentru menținerea prețurilor stabile.

Inflația americană s-a menținut peste ținta de 2% timp de aproximativ cinci ani. În condițiile în care declarațiile publice ale lui Warsh s-au concentrat constant asupra inflației, investitorii încearcă să determine momentul în care Federal Reserve va lua măsuri în acest sens.

Datele care vor fi publicate vineri ar urma să ofere o imagine mai clară asupra direcției în care se îndreaptă această dezbatere.

Joi va fi ziua importantă și pe frontul corporativ, când Oracle, compania condusă de Larry Ellison și puternic îndatorată pentru investițiile sale în infrastructura de centre de date, își va publica rezultatele financiare.

Rezultatele trimestriale ale Oracle au ajuns să fie considerate un indicator important pentru situația finanțării investițiilor în inteligența artificială, în special datorită orientării companiei către finanțarea prin datorie a extinderii infrastructurii sale de centre de date.

Analiștii vor urmări în special informațiile privind ritmul dezvoltării centrelor de date și capacitatea companiei de a finanța aceste investiții.

Acțiunile Oracle au scăzut cu aproape 20% de la începutul anului și cu aproape 30% în ultimele 12 luni. O mare parte din declin a fost legată de preocupările privind volumul datoriilor emise de companie pentru finanțarea extinderii centrelor de date.

În pofida scăderii acțiunilor și a îngrijorărilor legate de situația financiară, analistul Bank of America Tal Liani este optimist înaintea publicării rezultatelor.

Liani estimează că Oracle va raporta o creștere trimestrială de 25% a veniturilor din IaaS, adică infrastructură ca serviciu, care presupune închirierea capacității de calcul în cloud, a spațiului de stocare și a altor resurse similare. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creșterea estimată este de 116%, pe fondul extinderii amprentei companiei în zona centrelor de date.

Extinderea infrastructurii ar trebui să susțină accelerarea creșterii veniturilor, iar plățile în avans efectuate de clienți ar putea diminua o parte dintre îngrijorările legate de finanțare care au dominat în ultima perioadă discuțiile despre Oracle.

Analistul consideră că raportul dintre risc și potențialul de câștig este favorabil pentru Oracle, întrucât estimările existente pe Wall Street reflectă deja dificultățile bilanțului companiei, dar nu includ în totalitate posibilitatea accelerării veniturilor ca urmare a atingerii etapelor importante în dezvoltarea centrelor de date.

Pe lângă infrastructură, investitorii vor urmări și activitatea tradițională de software a Oracle. Bank of America estimează o creștere de 12,8% a veniturilor din serviciile Cloud SaaS în trimestrul analizat, comparativ cu avansul de 10,3% raportat în trimestrul precedent.

Deși povestea bursieră a Oracle este concentrată în mare parte pe activitatea de infrastructură, segmentul tradițional de software rămâne o componentă importantă a argumentului investițional pentru companie.

Joi vor fi publicate și rezultatele Adobe, într-un moment în care compania trece printr-o schimbare recentă la nivelul funcției de director general.

În aceeași zi, Macy’s își va prezenta rezultatele financiare. Datele companiei vor fi urmărite de investitori și pentru informațiile pe care le pot oferi despre situația consumatorului american și evoluția cheltuielilor acestuia.

O altă temă importantă pentru piețe este evoluția prețului motorinei în Statele Unite. Prețurile au urcat vineri la un nou record istoric, depășind nivelul maxim anterior, în condițiile în care războaiele din Iran și dintre Rusia și Ucraina continuă să exercite presiuni structurale asupra unei piețe deja caracterizate de oferta limitată.

Prețul motorinei la pompă în Statele Unite a ajuns vineri la 5,85 dolari pe galon, potrivit datelor AAA. Nivelul a depășit precedentul record de 5,816 dolari pe galon, stabilit în iunie 2022, la câteva luni după invazia Rusiei în Ucraina, care a declanșat o criză energetică majoră în Europa.

Motorina este un combustibil esențial pentru economia mondială și stă la baza unei părți importante a comerțului cu bunuri. De la camioanele de mare tonaj care transportă produse pe teritoriul Statelor Unite până la flotele de nave cargo care susțin transportul maritim, o mare parte a activității economice depinde de disponibilitatea acestui combustibil.

Conflictul Statelor Unite cu Iranul a întrerupt fluxul de produse rafinate provenite din Golful Persic. În același timp, atacurile armatei ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia au dus la închiderea unor capacități de producție într-una dintre principalele regiuni furnizoare de motorină din lume.

Orientul Mijlociu și Rusia au reprezentat împreună aproximativ o treime din exporturile globale de motorină în 2025.

În Statele Unite, stocurile de combustibili distilați, categorie din care face parte motorina, precum și cele de benzină, se află la cele mai scăzute niveluri înregistrate vreodată pentru această perioadă a anului. Situația este și mai dificilă pe Coasta de Est, unde stocurile au coborât la minime istorice.

Deficitul de combustibili apare în momentul în care regiunea de nord-est a Statelor Unite intră în sezonul rece, când cererea de combustibil crește în mod obișnuit pe măsură ce consumatorii își pornesc sistemele de încălzire.

Creșterea record a prețului motorinei este de așteptat să se transmită treptat în întreaga economie americană, cu efecte asupra costurilor asociate transportului și, în cele din urmă, asupra prețurilor bunurilor cumpărate de consumatori.