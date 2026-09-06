ASF pregătește o schimbare importantă în universități. Studenții ar putea avea cursuri de FinTech și finanțe digitale

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) intenționează să dezvolte, în colaborare cu mediul academic, proiecte comune de cercetare și să sprijine actualizarea curriculei universitare pentru introducerea unor cursuri de FinTech, finanțe sustenabile și finanțe digitale. Măsurile sunt prevăzute în Strategia privind inovația financiară 2026-2028.

Una dintre componentele strategiei urmărește valorificarea datelor deținute de ASF și dincolo de utilizarea strict internă. Autoritatea are în vedere punerea la dispoziția mediului academic a unor seturi de date agregate și anonimizate, astfel încât cercetarea independentă să poată contribui la fundamentarea deciziilor de supraveghere și la creșterea transparenței instituționale, fără a fi afectată confidențialitatea informațiilor sensibile.

„Componenta urmăreşte valorificarea datelor deţinute de Autoritate dincolo de utilizarea strict internă, prin punerea la dispoziţia mediului academic a unor seturi de date agregate şi anonimizate. Se urmăreşte fundamentarea deciziilor de supraveghere pe cercetare independentă şi creşterea transparenţei instituţionale, fără afectarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile”, subliniază ASF..

În acest context, ASF urmărește dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare împreună cu mediul academic și actualizarea curriculei universitare. Prin colaborarea cu universitățile, Autoritatea vrea să sprijine introducerea unor cursuri dedicate domeniilor FinTech, finanțelor sustenabile și finanțelor digitale.

Obiectivul este ca absolvenții să dobândească abilitățile necesare pentru a răspunde nevoilor ASF și pentru a contribui la îmbunătățirea capacității administrative a instituției.

„De asemenea, prin colaborarea cu mediul academic vom dezvolta proiecte comune de cercetare şi vom sprijini actualizarea curriculei pentru a introduce cursuri de FinTech/Finanţe sustenabile şi digitale, asigurându-ne astfel că absolvenţii vor avea abilităţile de care Autoritatea are nevoie pentru îmbunătăţirea propriei capacităţi administrative”, precizează ASF.

Strategia privind inovația financiară 2026-2028 prevede și constituirea unor seturi de date referitoare la piețele supravegheate și la comportamentul investitorilor de retail.

Acestea vor conține informații agregate și anonimizate privind evoluția piețelor aflate sub supravegherea ASF, expunerile pe categorii de active și comportamentul investitorilor de retail. Seturile de date vor fi însoțite de documentația metodologică aferentă.

Accesul la aceste date va fi acordat pe baza unei proceduri care va avea criterii publice. Utilizarea lor va trebui să respecte strict cerințele privind protecția datelor cu caracter personal și regimul informațiilor confidențiale.

Componenta referitoare la date este corelată cu implementarea strategiei de date a Autorității și cu participarea la Punctul Unic de Acces European. Totodată, aceasta este legată de parteneriatele existente ale ASF cu Institutul de Studii Financiare și cu mediul universitar.

„Sunt constituite seturi de date agregate şi anonimizate privind evoluţia pieţelor supravegheate, expunerile pe categorii de active şi comportamentul investitorilor de retail, însoţite de documentaţia metodologică aferentă. Accesul se acordă pe baza unei proceduri cu criterii publice, cu respectarea strictă a cerinţelor de protecţie a datelor cu caracter personal şi a regimului informaţiilor confidenţiale. Componenta se corelează cu implementarea strategiei de date şi cu participarea la Punctul Unic de Acces European, precum şi cu parteneriatele existente cu Institutul de Studii Financiare şi cu mediul universitar”, este scris în raport.

Printre obiectivele urmărite de strategie se află implementarea strategiei de date în conformitate cu modelul ESMA, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

În cadrul acestui obiectiv este prevăzută facilitarea accesului la date atât pentru personalul intern calificat, cât și pentru părțile interesate externe. Accesul va fi realizat cu aplicarea măsurilor necesare de confidențialitate și securitate. Strategia urmărește, de asemenea, creșterea transparenței și îmbunătățirea comunicării instituționale.