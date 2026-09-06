Noul an școlar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie. Elevii vor avea parte de mai multe schimbări. Calendarul complet stabilit de Ministerul Educației

Cursurile din anul școlar 2026-2027 încep luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia vineri, 18 iunie 2027. Și în acest an, anul școlar este împărțit în cinci module de cursuri, între care sunt programate perioade de vacanță.

Pentru elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, cursurile se vor încheia mai devreme, pe 4 iunie 2027. În cazul elevilor de clasa a VIII-a, ultima zi de școală va fi 11 iunie 2027.

În anul școlar 2026-2027 sunt prevăzute și programele naționale „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Acestea se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Primul modul de cursuri începe luni, 7 septembrie 2026, și se încheie vineri, 23 octombrie 2026. După acesta urmează vacanța de toamnă, programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026. Elevii vor reveni la cursuri luni, 2 noiembrie.

Modulul al doilea se desfășoară între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026. Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027.

Modulul al treilea începe pe 11 ianuarie 2027, însă data la care se încheie diferă în funcție de săptămâna de vacanță stabilită la nivelul fiecărui județ. Astfel, acesta se poate încheia pe 12, 19 sau 26 februarie 2027.

Vacanța de schi, denumită și vacanță mobilă, va avea durata de o săptămână și poate fi stabilită în una dintre perioadele 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027. Perioada este decisă la nivel județean, după consultarea profesorilor, părinților și elevilor.

În funcție de săptămâna aleasă pentru vacanța din februarie, se modifică și data de început a modulului al patrulea. Acesta va începe fie pe 22 februarie, fie pe 1 martie, fie pe 8 martie 2027, după caz, și se va încheia pe 23 aprilie 2027.

Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027. Elevii vor reveni la cursuri miercuri, 5 mai, când începe ultimul modul de învățare, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Modulul al cincilea se va desfășura în perioada 5 mai – 18 iunie 2027. Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară va începe sâmbătă, 19 iunie 2027, după ultima zi de cursuri, programată vineri, 18 iunie. Vacanța de vară se va încheia pe 5 septembrie 2027.

Pe parcursul anului școlar 2026-2027, elevii vor avea cinci perioade de vacanță. Prima este vacanța de toamnă, programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, după aproximativ șapte săptămâni de cursuri.

Vacanța de iarnă va începe pe 23 decembrie 2026 și se va încheia pe 10 ianuarie 2027. Cursurile vor fi reluate pe 11 ianuarie.

Cea mai importantă diferență în ceea ce privește perioadele libere este înregistrată în luna februarie. Vacanța de schi este stabilită diferit de la un județ la altul, inspectoratele școlare având posibilitatea de a alege una dintre perioadele 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027.

Stabilirea perioadei se face la nivel județean, după consultarea profesorilor, părinților și elevilor. Alegerea săptămânii de vacanță influențează și datele de început ale modulelor al treilea și al patrulea.

A patra perioadă liberă este vacanța de primăvară, din 24 aprilie până în 4 mai 2027. Aceasta se încheie marți, 4 mai, iar elevii se întorc la cursuri miercuri, 5 mai, când începe ultimul modul al anului școlar.

A cincea vacanță este cea de vară. Pentru majoritatea elevilor, aceasta începe sâmbătă, 19 iunie 2027, după încheierea cursurilor din 18 iunie, și se termină pe 5 septembrie 2027.

Programele naționale „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” sunt incluse în structura anului școlar 2026-2027 și trebuie organizate în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Fiecare unitate de învățământ are libertatea de a stabili perioada în care organizează cele două programe, cu condiția respectării intervalului prevăzut. Fiecare program trebuie să se desfășoare pe durata a cinci zile consecutive de cursuri.

Cele două programe nu pot fi organizate simultan. Prin urmare, „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” trebuie planificate în două perioade diferite din timpul anului școlar.

Una dintre principalele schimbări ale anului școlar 2026-2027 îi vizează pe elevii care intră în clasa a IX-a. Aceștia sunt primii elevi care vor învăța după noile programe școlare pentru liceu, modificate după aproape 20 de ani.

Introducerea noilor programe se face treptat. În anul școlar 2026-2027, acestea se aplică exclusiv elevilor care intră în clasa a IX-a.

Elevii aflați în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a vor continua, deocamdată, să studieze după programele școlare anterioare.