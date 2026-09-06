Friedrich Merz a primit o nouă lovitură politică. AfD conduce detașat în sondajele din Saxonia-Anhalt

AfD conduce detașat în sondaje. Secțiile de votare s-au deschis duminică în landul german Saxonia-Anhalt, unde are loc un scrutin regional considerat un test important pentru coaliția federală condusă de cancelarul Friedrich Merz.

Peste 1,7 milioane de alegători sunt chemați la urne și își pot exprima votul până la ora locală 18:00. Rezultatul alegerilor este urmărit cu atenție la nivel federal, în condițiile în care coaliția lui Friedrich Merz a devenit tot mai nepopulară, iar o victorie categorică a formațiunii Alternative für Deutschland, AfD, ar putea pune presiuni suplimentare asupra cancelarului și a guvernării sale.

Formațiunea de dreapta și anti-imigrație AfD, condusă în alegerile din Saxonia-Anhalt de candidatul principal Ulrich Siegmund, se află pe primul loc în sondajele de opinie, conform Euronews.

Partidul este creditat cu peste 40% din intențiile de vot și se află cu mult înaintea Uniunii Creștin-Democrate, CDU. O victorie de proporții a AfD ar reprezenta o lovitură politică pentru Friedrich Merz și ar accentua presiunile asupra coaliției sale federale.

Cu toate acestea, rezultatul scrutinului rămâne incert. Potrivit ZDF Politbarometer, 26% dintre alegătorii eligibili intervievați cu puțin timp înaintea alegerilor nu se hotărâseră încă cu cine vor vota.

Ulrich Siegmund a anunțat că AfD ar accepta să guverneze doar în cazul în care formațiunea ar obține majoritatea absolută. Posibilitatea ca partidul să ajungă la o majoritate clară de mandate în parlamentul landului, la Magdeburg, va depinde însă în mare măsură de rezultatele partidelor mai mici.

În sistemul electoral din Saxonia-Anhalt, partidele trebuie să treacă pragul de 5% pentru a intra în parlamentul landului de la Magdeburg.

Cu cât mai multe formațiuni reușesc să depășească acest prag și să obțină reprezentare parlamentară, cu atât scad șansele AfD de a ajunge la o majoritate absolută de parlamentari.

Din acest motiv, mai multe grupuri au făcut apel la alegători să voteze strategic, astfel încât să influențeze distribuția mandatelor și să împiedice, eventual, obținerea unei majorități absolute de către AfD.

Campania pentru votul tactic a fost criticată de AfD, CDU, Partidul Stângii, SPD, FDP și BSW. Singura formațiune menționată în text care a susținut această strategie este partidul Verzilor.

CDU a exclus deja posibilitatea formării unei coaliții cu AfD. Formațiunea lui Friedrich Merz ar putea însă colabora cu alte partide pentru formarea unei majorități în parlamentul landului din Germania.

În același timp, CDU a exclus și cooperarea cu Partidul Stângii. Decizia a fost formalizată prin adoptarea unei clauze de incompatibilitate în cadrul unui congres al partidului.

Prin urmare, configurația parlamentului de la Magdeburg va fi esențială pentru stabilirea viitoarei guvernări a Saxoniei-Anhalt. Rezultatul AfD, numărul partidelor care vor depăși pragul electoral de 5% și posibilitățile de colaborare ale CDU cu celelalte formațiuni vor determina variantele disponibile după scrutin. Secțiile de votare din Saxonia-Anhalt sunt deschise duminică între orele 8:00 și 18:00, ora locală.