Europa face un pas important în cursa spațială. Racheta germană Spectrum a ajuns pe orbită

Europa a înregistrat un succes important în eforturile de a-și dezvolta propriile capacități de acces la spațiu. Compania germană Isar Aerospace a reușit să trimită pe orbită racheta Spectrum, la aproximativ un an și jumătate după ce primul zbor al vehiculului s-a încheiat cu prăbușirea acestuia în mare.

Racheta fără echipaj a fost lansată sâmbătă de la Andøya Spaceport, baza spațială situată în zona arctică a Norvegiei.

Spectrum este concepută pentru transportarea pe orbită a încărcăturilor de dimensiuni mici și medii. De această dată, racheta a avut la bord cinci sateliți de mici dimensiuni și un experiment tehnologic.

Zborul a avut o dublă miză pentru Isar Aerospace. A reprezentat o misiune de calificare a vehiculului spațial, dar și primul zbor Spectrum efectuat cu o încărcătură la bord.

Reușita deschide astfel drumul către dezvoltarea unor servicii comerciale europene pentru lansarea sateliților, potrivit Reuters.

Succesul actual vine după un prim test mult mai dificil pentru compania germană.

În martie 2025, la primul zbor al Isar Aerospace, racheta s-a prăbușit în mare și a explodat la scurt timp după decolare. Incidentul nu a provocat victime.

Compania a considerat însă testul util, deoarece inginerii au obținut date importante pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului.

La aproximativ un an și jumătate distanță, Spectrum a reușit acum să ajungă pe orbită cu o încărcătură la bord.

Miza proiectului depășește însă performanța unei singure companii. Europa încearcă să își dezvolte capacități proprii de lansare într-o industrie în care SpaceX este unul dintre principalii jucători.

În același timp, Europa utilizează centrul spațial din Guyana Franceză pentru lansările rachetelor Ariane.

Dezvoltarea unor baze în nordul continentului ar putea oferi noi opțiuni pentru plasarea sateliților pe orbită.

Ministrul norvegian al Industriei și Comerțului, Cecilie Myrseth, a descris lansarea Spectrum drept un progres pentru industria europeană și a evidențiat inclusiv importanța pentru securitate a capacității de a lansa sateliți direct din Europa.

Mai multe țări europene investesc în infrastructură pentru accesul la spațiu.

Norvegia dispune de Andøya Spaceport, de unde a fost lansată Spectrum, în timp ce Suedia are centrul Esrange.

Marea Britanie dezvoltă, la rândul său, SaxaVord Spaceport în Insulele Shetland.

Aceste proiecte fac parte din eforturile mai ample de creștere a autonomiei europene în domeniul zborurilor spațiale și de dezvoltare a unei industrii comerciale capabile să ofere servicii de lansare.

Isar Aerospace beneficiază și de sprijin financiar european. Compania a anunțat recent că a obținut aproximativ 200 de milioane de euro de la Agenția Spațială Europeană.

Fondurile sunt destinate dezvoltării unor noi rachete și extinderii infrastructurii de testare și lansare.

Capacitatea de a plasa sateliți pe orbită fără dependența de infrastructură externă are o importanță care depășește industria spațială. Sateliții sunt utilizați în domenii precum securitatea, comunicațiile și monitorizarea terestră, iar dezvoltarea unor capacități europene proprii se înscrie în eforturile de consolidare a autonomiei tehnologice a continentului.