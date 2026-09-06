Europa face un pas important în cursa spațială. Racheta germană Spectrum a ajuns pe orbită
SURSA FOTO: Isar Aerospace
Europa a înregistrat un succes important în eforturile de a-și dezvolta propriile capacități de acces la spațiu. Compania germană Isar Aerospace a reușit să trimită pe orbită racheta Spectrum, la aproximativ un an și jumătate după ce primul zbor al vehiculului s-a încheiat cu prăbușirea acestuia în mare.
Spectrum a plecat spre orbită din nordul Norvegiei
Racheta fără echipaj a fost lansată sâmbătă de la Andøya Spaceport, baza spațială situată în zona arctică a Norvegiei.
Spectrum este concepută pentru transportarea pe orbită a încărcăturilor de dimensiuni mici și medii. De această dată, racheta a avut la bord cinci sateliți de mici dimensiuni și un experiment tehnologic.
Zborul a avut o dublă miză pentru Isar Aerospace. A reprezentat o misiune de calificare a vehiculului spațial, dar și primul zbor Spectrum efectuat cu o încărcătură la bord.
Reușita deschide astfel drumul către dezvoltarea unor servicii comerciale europene pentru lansarea sateliților, potrivit Reuters.
Primul zbor Spectrum s-a încheiat cu o explozie
Succesul actual vine după un prim test mult mai dificil pentru compania germană.
În martie 2025, la primul zbor al Isar Aerospace, racheta s-a prăbușit în mare și a explodat la scurt timp după decolare. Incidentul nu a provocat victime.
Compania a considerat însă testul util, deoarece inginerii au obținut date importante pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului.
La aproximativ un an și jumătate distanță, Spectrum a reușit acum să ajungă pe orbită cu o încărcătură la bord.
Europa vrea să poată lansa sateliți direct de pe continent
Miza proiectului depășește însă performanța unei singure companii. Europa încearcă să își dezvolte capacități proprii de lansare într-o industrie în care SpaceX este unul dintre principalii jucători.
În același timp, Europa utilizează centrul spațial din Guyana Franceză pentru lansările rachetelor Ariane.
Dezvoltarea unor baze în nordul continentului ar putea oferi noi opțiuni pentru plasarea sateliților pe orbită.
Ministrul norvegian al Industriei și Comerțului, Cecilie Myrseth, a descris lansarea Spectrum drept un progres pentru industria europeană și a evidențiat inclusiv importanța pentru securitate a capacității de a lansa sateliți direct din Europa.
Norvegia, Suedia și Marea Britanie dezvoltă infrastructură pentru lansări
Mai multe țări europene investesc în infrastructură pentru accesul la spațiu.
Norvegia dispune de Andøya Spaceport, de unde a fost lansată Spectrum, în timp ce Suedia are centrul Esrange.
Marea Britanie dezvoltă, la rândul său, SaxaVord Spaceport în Insulele Shetland.
Aceste proiecte fac parte din eforturile mai ample de creștere a autonomiei europene în domeniul zborurilor spațiale și de dezvoltare a unei industrii comerciale capabile să ofere servicii de lansare.
Isar Aerospace a obținut aproximativ 200 de milioane de euro de la Agenția Spațială Europeană
Isar Aerospace beneficiază și de sprijin financiar european. Compania a anunțat recent că a obținut aproximativ 200 de milioane de euro de la Agenția Spațială Europeană.
Fondurile sunt destinate dezvoltării unor noi rachete și extinderii infrastructurii de testare și lansare.
Capacitatea de a plasa sateliți pe orbită fără dependența de infrastructură externă are o importanță care depășește industria spațială. Sateliții sunt utilizați în domenii precum securitatea, comunicațiile și monitorizarea terestră, iar dezvoltarea unor capacități europene proprii se înscrie în eforturile de consolidare a autonomiei tehnologice a continentului.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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