SURSE: Nicușor Dan ar putea anunța luni noul premier. Varianta unui independent, luată în calcul la Cotroceni
SURSA FOTO: Administrația Prezidențială
Președintele Nicușor Dan ar putea anunța luni, 7 septembrie, numele premierului desemnat, după săptămâni de negocieri pentru formarea unui nou Guvern. Una dintre variantele analizate la Palatul Cotroceni este desemnarea unui premier independent, care să poată obține voturile necesare în Parlament.
Nicușor Dan ia în calcul varianta unui premier independent
La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe variante pentru conducerea viitorului Executiv, potrivit unor surse Digi24 apropiate de Administrația Prezidențială. Printre acestea se află desemnarea unei persoane fără afiliere politică.
Surse politice susțin că Nicușor Dan și-ar dori un premier independent care să poată strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.
Un alt criteriu important ar fi profilul viitorului prim-ministru. Președintele ar căuta o persoană cu o foarte bună pregătire economică, dar și cu o imagine bună la nivelul Uniunii Europene și în relația cu Statele Unite.
Deocamdată, nu a fost anunțat oficial numele unei persoane care să îndeplinească aceste criterii.
Nicușor Dan, discuții neoficiale cu liderii fostei coaliții
În ultimele zile, Nicușor Dan ar fi purtat discuții neoficiale cu o parte dintre liderii fostei coaliții de guvernare.
Contactele nu au fost anunțate public și au avut loc în condițiile în care consultările oficiale cu partidele, despre care se discutase anterior, nu s-au mai desfășurat.
La Palatul Cotroceni ar fi existat inclusiv recomandări ca șeful statului să convoace formațiunile politice la consultări oficiale înainte de desemnarea candidatului pentru funcția de premier.
Nu este clar, însă, dacă președintele va merge pe această variantă sau dacă va decide să anunțe direct persoana pe care o propune pentru conducerea viitorului Guvern.
Președintele vrea să încheie perioada de incertitudine politică
Nicușor Dan anunțase încă de joi că dorește ca problema formării Guvernului să fie tranșată cât mai curând.
Negocierile politice s-au prelungit timp de mai multe săptămâni, iar șeful statului a explicat că unul dintre motivele pentru care procesul nu a avansat mai repede a fost absența multor parlamentari în perioada vacanței.
„Evident că societatea așteaptă să avem un Guvern. Au existat discuții în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema”, a declarat Nicușor Dan.
Desemnarea candidatului de către președinte va reprezenta doar următoarea etapă în procesul de formare a noului Executiv.
Miza principală rămâne găsirea unei formule care să poată obține cele 233 de voturi necesare în Parlament. Tocmai de aceea, capacitatea unui eventual premier independent de a strânge sprijinul parlamentar ar reprezenta unul dintre criteriile importante analizate la Cotroceni.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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