SURSE: Nicușor Dan ar putea anunța luni noul premier. Varianta unui independent, luată în calcul la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan ar putea anunța luni, 7 septembrie, numele premierului desemnat, după săptămâni de negocieri pentru formarea unui nou Guvern. Una dintre variantele analizate la Palatul Cotroceni este desemnarea unui premier independent, care să poată obține voturile necesare în Parlament.

La Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe variante pentru conducerea viitorului Executiv, potrivit unor surse Digi24 apropiate de Administrația Prezidențială. Printre acestea se află desemnarea unei persoane fără afiliere politică.

Surse politice susțin că Nicușor Dan și-ar dori un premier independent care să poată strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Un alt criteriu important ar fi profilul viitorului prim-ministru. Președintele ar căuta o persoană cu o foarte bună pregătire economică, dar și cu o imagine bună la nivelul Uniunii Europene și în relația cu Statele Unite.

Deocamdată, nu a fost anunțat oficial numele unei persoane care să îndeplinească aceste criterii.

În ultimele zile, Nicușor Dan ar fi purtat discuții neoficiale cu o parte dintre liderii fostei coaliții de guvernare.

Contactele nu au fost anunțate public și au avut loc în condițiile în care consultările oficiale cu partidele, despre care se discutase anterior, nu s-au mai desfășurat.

La Palatul Cotroceni ar fi existat inclusiv recomandări ca șeful statului să convoace formațiunile politice la consultări oficiale înainte de desemnarea candidatului pentru funcția de premier.

Nu este clar, însă, dacă președintele va merge pe această variantă sau dacă va decide să anunțe direct persoana pe care o propune pentru conducerea viitorului Guvern.

Nicușor Dan anunțase încă de joi că dorește ca problema formării Guvernului să fie tranșată cât mai curând.

Negocierile politice s-au prelungit timp de mai multe săptămâni, iar șeful statului a explicat că unul dintre motivele pentru care procesul nu a avansat mai repede a fost absența multor parlamentari în perioada vacanței.

„Evident că societatea așteaptă să avem un Guvern. Au existat discuții în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema”, a declarat Nicușor Dan.

Desemnarea candidatului de către președinte va reprezenta doar următoarea etapă în procesul de formare a noului Executiv.

Miza principală rămâne găsirea unei formule care să poată obține cele 233 de voturi necesare în Parlament. Tocmai de aceea, capacitatea unui eventual premier independent de a strânge sprijinul parlamentar ar reprezenta unul dintre criteriile importante analizate la Cotroceni.