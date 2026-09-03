Când va nominaliza Nicușor Dan un nou premier. Anunțul făcut de șeful statului la ieșirea din CSM: E momentul să tranșăm problema

Nicușor Dan a anunțat, joi, la ieșirea de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), că va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier în zilele următoare. Șeful statului a fost întrebat insistent de jurnaliști când va desemna un candidat pentru conducerea Guvernului, în contextul în care societatea așteaptă formarea unui nou Executiv.

Șeful statului a participat în premieră la ședința plenului CSM, unde a stat aproximativ zece minute. Nicușor Dan a explicat că a mers la reuniune pentru primul punct de pe ordinea de zi, referitor la procurorii pe care Parchetul General îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați.

La acest capitol există un deficit important de procurori la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului General, unde sunt ocupate doar trei dintre cele 14 poziții. În cadrul ședinței de joi au mai fost propuși doi procurori. De asemenea, a fost propus un procuror pentru Curtea de Apel de pe lângă Tribunalul Constanța.

Șeful statului a subliniat importanța ocupării acestor poziții, având în vedere că suspiciunile privind săvârșirea unor infracțiuni în rândul magistraților afectează încrederea românilor în statul român. El a arătat că problema trebuie soluționată administrativ și a precizat că activitatea de cercetare a magistraților face parte și din raportul Comisiei Europene privind statul de drept în România.

„Aici avem un deficit de procurori la Secția Specială din Parchetul General, avem doar 3 din 14. Azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul pentru Curtea de Apel de pe lângă Tribunalul Constanța și e important pentru că suspiciunea de infracțiuni chiar în rândul magistraților deteriorează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta. Este și parte din raportul pe statul de drept al Comisiei Europene”, a declarat Nicușor Dan.

La ședința CSM, alături de membrii Consiliului, au participat și Lia Savonea, președintele instanței supreme, precum și Cristina Chiriac, procurorul general.

Nicușor Dan a luat parte doar la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi, referitor la propunerea unor procurori pentru cercetarea infracțiunilor de corupție comise de magistrați.

Șeful statului a transmis că majoritatea covârșitoare a magistraților din România sunt persoane corecte și își asumă responsabilitatea socială aferentă funcției. În opinia sa, activitatea de cercetare a eventualelor infracțiuni comise în mediul judiciar este necesară pentru consolidarea imaginii justiției și a încrederii românilor în statul român și în ideea de dreptate.

„Imensa majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți și cu răspundere față de ceea ce trebuie să facă, responsabilitatea lor socială. Și tocmai pentru ca imaginea justiție și credința românilor în statul român și în ideea de dreptate să fie consolidate, e importantă această activitate de cercetare a persoanelor care, eventual, bineînțeles asta rezultă din cercetare, din mediul judiciar, care comit infracțiuni. Această chestiune a cercetării magistraților este parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, deci este cu atît mai mult o chestiune importantă”, a mai spus șeful statului.

Șeful statului a arătat că există o lipsă de procurori specializați în această zonă atât la Parchetul General, cât și la parchetele de pe lângă curțile de apel. În acest context, el consideră necesară suplimentarea personalului, iar procurorii desemnați pentru aceste activități trebuie să fie competenți și echilibrați. Nicușor Dan a insistat asupra ideii că sistemul judiciar trebuie să funcționeze pe baza echilibrului și că cercetarea nu trebuie făcută de dragul cercetării.

„Știu că există o lipsă de procurori dedicați pentru această chestiune și la Parchetul General și la parchetele de pe lângă curțile de apel și cred că este nevoie să suplinim această lipsă și cred că oamenii care să facă asta trebuie să fie persoane competente și echilibrate. Tot timpul, sistemul judiciar este despre echilibru, nu despre cercetare de dragul cercetării”, a spus Nicușor Dan în plenul CSM.

În timpul ședinței, Nicușor Dan a discutat cu procurorul general Cristina Chiriac despre deficitul de personal din parchete și despre fluxul de dosare înregistrat în ultimii ani.

Șeful statului a arătat că, după instalarea noului Guvern, indiferent de formula în care acesta va fi constituit, va exista un moment potrivit pentru discuții privind resursele parchetelor și relația dintre acestea și Poliție. El a considerat că există experiența și maturitatea necesare pentru ca această problemă să fie analizată deschis.

Nicușor Dan s-a declarat susținător al unei bune relații între Poliție și parchete, considerând că această colaborare este importantă pentru funcționarea eficientă a sistemului judiciar.

„E un moment bun, după instalarea noului guvern, oricare ar fi acesta, să discutăm despre resursele parchetelor și despre relația cu Poliția. Avem experiența și maturitate să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă. Eu sunt un susținător al relației dintre poliție și parchete”, a mai spus el.

Nicușor Dan a stat aproximativ zece minute la ședința CSM și, în acest interval, a interacționat doar cu procurorul general Cristina Chiriac. Întrebările adresate în cadrul discuției au fost îndreptate către aceasta.

La ieșirea din sediul CSM, jurnaliștii l-au întrebat din nou pe șeful statului despre momentul în care va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Nicușor Dan a răspuns că desemnarea va avea loc în zilele următoare.

Șeful statului a explicat că societatea așteaptă formarea unui Guvern și că, în această perioadă, au avut loc discuții în vederea rezolvării situației. Procesul nu a avansat însă foarte mult deoarece numeroși parlamentari s-au aflat în vacanță, iar pentru formarea Guvernului este necesar un vot fizic în Parlament.

„Evident că societatea așteaptă să avem un guvern, au existat discuții în toată această perioadă, nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm problema”, a adăugat președintele.

Declarațiile pot fi urmărite aici.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii s-a reunit joi pentru analizarea mai multor chestiuni referitoare la activitatea Parchetului General, concursurile de admitere în magistratură și funcționarea instituției, potrivit comunicatului CSM.