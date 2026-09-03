Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc până la 5.000 de lei. Guvernul a aprobat stimulentele
SURSA FOTO: Dreamstime - elevi
Guvernul a aprobat joi, 3 septembrie, acordarea stimulentelor financiare pentru elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2026. Absolvenții clasei a VIII-a vor primi câte 2.000 de lei, iar cei care au încheiat Bacalaureatul cu media maximă vor beneficia de câte 5.000 de lei.
Doar șapte elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională
Potrivit proiectului adoptat de Executiv, fiecare absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2026, va primi un stimulent financiar în valoare de 2.000 de lei.
În acest an sunt doar șapte elevi aflați în această situație. Este cel mai mic număr de absolvenți cu media maximă la Evaluarea Națională din 2013 încoace.
Pentru premierea lor, Ministerul Educației și Cercetării a alocat în total 14.000 de lei.
Situația este diferită la Bacalaureat. În sesiunea de vară au fost înregistrate 70 de medii de 10, număr în creștere cu peste 112% comparativ cu anul trecut.
La acestea se adaugă o medie de 10 obținută în sesiunea specială și 22 de medii maxime obținute de elevi la Bacalaureatul german.
Absolvenții cu media 10 la Bacalaureat vor primi câte 5.000 de lei
Pentru absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, proiectul prevede un stimulent financiar de 5.000 de lei.
În total, pentru premierea rezultatelor maxime de la Bacalaureat au fost alocați 465.000 de lei.
Luând în calcul Evaluarea Națională și Bacalaureatul, 93 de elevi ar urma să beneficieze de stimulentele financiare acordate de Ministerul Educației și Cercetării.
„Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 5.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea specială și sesiunea iunie 2026”, se precizează în proiectul adoptat.
Ministerul Educației a alocat 479.000 de lei pentru stimulente
Costul total al stimulentelor ajunge la 479.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei sunt destinați absolvenților clasei a VIII-a, iar 465.000 de lei celor care au obținut media maximă la Bacalaureat.
Potrivit notei de fundamentare, acordarea banilor nu presupune un impact suplimentar asupra bugetului general consolidat, deoarece fondurile necesare sunt deja prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru 2026.
„Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat, deoarece suma totală de 479 mii lei (RON), reprezentând stimulente pentru elevii de clasa a VIII-a: 14 mii lei și de clasa a XII-a: 465 mii lei, se încadrează în limita fondurilor aprobate în bugetul MEC pentru anul 2026”, se arată în document.
Lista exactă a beneficiarilor și modalitatea prin care vor fi acordate stimulentele urmează să fie aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.