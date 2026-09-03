Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc până la 5.000 de lei. Guvernul a aprobat stimulentele

Guvernul a aprobat joi, 3 septembrie, acordarea stimulentelor financiare pentru elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2026. Absolvenții clasei a VIII-a vor primi câte 2.000 de lei, iar cei care au încheiat Bacalaureatul cu media maximă vor beneficia de câte 5.000 de lei.

Potrivit proiectului adoptat de Executiv, fiecare absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2026, va primi un stimulent financiar în valoare de 2.000 de lei.

În acest an sunt doar șapte elevi aflați în această situație. Este cel mai mic număr de absolvenți cu media maximă la Evaluarea Națională din 2013 încoace.

Pentru premierea lor, Ministerul Educației și Cercetării a alocat în total 14.000 de lei.

Situația este diferită la Bacalaureat. În sesiunea de vară au fost înregistrate 70 de medii de 10, număr în creștere cu peste 112% comparativ cu anul trecut.

La acestea se adaugă o medie de 10 obținută în sesiunea specială și 22 de medii maxime obținute de elevi la Bacalaureatul german.

Pentru absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, proiectul prevede un stimulent financiar de 5.000 de lei.

În total, pentru premierea rezultatelor maxime de la Bacalaureat au fost alocați 465.000 de lei.

Luând în calcul Evaluarea Națională și Bacalaureatul, 93 de elevi ar urma să beneficieze de stimulentele financiare acordate de Ministerul Educației și Cercetării.

„Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 5.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea specială și sesiunea iunie 2026”, se precizează în proiectul adoptat.

Costul total al stimulentelor ajunge la 479.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei sunt destinați absolvenților clasei a VIII-a, iar 465.000 de lei celor care au obținut media maximă la Bacalaureat.

Potrivit notei de fundamentare, acordarea banilor nu presupune un impact suplimentar asupra bugetului general consolidat, deoarece fondurile necesare sunt deja prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru 2026.

„Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat, deoarece suma totală de 479 mii lei (RON), reprezentând stimulente pentru elevii de clasa a VIII-a: 14 mii lei și de clasa a XII-a: 465 mii lei, se încadrează în limita fondurilor aprobate în bugetul MEC pentru anul 2026”, se arată în document.

Lista exactă a beneficiarilor și modalitatea prin care vor fi acordate stimulentele urmează să fie aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.