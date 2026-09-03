ÎCCJ decide astăzi în disputa privind salariile restante ale judecătorilor. Miza este de 4,8 miliarde de lei

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să se pronunțe joi, 3 septembrie, asupra recursului formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor în litigiul privind plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor. Miza financiară este de aproximativ 4,8 miliarde de lei, iar pronunțarea a fost amânată de mai multe ori.

Litigiul a ajuns la ÎCCJ după ce Guvernul și Ministerul Finanțelor au atacat hotărârea pronunțată pe 5 mai de Curtea de Apel București.

Instanța a admis atunci cererea ÎCCJ și a obligat Executivul și Ministerul Finanțelor să asigure fondurile necesare pentru plata unor drepturi salariale restante ale magistraților, scadente în 2026.

Conform hotărârii CAB, fondurile trebuie alocate integral în termen de zece zile de la momentul în care decizia rămâne definitivă.

Pentru fiecare zi de întârziere sunt prevăzute penalități de 1% și o amendă reprezentând 20% din salariul minim brut pe economie.

Hotărârea nu este însă definitivă, fiind atacată cu recurs. Ultima amânare a pronunțării Înaltei Curți a avut loc pe 20 august.

În același dosar, Curtea de Apel București a respins ca inadmisibilă solicitarea de sesizare a Curții Constituționale și a respins ca neîntemeiată cererea Ministerului Finanțelor de recuzare a judecătoarei Ramona Bușu.

Disputa privind drepturile salariale ale magistraților a generat și un conflict între puterea executivă și cea judecătorească.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat pe 2 iulie că Guvernul a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte.

Executivul susține că instanța a depășit limitele atribuțiilor sale și a intervenit într-un domeniu care ține de politica bugetară.

„Instanța de judecată s-a substituit puterii executive și celei legislative în materie bugetară și în gestionarea finanțelor publice”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a susținut că rolul puterii judecătorești este de a interpreta și aplica legile existente și că, în opinia juriștilor Guvernului, instanța și-ar fi depășit competențele stabilite prin Constituție.

De cealaltă parte, Înalta Curte susține că neplata restanțelor salariale reprezintă o problemă care depășește simpla alocare a unor fonduri de la buget.

În acțiunea depusă în instanță și semnată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, instituția argumentează că neplata sumelor afectează drepturile patrimoniale ale magistraților.

Înalta Curte consideră, de asemenea, că situația reprezintă o încălcare a principiului separației puterilor în stat.

Decizia așteptată joi este importantă inclusiv prin dimensiunea financiară a litigiului. Restanțele salariale aflate în dispută se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei, iar hotărârea ÎCCJ va stabili soarta recursului formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor.