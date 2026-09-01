FIDELIS septembrie 2026. Ministerul Finanțelor vine cu o nouă ofertă pentru români. Cât oferă pentru cei care își investesc economiile

Ministerul Finanțelor lansează prima ediție FIDELIS din această toamnă. Persoanele fizice vor putea investi, în perioada 4–11 septembrie 2026, în titluri de stat denominate în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile care ajung până la 7,50% pe an pentru emisiunile în lei și până la 6,30% pentru cele în euro. Condiții speciale sunt oferite și în această ediție donatorilor de sânge.

Noua ediție a programului FIDELIS se desfășoară între 4 și 11 septembrie 2026 și se adresează persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani.

Pentru investițiile în lei sunt disponibile trei variante obișnuite, în funcție de perioada pentru care sunt cumpărate titlurile de stat:

dobândă de 6,30%, cu scadență la 2 ani;

dobândă de 6,90%, cu scadență la 4 ani;

dobândă de 7,50%, cu scadență la 10 ani.

Separat, donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială, cu o dobândă de 7,30% și scadență la doi ani.

Românii care preferă să investească în moneda europeană au la dispoziție două scadențe.

Pentru titlurile în euro cu maturitatea la trei ani, dobânda este de 4,00%, în timp ce investiția pe zece ani aduce o dobândă de 6,30%.

Și în acest caz există o ofertă separată pentru donatorii de sânge: dobândă de 5,00% pentru titlurile în euro cu scadența la trei ani.

Veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat FIDELIS sunt neimpozabile.

Programul continuă campania „România are sânge de rocker”, iar ediția din septembrie include două tranșe dedicate donatorilor.

Pot beneficia de acestea investitorii care fac dovada că au donat sânge începând cu 1 aprilie 2026.

Pe lângă dobânzile speciale de 7,30% în lei și 5,00% în euro, aceștia beneficiază și de un prag minim de subscriere considerabil mai mic.

Pentru tranșa în lei, investiția poate începe de la 500 de lei, față de pragul obișnuit de 5.000 de lei, iar suma maximă care poate fi subscrisă în cadrul tranșei speciale este de 100.000 de lei.

Pentru euro, pragul scade de la 1.000 la 100 de euro, cu un plafon maxim de 20.000 de euro.

Pentru investitorii care nu accesează tranșele destinate donatorilor, valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei în cazul emisiunilor în moneda națională și de 100 de euro pentru cele denominate în euro.

Pragul minim de subscriere este însă de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Titlurile pot fi subscrise prin intermediul instituțiilor și intermediarilor parteneri ai programului și sunt ulterior listate la Bursa de Valori București.

Unul dintre avantajele programului FIDELIS este posibilitatea ca investitorul să nu fie nevoit să păstreze titlurile până la maturitate.

Acestea pot fi tranzacționate la bursă înainte de scadență. Suma obținută și randamentul efectiv vor depinde însă de prețul la care titlurile sunt vândute pe piață.

Ministerul Finanțelor evidențiază, de asemenea, neimpozitarea veniturilor obținute din deținerea titlurilor și posibilitatea folosirii acestora pentru diversificarea portofoliului de investiții.