Eurostat, noi date despre șomaj în Europa. Peste 13,5 milioane de persoane nu au loc de muncă. Care este situația în România

Rata șomajului din România s-a situat la 6,4% în iulie 2026, peste media de 6,1% înregistrată la nivelul Uniunii Europene, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. În România erau aproximativ 527.000 de persoane fără loc de muncă, în timp ce la nivelul UE numărul șomerilor depășea 13,5 milioane.

Datele Eurostat arată că rata șomajului din România a ajuns la 6,4% în iulie, după ce în luna iunie fusese de 6,8%.

Numărul persoanelor fără loc de muncă a scăzut de la aproximativ 555.000 în iunie la 527.000 în iulie.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, situația este însă mai puțin favorabilă. În iulie 2025, rata șomajului din România era de 5,9%, iar numărul șomerilor era estimat la aproximativ 485.000 de persoane.

La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 6,1% în iulie 2026, același nivel ca în luna precedentă. În zona euro, rata s-a menținut la 6,4%.

Eurostat estimează că 13,516 milioane de persoane erau șomere în UE, dintre care 11,264 milioane în țările din zona euro.

Față de iunie, numărul șomerilor a scăzut cu 41.000 în UE și a rămas neschimbat în zona euro. Comparativ cu iulie 2025, însă, numărul persoanelor fără loc de muncă a crescut cu 296.000 în Uniunea Europeană și cu 175.000 în zona euro.

Cu o rată de 6,4%, România se află peste media Uniunii Europene, de 6,1%.

Diferențele dintre state sunt însă importante. Spania a înregistrat în iulie o rată a șomajului de 10%, Finlanda de 10,5%, Suedia de 8,7%, iar Franța de 8,3%.

La polul opus, Cehia a avut o rată de 3,3%, Polonia de 3,4%, Malta și Slovenia de câte 3,5%, iar Bulgaria de 3,6%.

La nivelul Uniunii Europene, 2,930 milioane de persoane cu vârsta sub 25 de ani erau șomere în iulie. Dintre acestea, 2,371 milioane se aflau în zona euro.

Rata șomajului în rândul tinerilor a coborât la 15,1% în UE, de la 15,6% în iunie, iar în zona euro a scăzut de la 15% la 14,9%.

Pentru România, Eurostat precizează că datele privind șomajul în rândul tinerilor sunt trimestriale. Ultima valoare disponibilă în tabel este de 30,8%, corespunzătoare perioadei raportate anterior, fără o valoare separată pentru iulie.

Datele Eurostat arată și o diferență între femei și bărbați. În România, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,7% în iulie, față de 6,2% în cazul bărbaților.

La nivelul întregii Uniuni Europene, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,3%, iar cea înregistrată în rândul bărbaților de 5,9%. În zona euro, valorile au fost de 6,6%, respectiv 6,2%.